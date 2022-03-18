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Андрей Голубев вышел в полуфинал Masters в США
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Сегодня в 09:18

Андрей Голубев вышел в полуфинал Masters в США

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Андрей Голубев вместе с Александром Зверевым из Германии успешно преодолели барьер четвертьфинала на кортах американского Индиан-Уэллса.

Казахстано-немецкий дуэт обыграл американцев Тэйлора Фрица и Томми Пола — 6:4, 7:6 (7:3).

В полуфинале Андрей и Александр встретятся с победителями встречи американцев Джон Изнер/Джек Сок — Филисиано Лопес/Стефанос Циципас. Игра запланирована на 19 марта.

Ранее Голубев никогда не играл в полуфиналах Мастерсов: ни в одиночном, ни в парном разрядах.

Источник: olympic.kz

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