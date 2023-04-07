Amazon займется выращиванием алмазов для создания квантовых сетей

Компания Amazon совместно с одним из подразделений компании De Beers Group наладит выращивание алмазов с заданными характеристиками — их планируется использовать для революционного изменения компьютерных сетей.

Группа Element Six, входящая в De Beers, будет работать с Центром квантовых сетей Amazon Web Services, создавая решения нового поколения для безопасной передачи данных на длинные дистанции.

Квантовые сети используют субатомную материю для доставки данных способом, принципиально отличающимся от того, что применяется в современных оптоволоконных системах. Считается, что алмазы станут частью этой системы — они позволят отправлять данные на более протяженные расстояния без сбоев.

Поскольку Amazon владеет значительной долей на рынке облачных вычислений и хранилищ информации, компания намерена с помощью защищенной квантовой связи сохранять лидерство в критически важных для себя сферах, что обеспечит ей преимущество перед конкурентами вроде Microsoft и Google.