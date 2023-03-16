12-летняя инфлюенсер из Казахстана Амина Малгаждар получила престижную награду Nickelodeon Kids Choice Awards.

Nickelodeon, один из самых популярных в мире развлекательных брендов для детей, объявил победителей ежегодной премии Kids Choice Awards. Церемония в Лос-Анджелесе была наполнена экстремальными трюками и включала в себя выступления мировых звезд, специальные награды Адаму Сэндлеру и Оптимусу Прайму из «Трансформеров», эксклюзивные анонсы долгожданных художественных фильмов и захватывающие сюрпризы.

Наряду с мировыми суперзвездами награды Nickelodeon Kids' Choice Awards в региональных номинациях получили инфлюенсеры из разных стран мира. В этом году, впервые в истории премии, проводилось голосовании в номинации «Любимый казахстанский инфлюенсер». Награда в ней досталась Амине Малгаждар. Она создает для своей аудитории жизнерадостный контент, в которым делится шутками и хорошим настроением.