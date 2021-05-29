Американская киноакадемия анонсировала дату проведения «Оскара» в 2022 году

94-я церемония награждения «Оскар» пройдет 27 марта 2022 года. Американская киноакадемия решила не проводить премию в феврале.

Изначально церемония должна была пройти 27 февраля, однако дату сдвинули, чтобы не конкурировать с зимними Олимпийскими играми (4–20 февраля) и Супербоулом (6 февраля). Номинантов на премию организаторы объявят 8 февраля, на месяц раньше, чем в 2021 году.

Фильмы, претендующие на «Оскар», должны выйти с 1 марта по 31 декабря этого года.

Требования к ним останутся прежними. Полные правила и дедлайны подачи заявок на участие в тематических категориях будут объявлены в июне.

Источник: daily.afisha.ru