Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/1cd/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/1cdc1c53c1942edb75c5280db13e3efe.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
ketrin-zeta-dzhons-budet-prodavat-veganskie-tufli
Кэтрин Зета-Джонс будет продавать веганские туфли
25
/
/

Сегодня в 10:32

Кэтрин Зета-Джонс будет продавать веганские туфли

Кэтрин Зета-Джонс запускает собственный бренд стиля жизни Casa Zeta-Jones. Как сообщает Daily Mail, как и Goop Гвинет Пэлтроу, компания актрисы будет предлагать самые разные товары: кофе, косметику, домашнюю одежду, постельное белье и даже веганские туфли из искусственной кожи и национальный валлийский сувенир, известный как «любовные ложки».

По словам 50-летней Зеты-Джонс, бренд позволит ей «разнообразить свою деятельность» и «сфокусироваться на чем-то, когда ее дети вырастут».

Источник: intermedia.ru

Источник фотографии: @catherinezetajones

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#стильжизни #бренд #кэтринзета-джонс
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Какие книги можно принести на book-сrossing в Нур-Султане
480
Новости на 7 февраля: гала-вечер «Мировые музыкальные бестселлеры» и рейсы в Нью-Йорк...
836
Новые стандарты улучшили работу службы скорой помощи
565