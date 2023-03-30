Амина Малгаждар о том, как в 12 лет снялась в нескольких фильмах и получила премию Nickelodeon Kids Choice Awards

Аминка Витаминка поделилась своей историей: от хейта в социальных сетях до премии от канала Nickelodeon.





Амина Малгаждар, 12 лет, город — Алматы, блогер, актриса, @aminokka

О себе

Я блогер и актриса. Начинала с вайнов в Instagram и блога на YouTube. Теперь снимаюсь в фильмах. Также есть проекты, где я ведущая.

Как все началось

Все началось с обычных домашних видео. Мы с младшей сестрой любили делать пародии на людей и животных, а мама снимала это на камеру.

Когда мы только начинали, получали много хейта. Мы были самыми первыми детьми-вайнерами. Тогда наша мама часто читала негативные комментарии от других родителей с критикой. Люди говорили, что мы занимаемся ерундой, что нас плохо воспитывают. Но всегда были и те, кто нас поддерживал. В первую очередь — родные и близкие.

Мы были самыми первыми детьми-вайнерами





За это время у нас было много проектов. Мы сотрудничали с разными компаниями: от брендов игрушек до крупных банков. В прошлом году я была одной из ведущих шоу «После школы» на канале Disney в России.

О съемках в кино

Однажды мы попросили сняться в одном из наших вайнов Асель Садвакасову. Позже она и Аскар Узабаев пригласили меня на кастинг. Таким образом, уже в пять лет я снялась в своем первом фильме «Келинка тоже человек».

Дальше были проекты: «Женатики», «Той любой ценой», «Няня аға», «Гудбай мой бай», «Келинка тоже человек 2».

В прошлом году я снялась в сериале «Королева Двора», который получил награду в России как лучший детский сериал. Недавно вышел фильм с моим участием «Каникулы оффлайн». Скоро выйдет еще один сериал с моим участием на казахском языке. Он называется «Аула Сакшылары».

Я начинала как вайнер и снимала скетчи для своего YouTube-канала, но больше всего мне нравится работа на съемочной площадке. Даже в пять лет я могла просыпаться рано утром, чтобы быть на площадке. Потому что мне интересен весь процесс, нравится видеть себя на большом экране, отмечать результаты работы всей команды.

О Nickelodeon Kids Choice Awards

Я всегда любила смотреть Nickelodeon и мечтала участвовать в проектах этого канала. И так получилось, что меня уже второй раз номинировали на премию Nickelodeon Kids Choice Awards. Я невероятно рада, что в этот раз по итогам открытого голосования зрители выбрали меня победителем.

В этом году я была номинирована вместе с моими друзьями Жасмин, Хомой и Батыром. Я не ожидала, что одержу победу, но когда узнала, была счастлива. Эта награда много значит для меня, так как именно благодаря Nickelodeon началась моя любовь к творчеству. Мультики и сериалы канала всегда вдохновляли меня.

О планах

Я люблю то, что делаю. Стараюсь, чтобы мой контент был добрым, приносил радость и хорошее настроение тем, кто его смотрит. В этом мне помогает семья.

В планах — продолжать снимать контент для своих зрителей, сниматься в кино и сериалах.

Рекомендации начинающим блогерам

Не сдавайтесь! Снимайте то, что вам нравится. Идите к своей цели.