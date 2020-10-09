Альпийские луга, водопад и каньоны — что посмотреть в Казахстане

Что посмотреть рядом с Нур-Султаном

Сарыоба

Что посмотреть: соленое озеро с песчаным пляжем. Захватите с собой палатки, укрытия и зонты, чтобы спрятаться от солнца.

Расстояние: около 40 км от столицы

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Соколиные горы

Что посмотреть: скалы причудливых форм с небольшими пещерами и маленькими озерами.

Расстояние: около 135 км от столицы

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Селетинское водохранилище и каньон Бестобе

Что посмотреть: водохранилище, где на дамбе можно порыбачить, величественные каньоны.

Расстояние: около 200 км от столицы





Зеренда

Что посмотреть: озеро огромных размеров тектонического происхождения, хвойные леса, скалистые сопки причудливых форм и водопад.

Расстояние: около 320 км от столицы

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Каркаралинск

Что посмотреть: озеро Шайтанколь.

Расстояние: 390 км от столицы

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Баянаул

Что посмотреть: четыре озера, окруженные скалистыми горами и сосновыми лесами. На берегу озера Сабандыколь находится поселок Баянаул и несколько домов отдыха, а побережье озера Жасыбай — главная туристическая зона.

Расстояние: 440 км от столицы

Что посмотреть рядом с Алматы





Источник фотографии: @alimbek_ulan





Водопад Текес

Что посмотреть: альпийские луга, разнообразную фауну, ущелье Текес, понаблюдать за бурлящей воронкой водопада

Где находится: 250 км от Алматы, Кегенский район, юго-восток Казахстана, граница с Кыргызстаном и Китаем





Кайракский водопад

Что посмотреть: Тургеньское ущелье, деревянный мостик, моховые ельники, водопад высотой в 75 м

Где находится: 80 км от Алматы, Иле-Алатауский национальный парк, дальше пос. Батан





Озеро Тузколь

Что посмотреть: хребты Тянь-Шаня и пик Хан-Тенгри, серых журавлей, лебедей

Где находится: 330 км от Алматы, юго-восток Алматинской области, Райымбекский район, левобережье верховий реки Чарын





Черный водопад

Что посмотреть: ледяной грот, скальные ниши, горные пейзажи

Где находится: 3,2 км от горнолыжного курорта «Шымбулак», левобережье реки Малая Алматинка





Урочище Жаман-Уй

Что посмотреть: наскальные рисунки, скалы необычных форм, пустынные растения

Где находится: 285 км от Алматы, Алматинская область, Енбекшиказахский район





Пик Букреева

Что посмотреть: пик Талгар, Бутаковское ущелье, альпийские луга, горные панорамы, памятную табличку альпинисту Анатолию Букрееву

Где находится: 34 км от Алматы, Заилийский Алатау





Коринское ущелье

Что посмотреть: самый высокий водопад в Центральной Азии — Бурхан Булак, Аулие тас, изображение Будды

Где находится:00 км от Алматы, близ города Текели, подножье северо-западного Джунгарского Алатау





Река Осек

Что посмотреть: восточную мечеть, бассейн реки, степные пейзажи

Где находится: 244 км от Алматы, Алматинская область, Панфиловский район





Медвежий водопад

Что посмотреть: скалы урочища, горный родник, форелевое хозяйство

Где находится: 45 км от Алматы, Алматинская область, Енбекшиказахский район, Тургеньское ущелье





Плато Ассы

Что посмотреть: жайляу, обсерваторию Ассы-Тургень

Где находится: 113 км от Алматы, дальше пос. Батан

Что посмотреть в Туркестанской области









Сайрам-Угамский национальный парк

Что посмотреть: семь природных зон, водопады, Сайрамский пик, скалы Кырык кыз

Где находится: 70 км от Шымкента, Толебийский район, горная местность





Каратауский заповедник

Что посмотреть: горные пейзажи, водопады, пещеры

Где находится: 170 км от Шымкента, хребет Каратау, на границе с Бетпакдалой, пустынями Мойынкум и Кызылкум





Урочище Бургулюк

Что посмотреть: ореховую рощу, абрикосовые сады, санаторий «Бирколик», реку Бургулюк

Где находится: 50 км от Шымкента, Толебийский район





Казыгурт

Что посмотреть: скалу Адама и Евы, горный хребет, послушать легенду о Ноевом ковчеге

Где находится: 40 км от Шымкента, долина Таласского Алатау





Сайрам су

Что посмотреть: реку Сайрам су, горные пейзажи, ледниковое озеро

Где находится: 80 км от Шымкента, Угамский хребет





Акмечеть-Аулие

Что посмотреть: 10-метровый отвес, подземный зал, растущие внутри пещеры деревья

Где находится: 80 км от Шымкента, Байдибекский район, недалеко от пос. Кенестобе





Ущелье Боралдай

Что посмотреть: пещеры, горы, реку Боралдай

Где находится: 70 км к северу от Шымкента, Байдибекский район





Аксу-Жабаглинский заповедник

Что посмотреть: реки Аксу и Жабаглы, озера и водопады, тюльпаны Грейга

Где находится: 100 км от Шымкента, Туркестанская и Жамбылская области





Ущелье Машат

Что посмотреть: плачущую пещеру, флору

Где находится: 60 км от Шымкента, Тюлькубасский район

Что посмотреть в Северо-Казахстанской области

Озеро Улькен-Карой

Что посмотреть: полуостров, реки Ащису и Карасу

Где находится: 330 км от Петропавловска, недалеко от пос. Кулыколь и Талшик





Шалкарско-Имантауская курортная зона

Что посмотреть: лесные массивы, озера Шалкар и Имантау, поселение Ботай

Где находится: 235 км от Петропавловска, Айыртауский район





Минкесер

Что посмотреть: самое соленое озеро в области, искупаться в минеральных водах

Где находится: 100 км от Петропавловска





Сергеевское водохранилище

Что посмотреть: Ишим, половить карася и щуку

Где находится: 180 км от Петропавловска





Жаман-сопка

Что посмотреть: хвойные леса

Где находится: 150 км от Петропавловска

Что посмотреть в Восточно-Казахстанской области

Алаколь

Что сделать: поплавать в лечебных водах, сфотографировать лебедей и чаек

Где находится: 610 км от Алматы, недалеко от пос. Акши





Катон-Карагайский национальный парк

Что посмотреть: самый большой нацпарк в Казахстане, полюбоваться хвойными лесами

Где находится: 420 км от Семея, Южный Алтай





Урочище Киин-Кериш

Что посмотреть: пространную долину, скалы, глиняные каньоны

Где находится: 120 км от Усть-Каменогорска, Курчумский район





Гора Белуха

Что посмотреть: высочайший пик Алтая, послушать буддистские легенды, пройтись по альпийским лугам

Где находится: 470 км от Усть-Каменогорска, Усть-Коксинский район Республики Алтай





Маркаколь

Что посмотреть: горную тайгу, редкие виды птиц, гору Аксубас

Где находится: 400 км от Усть-Каменогорска, Курчумский район





Западно-Алтайский государственный заповедник

Что посмотреть: луговые степи, растения и животных, занесенных в Красную книгу Казахстана

Где находится: 120 км от Усть-Каменогорска, Риддерский и Зыряновский районы





Бухтарминское водохранилище

Что посмотреть: крупнейшее водохранилище Казахстана, порыбачить в бухтах

Где находится: 100 км от Усть-Каменогорска, Курчумский район





Сибинские озера

Что посмотреть: пять водоемов, Аблайкитский монастырь, гранитные горы, половить плотву и линя

Где находится: 85 км от Усть-Каменогорска





Рахмановские ключи

Что посмотреть: оздоровительные радоновые источники, озерные пейзажи

Где находится: 430 км от Усть-Каменогорска, Катон-Карагайский район, Жамбылский сельский округ

Что посмотреть в Западно-Казахстанской области

Парк культуры и отдыха

Что посмотреть: старейший парк города, озера, мостовые, аттракционы

Где находится: г. Уральск, ул. Рыскулбекова, 1/4





Шалкар

Что посмотреть: солончаки, степные пейзажи, искупаться в соленых водах

Где находится: 75 км от Уральска, Теректинский район





Дом купцов Ванюшиных

Что посмотреть: восточную архитектуру 19 века

Где находится: г. Уральск, ул. Некрасова, 16/1





Чаган

Что посмотреть: пойменные луга, яблоневые сады

Где находится: г. Уральск





Дом-музей Е. Пугачева

Что посмотреть: казачий курень, подарки Екатерины Второй, личные вещи Пугачева

Где находится: г. Уральск, пр. Назарбаева, 35





Кировское водохранилище

Что посмотреть: лебедей и речных крачек, реку Кушум

Где находится: 93 км от Уральска





Бокейординский комплекс

Что посмотреть: ставку хана Жангира, ханскую оружейную палату, мавзолей Даулеткерея

Где находится: 550 км от Уральска, Бокейординский район





Урал

Что посмотреть: третью по протяженности реку в Европе, половить судака, окуня, леща

Где находится: г. Уральск





Озеро Сорколь

Что посмотреть: нетронутую природу, искупаться в минеральных водах

Где находится: 260 км от Уральска, Жангалинский район





Шынгырлау (Утва)

Что посмотреть: левобережный приток Урала, лотосы, собрать ежевику

Где находится: Бурлинский район, 255 км от Уральска