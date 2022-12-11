Американский институт кино определился с топ-10 фильмов и телешоу 2022 года

Американский институт киноискусства традиционно под конец года объявляет лучшие фильмы и сериалы. В 2022-м в его топ попали «Аватар: Путь воды», «Все везде и сразу», «Лучше звоните Солу» и «Белый лотос». Фильмы выбирали деятели кино, историки кино, члены попечительского совета AFI и кинокритики.
Они выбрали десятку лучших фильмов 2022 года.
1. «Аватар: Путь воды»
2. «Элвис»
3. «Всё везде и сразу»
4. «Фабельманы»
5. «Нет»
6. «Ее правда»
7. «Тар»
8. «Топ Ган: Мэверик»
9. «Королева-воин»
10. «Говорят женщины»
Топ-10 лучших сериалов по версии AFI
1. «Начальная школа Эбботт»
2. «Медведь»
3. «Лучше звоните Солу»
4. «Хитрости»
5. «Мо»
6. «Дорога в тысячу ли»
7. «Псы резервации»
8. «Разделение»
9. «Кто‑то где‑то»
10. «Белый лотос»
Проекты в списках расположены не по оценке, а в алфавитном порядке
Специального приза удостоилась картина «Банши Инишерина» Мартина МакДоны.
Источник: daily.afisha.ru