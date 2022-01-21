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Amazon откроет магазин одежды с «умными» примерочными
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Сегодня в 09:34

Amazon откроет магазин одежды с «умными» примерочными

Amazon откроет собственный магазин одежды в пригороде Лос-Анджелеса в конце 2022 года. В нем будет женская и мужская одежда, обувь и аксессуары от известных и новых брендов, а цены будут рассчитаны на широкий круг покупателей.

Площадь магазина составит примерно 2 800 квадратных метров.

Amazon надеется устранить некоторые «болевые точки» традиционных розничных магазинов и избавиться от беспорядка, из-за которого торговые залы могут выглядеть неорганизованными.



Покупатели будут использовать свои смартфоны для просмотра ассортимента магазина. В зале будут находиться только выставочные образцы одежды, представленные одним размером и цветом, а оставшиеся запасы товаров будут храниться в задней части магазина. Покупателям нужно будет отсканировать QR-код, после чего через приложение Amazon они смогут посмотреть доступные размеры, цвета, а также рейтинги товаров и другую информацию, например, персональные рекомендации по схожим товарам.

После сканирования QR-кода покупатели смогут добавить товар в примерочную или отправить его в пункт самовывоза. В примерочных Amazon установил сенсорные экраны, с помощью которых покупатели могут оценивать товары или просить принести им другой фасон или размер.

Для оплаты покупок посетители магазина смогут использовать систему сканирования ладони Amazon, Amazon One.

Источник: incrussia.ru

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