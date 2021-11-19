Amazon и Starbucks открыли первый совместный магазин без продавцов и касс в Нью-Йорке

Первый Starbucks Pickup с Amazon Go начал работать 18 ноября на Манхеттене. Компании планируют открыть еще как минимум два совместных заведения в 2022 году.

В магазине есть стойка, где можно забрать напитки, заказанные заранее через приложение Starbucks. На экране вверху отображается, какие заказы готовит бариста.

Чтобы купить что-то в магазине, надо отсканировать банковскую карту на терминале при входе. Весы, камеры и сенсорные датчики на полках определят покупки и спишут деньги с карты автоматически.

Можно купить готовые блюда из меню Starbucks и Amazon Kitchen или снеки. Есть столики для одного, где можно, например, поработать.

Источник: vc.ru