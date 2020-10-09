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Альпийские луга, водопад и каньоны — что посмотреть в Казахстане
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Сегодня в 11:30

Альпийские луга, водопад и каньоны — что посмотреть в Казахстане

Что посмотреть рядом с Нур-Султаном


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Сарыоба


Что посмотреть: соленое озеро с песчаным пляжем. Захватите с собой палатки, укрытия и зонты, чтобы спрятаться от солнца.

Расстояние: около 40 км от столицы

Соколиные горы


Что посмотреть: скалы причудливых форм с небольшими пещерами и маленькими озерами.

Расстояние: около 135 км от столицы

Селетинское водохранилище и каньон Бестобе


Что посмотреть: водохранилище, где на дамбе можно порыбачить, величественные каньоны.

Расстояние: около 200 км от столицы


Зеренда


Что посмотреть: озеро огромных размеров тектонического происхождения, хвойные леса, скалистые сопки причудливых форм и водопад.

Расстояние: около 320 км от столицы

Каркаралинск


Что посмотреть: озеро Шайтанколь.

Расстояние: 390 км от столицы

Баянаул


Что посмотреть: четыре озера, окруженные скалистыми горами и сосновыми лесами. На берегу озера Сабандыколь находится поселок Баянаул и несколько домов отдыха, а побережье озера Жасыбай — главная туристическая зона.

Расстояние: 440 км от столицы

Что посмотреть рядом с Алматы

алматы

Источник фотографии: @alimbek_ulan


Водопад Текес


Что посмотреть: альпийские луга, разнообразную фауну, ущелье Текес, понаблюдать за бурлящей воронкой водопада

Где находится: 250 км от Алматы, Кегенский район, юго-восток Казахстана, граница с Кыргызстаном и Китаем


Кайракский водопад


Что посмотреть: Тургеньское ущелье, деревянный мостик, моховые ельники, водопад высотой в 75 м

Где находится: 80 км от Алматы, Иле-Алатауский национальный парк, дальше пос. Батан


Озеро Тузколь


Что посмотреть: хребты Тянь-Шаня и пик Хан-Тенгри, серых журавлей, лебедей

Где находится: 330 км от Алматы, юго-восток Алматинской области, Райымбекский район, левобережье верховий реки Чарын


Черный водопад


Что посмотреть: ледяной грот, скальные ниши, горные пейзажи

Где находится: 3,2 км от горнолыжного курорта «Шымбулак», левобережье реки Малая Алматинка


Урочище Жаман-Уй


Что посмотреть: наскальные рисунки, скалы необычных форм, пустынные растения

Где находится: 285 км от Алматы, Алматинская область, Енбекшиказахский район


Пик Букреева


Что посмотреть: пик Талгар, Бутаковское ущелье, альпийские луга, горные панорамы, памятную табличку альпинисту Анатолию Букрееву

Где находится: 34 км от Алматы, Заилийский Алатау


Коринское ущелье


Что посмотреть: самый высокий водопад в Центральной Азии — Бурхан Булак, Аулие тас, изображение Будды

Где находится:00 км от Алматы, близ города Текели, подножье северо-западного Джунгарского Алатау


Река Осек


Что посмотреть: восточную мечеть, бассейн реки, степные пейзажи

Где находится: 244 км от Алматы, Алматинская область, Панфиловский район


Медвежий водопад


Что посмотреть: скалы урочища, горный родник, форелевое хозяйство

Где находится: 45 км от Алматы, Алматинская область, Енбекшиказахский район, Тургеньское ущелье


Плато Ассы


Что посмотреть: жайляу, обсерваторию Ассы-Тургень

Где находится: 113 км от Алматы, дальше пос. Батан

Что посмотреть в Туркестанской области



Сайрам-Угамский национальный парк


Что посмотреть: семь природных зон, водопады, Сайрамский пик, скалы Кырык кыз

Где находится: 70 км от Шымкента, Толебийский район, горная местность


Каратауский заповедник


Что посмотреть: горные пейзажи, водопады, пещеры

Где находится: 170 км от Шымкента, хребет Каратау, на границе с Бетпакдалой, пустынями Мойынкум и Кызылкум


Урочище Бургулюк


Что посмотреть: ореховую рощу, абрикосовые сады, санаторий «Бирколик», реку Бургулюк

Где находится: 50 км от Шымкента, Толебийский район


Казыгурт


Что посмотреть: скалу Адама и Евы, горный хребет, послушать легенду о Ноевом ковчеге

Где находится: 40 км от Шымкента, долина Таласского Алатау


Сайрам су


Что посмотреть: реку Сайрам су, горные пейзажи, ледниковое озеро

Где находится: 80 км от Шымкента, Угамский хребет


Акмечеть-Аулие


Что посмотреть: 10-метровый отвес, подземный зал, растущие внутри пещеры деревья

Где находится: 80 км от Шымкента, Байдибекский район, недалеко от пос. Кенестобе


Ущелье Боралдай


Что посмотреть: пещеры, горы, реку Боралдай

Где находится: 70 км к северу от Шымкента, Байдибекский район


Аксу-Жабаглинский заповедник


Что посмотреть: реки Аксу и Жабаглы, озера и водопады, тюльпаны Грейга

Где находится: 100 км от Шымкента, Туркестанская и Жамбылская области


Ущелье Машат


Что посмотреть: плачущую пещеру, флору

Где находится: 60 км от Шымкента, Тюлькубасский район

Что посмотреть в Северо-Казахстанской области


Озеро Улькен-Карой


Что посмотреть: полуостров, реки Ащису и Карасу

Где находится: 330 км от Петропавловска, недалеко от пос. Кулыколь и Талшик


Шалкарско-Имантауская курортная зона

Что посмотреть: лесные массивы, озера Шалкар и Имантау, поселение Ботай

Где находится: 235 км от Петропавловска, Айыртауский район


Минкесер


Что посмотреть: самое соленое озеро в области, искупаться в минеральных водах

Где находится: 100 км от Петропавловска


Сергеевское водохранилище


Что посмотреть: Ишим, половить карася и щуку

Где находится: 180 км от Петропавловска


Жаман-сопка


Что посмотреть: хвойные леса

Где находится: 150 км от Петропавловска

Что посмотреть в Восточно-Казахстанской области


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Алаколь


Что сделать: поплавать в лечебных водах, сфотографировать лебедей и чаек

Где находится: 610 км от Алматы, недалеко от пос. Акши


Катон-Карагайский национальный парк


Что посмотреть: самый большой нацпарк в Казахстане, полюбоваться хвойными лесами

Где находится: 420 км от Семея, Южный Алтай


Урочище Киин-Кериш


Что посмотреть: пространную долину, скалы, глиняные каньоны

Где находится: 120 км от Усть-Каменогорска, Курчумский район


Гора Белуха


Что посмотреть: высочайший пик Алтая, послушать буддистские легенды, пройтись по альпийским лугам

Где находится: 470 км от Усть-Каменогорска, Усть-Коксинский район Республики Алтай


Маркаколь


Что посмотреть: горную тайгу, редкие виды птиц, гору Аксубас

Где находится: 400 км от Усть-Каменогорска, Курчумский район


Западно-Алтайский государственный заповедник


Что посмотреть: луговые степи, растения и животных, занесенных в Красную книгу Казахстана

Где находится: 120 км от Усть-Каменогорска, Риддерский и Зыряновский районы


Бухтарминское водохранилище


Что посмотреть: крупнейшее водохранилище Казахстана, порыбачить в бухтах

Где находится: 100 км от Усть-Каменогорска, Курчумский район


Сибинские озера


Что посмотреть: пять водоемов, Аблайкитский монастырь, гранитные горы, половить плотву и линя

Где находится: 85 км от Усть-Каменогорска


Рахмановские ключи


Что посмотреть: оздоровительные радоновые источники, озерные пейзажи

Где находится: 430 км от Усть-Каменогорска, Катон-Карагайский район, Жамбылский сельский округ

Что посмотреть в Западно-Казахстанской области


Парк культуры и отдыха


Что посмотреть: старейший парк города, озера, мостовые, аттракционы

Где находится: г. Уральск, ул. Рыскулбекова, 1/4


Шалкар


Что посмотреть: солончаки, степные пейзажи, искупаться в соленых водах

Где находится: 75 км от Уральска, Теректинский район


Дом купцов Ванюшиных


Что посмотреть: восточную архитектуру 19 века

Где находится: г. Уральск, ул. Некрасова, 16/1


Чаган


Что посмотреть: пойменные луга, яблоневые сады

Где находится: г. Уральск


Дом-музей Е. Пугачева


Что посмотреть: казачий курень, подарки Екатерины Второй, личные вещи Пугачева

Где находится: г. Уральск, пр. Назарбаева, 35


Кировское водохранилище


Что посмотреть: лебедей и речных крачек, реку Кушум

Где находится: 93 км от Уральска


Бокейординский комплекс


Что посмотреть: ставку хана Жангира, ханскую оружейную палату, мавзолей Даулеткерея

Где находится: 550 км от Уральска, Бокейординский район


Урал


Что посмотреть: третью по протяженности реку в Европе, половить судака, окуня, леща

Где находится: г. Уральск


Озеро Сорколь


Что посмотреть: нетронутую природу, искупаться в минеральных водах

Где находится: 260 км от Уральска, Жангалинский район


Шынгырлау (Утва)


Что посмотреть: левобережный приток Урала, лотосы, собрать ежевику

Где находится: Бурлинский район, 255 км от Уральска

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