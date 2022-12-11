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Американский институт кино определился с топ-10 фильмов и телешоу 2022 года
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Сегодня в 10:24

Американский институт кино определился с топ-10 фильмов и телешоу 2022 года

Американский институт киноискусства традиционно под конец года объявляет лучшие фильмы и сериалы. В 2022-м в его топ попали «Аватар: Путь воды», «Все везде и сразу», «Лучше звоните Солу» и «Белый лотос». Фильмы выбирали деятели кино, историки кино, члены попечительского совета AFI и кинокритики.

Они выбрали десятку лучших фильмов 2022 года.

1. «Аватар: Путь воды»

2. «Элвис»

3. «Всё везде и сразу»

4. «Фабельманы»

5. «Нет»

6. «Ее правда»

7. «Тар»

8. «Топ Ган: Мэверик»

9. «Королева-воин»

10. «Говорят женщины»

Топ-10 лучших сериалов по версии AFI

1. «Начальная школа Эбботт»

2. «Медведь»

3. «Лучше звоните Солу»

4. «Хитрости»

5. «Мо»

6. «Дорога в тысячу ли»

7. «Псы резервации»

8. «Разделение»

9. «Кто‑то где‑то»

10. «Белый лотос»

Проекты в списках расположены не по оценке, а в алфавитном порядке

Специального приза удостоилась картина «Банши Инишерина» Мартина МакДоны.

Источник: daily.afisha.ru

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