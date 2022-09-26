Amazon, Zoom, Meta и еще 9 IT-компаний с актуальными вакансиями для удаленной работы

Hardware Inventory Planner в Netflix
Обязанности:
— управление рабочим процессом, оказание помощи аппаратной команде в планировании и утилизации
— надзор за повседневной работой сайта по выполнению заказов
— работа над совершенствованием рабочих процессов.
Требования:
— опыт работы в цепочке поставок или управлении запасами
— знания Google Doc, опыт использования Workday и Jira
— общие знания в области финансов и бухгалтерского учета.
Data Scientist в Amazon
Обязанности:
— сотрудничество с инженерами по данным и бизнес-аналитиками
— участие во всех этапах исследований и экспериментов
— разработка и тестирование моделей машинного обучения
— изучение новых систем, инструментов и отраслевых практик.
Требования:
— степень в области компьютерных наук, инженерии, математики или смежной области
— от восьми лет практического опыта работы в качестве data scientist
— знание методологий разработки программного обеспечения, таких как Agile, Scrum, Kanban или эквивалентных
— владение SQL, Spark, Python, R или Scala.
Email Marketing Manager в Amazon
Обязанности:
— разработка и проведение маркетинговой стратегии
— ведение канала электронной почты от начала до конца
— разработка высокоэффективного A/B-тестирования для повышения производительности электронной почты.
Требования:
— степень бакалавра в области маркетинга, бизнеса, коммуникации
— более пяти лет опыта работы в маркетинге
— более двух лет опыта проектирования, создания и запуска успешных программ взаимодействия с электронной почтой.
Creative Director в WhatsApp
Требования:
— более четырех лет опыта работы в качестве креативного директора
— опыт координации и руководства работой дизайнеров.
Обязанности:
— возглавить творческую команду для работы с продуктами WhatsApp
— работать с маркетингом, дизайном продукта и брендом
— создание эскизов и прототипов дизайна.
Software Development Engineer в Amazon
Обязанности:
— общение с менеджерами по продуктам, старшими разработчиками и руководителями
— ответственность за разработку и внедрение проектов
— анализ существующих приложений на предмет ошибок и улучшений.
Требования:
— более одного года опыта работы в проектировании или архитектуре систем
— более двух лет опыта разработки программного обеспечения
— опыт работы с минимум одним языком программирования.
Senior Software Engineer в Zoom
Обязанности:
— разработка и презентация функций заказчикам
— внедрение облачных решений для автоматизации тестирования
— предоставление технических рекомендаций клиентам.
Требования:
— бакалавриат или магистратура в сфере информационных технологий
— опыт программирования на Java и JavaScript
— опыт работы в области облачных вычислений, безопасности приложений.
Game Planner в Binance
Обязанности:
— участие в проектировании системных заданий
— нести ответственность за планирование игр
— создавать улучшения для игрового ядра, базовой системы.
Требования:
— опыт планирования игр не менее двух лет
— игровой опыт, знание индустрии
— знакомство со структурой и дизайном компонентов игровой системы.
Senior Manager, Support в GitHub
Обязанности:
— регулярные встречи 1 на 1 с сотрудниками
— найм, обучение и адаптация новых работников
— сбор и обработка данных по клиентам.
Требования:
— опыт руководства распределенной командой
— опыт работа с технической поддержкой
— хорошие коммуникативные навыки.
Compiler Research Engineer в Qualcomm Technologies
Обязанности:
— разработка и оптимизация новой архитектуры и приложений
— взаимодействие с внутренними и внешними аудиторами
— ведение и управление проектами.
Требования:
— опыт разработки компиляторов
— академическая степень в области компьютерных наук или прикладной математики.
Senior Manager, Deployment Services в Samsung Electronics
Обязанности:
— разработка целей и задач для отдела
— отслеживание и поддержка финансовых показателей
— координация проектов.
Требования:
— не менее восьми лет опыта работы в аудио и видео- индустрии
— опыт успешного руководства проектами
— работа в соответствие с графиком и бюджетом.
Software Engineer в Coursera
Обязанности:
— разработка, проверка и доработка технических проектов
— помощь и наставление младших инженеров
— сотрудничество с внутренними группами для работы над клиентскими заданиями.
Требования:
— степень бакалавра компьютерных наук или аналогичный опыт работы
— более шести лет опыта работы в области разработки программного обеспечения
— опыт разработки масштабируемых и производительных микросервисов с использованием Spring Boot.
Brand Designer в Axios
Обязанности:
— создание уникальной концепции бренда
— поддержка единого визуального стиля
— работа с графическими приложениями.
Требования:
— опыт создания дизайнерских решений
— навыки работы с приложениями для создания дизайна
— знание Motion-графики.