Андрей Голубев вышел в полуфинал Masters в США

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Андрей Голубев вместе с Александром Зверевым из Германии успешно преодолели барьер четвертьфинала на кортах американского Индиан-Уэллса.



Казахстано-немецкий дуэт обыграл американцев Тэйлора Фрица и Томми Пола — 6:4, 7:6 (7:3).



В полуфинале Андрей и Александр встретятся с победителями встречи американцев Джон Изнер/Джек Сок — Филисиано Лопес/Стефанос Циципас. Игра запланирована на 19 марта.



Ранее Голубев никогда не играл в полуфиналах Мастерсов: ни в одиночном, ни в парном разрядах.

Источник: olympic.kz