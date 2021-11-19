Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
amazon-i-starbucks-otkryli-pervyy-sovmestnyy-magazin-bez-prodavcov-i-kass-v-n-yu-yorke
Amazon и Starbucks открыли первый совместный магазин без продавцов и касс в Нью-Йорке
63
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 11:17

Amazon и Starbucks открыли первый совместный магазин без продавцов и касс в Нью-Йорке

Первый Starbucks Pickup с Amazon Go начал работать 18 ноября на Манхеттене. Компании планируют открыть еще как минимум два совместных заведения в 2022 году.

В магазине есть стойка, где можно забрать напитки, заказанные заранее через приложение Starbucks. На экране вверху отображается, какие заказы готовит бариста.

Чтобы купить что-то в магазине, надо отсканировать банковскую карту на терминале при входе. Весы, камеры и сенсорные датчики на полках определят покупки и спишут деньги с карты автоматически.

Можно купить готовые блюда из меню Starbucks и Amazon Kitchen или снеки. Есть столики для одного, где можно, например, поработать.

Источник: vc.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#кофе #ньюйорк #технологии #amazon #starbucks
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В Великобритании возобновились съемки второго сезона «Ведьмака»
634
В районе Алматы появилось 3 поликлиники в рамках проекта «Доктор у дома»
1486
Новая функция Instagram позволит создавать пошаговые инструкции ⠀
997