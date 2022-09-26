Amazon, Zoom, Meta и еще 9 IT-компаний с актуальными вакансиями для удаленной работы











Обязанности:



— управление рабочим процессом, оказание помощи аппаратной команде в планировании и утилизации

— надзор за повседневной работой сайта по выполнению заказов

— работа над совершенствованием рабочих процессов.

Требования:



— опыт работы в цепочке поставок или управлении запасами

— знания Google Doc, опыт использования Workday и Jira

— общие знания в области финансов и бухгалтерского учета.







Обязанности:



— сотрудничество с инженерами по данным и бизнес-аналитиками

— участие во всех этапах исследований и экспериментов

— разработка и тестирование моделей машинного обучения

— изучение новых систем, инструментов и отраслевых практик.

Требования:



— степень в области компьютерных наук, инженерии, математики или смежной области

— от восьми лет практического опыта работы в качестве data scientist

— знание методологий разработки программного обеспечения, таких как Agile, Scrum, Kanban или эквивалентных

— владение SQL, Spark, Python, R или Scala.







Обязанности:



— разработка и проведение маркетинговой стратегии

— ведение канала электронной почты от начала до конца

— разработка высокоэффективного A/B-тестирования для повышения производительности электронной почты.

Требования:



— степень бакалавра в области маркетинга, бизнеса, коммуникации

— более пяти лет опыта работы в маркетинге

— более двух лет опыта проектирования, создания и запуска успешных программ взаимодействия с электронной почтой.











Требования:



— более четырех лет опыта работы в качестве креативного директора

— опыт координации и руководства работой дизайнеров.

Обязанности:



— возглавить творческую команду для работы с продуктами WhatsApp

— работать с маркетингом, дизайном продукта и брендом

— создание эскизов и прототипов дизайна.







Обязанности:



— общение с менеджерами по продуктам, старшими разработчиками и руководителями

— ответственность за разработку и внедрение проектов

— анализ существующих приложений на предмет ошибок и улучшений.

Требования:



— более одного года опыта работы в проектировании или архитектуре систем

— более двух лет опыта разработки программного обеспечения

— опыт работы с минимум одним языком программирования.







Обязанности:



— разработка и презентация функций заказчикам

— внедрение облачных решений для автоматизации тестирования

— предоставление технических рекомендаций клиентам.

Требования:



— бакалавриат или магистратура в сфере информационных технологий

— опыт программирования на Java и JavaScript

— опыт работы в области облачных вычислений, безопасности приложений.











Обязанности:



— участие в проектировании системных заданий

— нести ответственность за планирование игр

— создавать улучшения для игрового ядра, базовой системы.

Требования:



— опыт планирования игр не менее двух лет

— игровой опыт, знание индустрии

— знакомство со структурой и дизайном компонентов игровой системы.







Обязанности:



— регулярные встречи 1 на 1 с сотрудниками

— найм, обучение и адаптация новых работников

— сбор и обработка данных по клиентам.

Требования:



— опыт руководства распределенной командой

— опыт работа с технической поддержкой

— хорошие коммуникативные навыки.







Обязанности:



— разработка и оптимизация новой архитектуры и приложений

— взаимодействие с внутренними и внешними аудиторами

— ведение и управление проектами.

Требования:



— опыт разработки компиляторов

— академическая степень в области компьютерных наук или прикладной математики.







Обязанности:



— разработка целей и задач для отдела

— отслеживание и поддержка финансовых показателей

— координация проектов.

Требования:



— не менее восьми лет опыта работы в аудио и видео- индустрии

— опыт успешного руководства проектами

— работа в соответствие с графиком и бюджетом.







Обязанности:



— разработка, проверка и доработка технических проектов

— помощь и наставление младших инженеров

— сотрудничество с внутренними группами для работы над клиентскими заданиями.

Требования:



— степень бакалавра компьютерных наук или аналогичный опыт работы

— более шести лет опыта работы в области разработки программного обеспечения

— опыт разработки масштабируемых и производительных микросервисов с использованием Spring Boot.







Обязанности:



— создание уникальной концепции бренда

— поддержка единого визуального стиля

— работа с графическими приложениями.

Требования:



— опыт создания дизайнерских решений

— навыки работы с приложениями для создания дизайна

— знание Motion-графики.