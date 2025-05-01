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Игры для вечеринки: 20 идей, которые понравятся всем
Искусство

26.04.2025

Игры для вечеринки: 20 идей, которые понравятся всем

Мы собрали для вас 20 самых веселых и простых игр для вечеринок, которые точно поднимут настроение гостям. Эти игры подходят для любой компании и не требуют сложной подготовки.


«Крокодил»

Игроки по очереди показывают слова жестами, а остальные угадывают. Идеально для активных вечеринок и забавных ситуаций!


«Мафия»

Классическая игра для компании, где нужно угадать, кто из игроков мафия. Отлично развивает внимание и интуицию.


«Угадай мелодию»

Включите популярные песни, а участники должны угадать исполнителя или название. Подходит для всех, кто любит музыку.


«Верю — не верю»

Один человек делает заявление, а другие решают, правда это или ложь. Смех и неожиданные признания гарантированы!


«Табу»

Одному игроку нужно объяснить слово без использования определенных слов или фраз, а другие должны угадать. Отличная игра для быстрой реакции.


«Рисуем на спине»

Один человек рисует что-то на спине другого, а тот должен угадать. Простая и веселая игра без реквизита.


«Сказка на ходу»

Каждый игрок по очереди добавляет одно предложение в историю. Идеальная игра для тех, кто любит фантазировать.


«Передай шары»

Игроки стоят в кругу и передают мячик или шарик, не используя руки. Весело, ведь нужно быстро среагировать!


«Кто я?»

На лбу каждого игрока приклеивается бумажка с именем знаменитости. Все задают вопросы, чтобы угадать, кто они.


«Стул и танцы»

Все танцуют вокруг стульев, пока играет музыка. Когда музыка останавливается, нужно занять свободное место. Оставшийся без стула выбывает.


«Цепочка слов»

Каждый игрок говорит слово, начинающееся на последнюю букву предыдущего. Подходит для языковых соревнований!


«Ловкость рук»

Поставьте стакан на край стола, игроки должны с помощью только одной руки переместить его в другое место. Просто, но затягивает.


«Мимика»

Покажите эмоцию, а другие должны угадать, что это. Веселая игра, которая не оставит никого равнодушным.


«Телефон»

Одному игроку шепчут фразу, и он передает ее следующему, а тот снова шепчет следующему и так далее. Идеально для веселой компании!


«Секретный агент»

Каждый игрок должен тайно передавать записку с заданием одному из других игроков. В конце все выясняют, кто что передавал.


«Горячая картошка»

Игроки передают предмет по кругу, пока играет музыка. Когда музыка останавливается, тот, кто держит предмет, выполняет задание.


«Песочные часы»

Игроки по очереди должны за определенное время выполнить простое задание, например, собрать пазл или рассказать стих. Считается время с помощью песочных часов.


«Тот самый момент»

Каждый участник по очереди произносит фразу, а остальные должны угадать, из какого фильма или сериала она взята. Подойдет для любителей кино!


«Ловушки на словах»

Игроки по очереди говорят слова, но с одной хитростью: не могут произнести слово, которое начинается на букву «П» или другое запретное слово. Каждый раз, когда кто-то ошибается, он выбывает.


«Лжец»

Игроки по очереди говорят утверждения о себе, но одно из них ложное. Остальные должны угадать, что именно не правда.

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