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Amazon создает сервис для проведения онлайн-концертов
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Сегодня в 10:45

Amazon создает сервис для проведения онлайн-концертов

Компания Джеффа Безоса Amazon работает над созданием сервиса для трансляции аудио-контента: подкастов, живых выступлений и радио-эфиров.

Amazon вкладывают значительные средства в создание платформы аудиотрансляций вроде Clubhouse. Потенциально Amazon рассматривает новый сервис в качестве дополнительной функции для ее голосового ассистента Alexa и фирменных умных колонок.

Amazon начала сотрудничество с крупными звукозаписывающими компаниями для трансляций концертов известных артистов в прямом эфире. Пользователи смогут получить доступ к выступлениям через свои учетные записи Amazon Music.

Сервис создается в основном для трансляции живой музыки, однако компания рассматривает еще и форматы подкастов и радио.

Источник: incrussia.ru

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