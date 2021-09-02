Amazon создает сервис для проведения онлайн-концертов

Компания Джеффа Безоса Amazon работает над созданием сервиса для трансляции аудио-контента: подкастов, живых выступлений и радио-эфиров.

Amazon вкладывают значительные средства в создание платформы аудиотрансляций вроде Clubhouse. Потенциально Amazon рассматривает новый сервис в качестве дополнительной функции для ее голосового ассистента Alexa и фирменных умных колонок.

Amazon начала сотрудничество с крупными звукозаписывающими компаниями для трансляций концертов известных артистов в прямом эфире. Пользователи смогут получить доступ к выступлениям через свои учетные записи Amazon Music.

Сервис создается в основном для трансляции живой музыки, однако компания рассматривает еще и форматы подкастов и радио.

Источник: incrussia.ru