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Amazon готовит домашнего робота с мощным ИИ
131
Главный

Сегодня в 10:05

Amazon готовит домашнего робота с мощным ИИ

Amazon работает над секретным проектом под кодовым названием Burnham — это будет усовершенствованная версия робота Astro с «интеллектуальным и разговорным голосовым интерфейсом».

Усовершенствованный Astro на базе Burnham будет работать с большими языковыми моделями и другими передовыми алгоритмами ИИ — это поможет машине освоиться в контексте быта семьи и действовать соответствующим образом. Программная платформа запоминает, что видела и усвоила, и может впоследствии участвовать в диалоге с владельцем.

К примеру, робот сможет распознать горящую на плите конфорку или открытый кран, найти в доме хозяина и сообщить ему об этом. Машина поймет, когда человек упадет и при необходимости свяжется со службами экстренной помощи. Робот поможет найти в квартире пропавшие ключи, проследит, не оставлено ли на ночь открытым окно, и привел ли ребенок друзей из школы. Все эти задачи в той или иной мере уже можно решать при помощи устройств умного дома, но для этого требуются несколько устройств и сценариев, а новый Astro сделает все самостоятельно.

В Amazon предусмотрели и возможность решения роботом и более сложных задач. К примеру, он обнаруживает на полу разбитое стекло, знает, что оно представляет угрозу владельцу и в приоритетном порядке убирает его, чтобы никто не наступил на стекло — по сути, выявляет проблемы и решает их.

Источник: 3dnews.ru

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#технологии #amazon #робот #искусственныйинтеллект #роботизация
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