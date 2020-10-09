Альпийские луга, водопад и каньоны — что посмотреть в Казахстане

Что посмотреть рядом с Нур-Султаном
Сарыоба
Что посмотреть: соленое озеро с песчаным пляжем. Захватите с собой палатки, укрытия и зонты, чтобы спрятаться от солнца.
Расстояние: около 40 км от столицы
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Соколиные горы
Что посмотреть: скалы причудливых форм с небольшими пещерами и маленькими озерами.
Расстояние: около 135 км от столицы
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Селетинское водохранилище и каньон Бестобе
Что посмотреть: водохранилище, где на дамбе можно порыбачить, величественные каньоны.
Расстояние: около 200 км от столицы
Зеренда
Что посмотреть: озеро огромных размеров тектонического происхождения, хвойные леса, скалистые сопки причудливых форм и водопад.
Расстояние: около 320 км от столицы
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Каркаралинск
Что посмотреть: озеро Шайтанколь.
Расстояние: 390 км от столицы
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Баянаул
Что посмотреть: четыре озера, окруженные скалистыми горами и сосновыми лесами. На берегу озера Сабандыколь находится поселок Баянаул и несколько домов отдыха, а побережье озера Жасыбай — главная туристическая зона.
Расстояние: 440 км от столицы
Что посмотреть рядом с Алматы
Источник фотографии: @alimbek_ulan
Водопад Текес
Что посмотреть: альпийские луга, разнообразную фауну, ущелье Текес, понаблюдать за бурлящей воронкой водопада
Где находится: 250 км от Алматы, Кегенский район, юго-восток Казахстана, граница с Кыргызстаном и Китаем
Кайракский водопад
Что посмотреть: Тургеньское ущелье, деревянный мостик, моховые ельники, водопад высотой в 75 м
Где находится: 80 км от Алматы, Иле-Алатауский национальный парк, дальше пос. Батан
Озеро Тузколь
Что посмотреть: хребты Тянь-Шаня и пик Хан-Тенгри, серых журавлей, лебедей
Где находится: 330 км от Алматы, юго-восток Алматинской области, Райымбекский район, левобережье верховий реки Чарын
Черный водопад
Что посмотреть: ледяной грот, скальные ниши, горные пейзажи
Где находится: 3,2 км от горнолыжного курорта «Шымбулак», левобережье реки Малая Алматинка
Урочище Жаман-Уй
Что посмотреть: наскальные рисунки, скалы необычных форм, пустынные растения
Где находится: 285 км от Алматы, Алматинская область, Енбекшиказахский район
Пик Букреева
Что посмотреть: пик Талгар, Бутаковское ущелье, альпийские луга, горные панорамы, памятную табличку альпинисту Анатолию Букрееву
Где находится: 34 км от Алматы, Заилийский Алатау
Коринское ущелье
Что посмотреть: самый высокий водопад в Центральной Азии — Бурхан Булак, Аулие тас, изображение Будды
Где находится:00 км от Алматы, близ города Текели, подножье северо-западного Джунгарского Алатау
Река Осек
Что посмотреть: восточную мечеть, бассейн реки, степные пейзажи
Где находится: 244 км от Алматы, Алматинская область, Панфиловский район
Медвежий водопад
Что посмотреть: скалы урочища, горный родник, форелевое хозяйство
Где находится: 45 км от Алматы, Алматинская область, Енбекшиказахский район, Тургеньское ущелье
Плато Ассы
Что посмотреть: жайляу, обсерваторию Ассы-Тургень
Где находится: 113 км от Алматы, дальше пос. Батан
Что посмотреть в Туркестанской области
Сайрам-Угамский национальный парк
Что посмотреть: семь природных зон, водопады, Сайрамский пик, скалы Кырык кыз
Где находится: 70 км от Шымкента, Толебийский район, горная местность
Каратауский заповедник
Что посмотреть: горные пейзажи, водопады, пещеры
Где находится: 170 км от Шымкента, хребет Каратау, на границе с Бетпакдалой, пустынями Мойынкум и Кызылкум
Урочище Бургулюк
Что посмотреть: ореховую рощу, абрикосовые сады, санаторий «Бирколик», реку Бургулюк
Где находится: 50 км от Шымкента, Толебийский район
Казыгурт
Что посмотреть: скалу Адама и Евы, горный хребет, послушать легенду о Ноевом ковчеге
Где находится: 40 км от Шымкента, долина Таласского Алатау
Сайрам су
Что посмотреть: реку Сайрам су, горные пейзажи, ледниковое озеро
Где находится: 80 км от Шымкента, Угамский хребет
Акмечеть-Аулие
Что посмотреть: 10-метровый отвес, подземный зал, растущие внутри пещеры деревья
Где находится: 80 км от Шымкента, Байдибекский район, недалеко от пос. Кенестобе
Ущелье Боралдай
Что посмотреть: пещеры, горы, реку Боралдай
Где находится: 70 км к северу от Шымкента, Байдибекский район
Аксу-Жабаглинский заповедник
Что посмотреть: реки Аксу и Жабаглы, озера и водопады, тюльпаны Грейга
Где находится: 100 км от Шымкента, Туркестанская и Жамбылская области
Ущелье Машат
Что посмотреть: плачущую пещеру, флору
Где находится: 60 км от Шымкента, Тюлькубасский район
Что посмотреть в Северо-Казахстанской области
Озеро Улькен-Карой
Что посмотреть: полуостров, реки Ащису и Карасу
Где находится: 330 км от Петропавловска, недалеко от пос. Кулыколь и Талшик
Шалкарско-Имантауская курортная зона
Что посмотреть: лесные массивы, озера Шалкар и Имантау, поселение Ботай
Где находится: 235 км от Петропавловска, Айыртауский район
Минкесер
Что посмотреть: самое соленое озеро в области, искупаться в минеральных водах
Где находится: 100 км от Петропавловска
Сергеевское водохранилище
Что посмотреть: Ишим, половить карася и щуку
Где находится: 180 км от Петропавловска
Жаман-сопка
Что посмотреть: хвойные леса
Где находится: 150 км от Петропавловска
Что посмотреть в Восточно-Казахстанской области
Алаколь
Что сделать: поплавать в лечебных водах, сфотографировать лебедей и чаек
Где находится: 610 км от Алматы, недалеко от пос. Акши
Катон-Карагайский национальный парк
Что посмотреть: самый большой нацпарк в Казахстане, полюбоваться хвойными лесами
Где находится: 420 км от Семея, Южный Алтай
Урочище Киин-Кериш
Что посмотреть: пространную долину, скалы, глиняные каньоны
Где находится: 120 км от Усть-Каменогорска, Курчумский район
Гора Белуха
Что посмотреть: высочайший пик Алтая, послушать буддистские легенды, пройтись по альпийским лугам
Где находится: 470 км от Усть-Каменогорска, Усть-Коксинский район Республики Алтай
Маркаколь
Что посмотреть: горную тайгу, редкие виды птиц, гору Аксубас
Где находится: 400 км от Усть-Каменогорска, Курчумский район
Западно-Алтайский государственный заповедник
Что посмотреть: луговые степи, растения и животных, занесенных в Красную книгу Казахстана
Где находится: 120 км от Усть-Каменогорска, Риддерский и Зыряновский районы
Бухтарминское водохранилище
Что посмотреть: крупнейшее водохранилище Казахстана, порыбачить в бухтах
Где находится: 100 км от Усть-Каменогорска, Курчумский район
Сибинские озера
Что посмотреть: пять водоемов, Аблайкитский монастырь, гранитные горы, половить плотву и линя
Где находится: 85 км от Усть-Каменогорска
Рахмановские ключи
Что посмотреть: оздоровительные радоновые источники, озерные пейзажи
Где находится: 430 км от Усть-Каменогорска, Катон-Карагайский район, Жамбылский сельский округ
Что посмотреть в Западно-Казахстанской области
Парк культуры и отдыха
Что посмотреть: старейший парк города, озера, мостовые, аттракционы
Где находится: г. Уральск, ул. Рыскулбекова, 1/4
Шалкар
Что посмотреть: солончаки, степные пейзажи, искупаться в соленых водах
Где находится: 75 км от Уральска, Теректинский район
Дом купцов Ванюшиных
Что посмотреть: восточную архитектуру 19 века
Где находится: г. Уральск, ул. Некрасова, 16/1
Чаган
Что посмотреть: пойменные луга, яблоневые сады
Где находится: г. Уральск
Дом-музей Е. Пугачева
Что посмотреть: казачий курень, подарки Екатерины Второй, личные вещи Пугачева
Где находится: г. Уральск, пр. Назарбаева, 35
Кировское водохранилище
Что посмотреть: лебедей и речных крачек, реку Кушум
Где находится: 93 км от Уральска
Бокейординский комплекс
Что посмотреть: ставку хана Жангира, ханскую оружейную палату, мавзолей Даулеткерея
Где находится: 550 км от Уральска, Бокейординский район
Урал
Что посмотреть: третью по протяженности реку в Европе, половить судака, окуня, леща
Где находится: г. Уральск
Озеро Сорколь
Что посмотреть: нетронутую природу, искупаться в минеральных водах
Где находится: 260 км от Уральска, Жангалинский район
Шынгырлау (Утва)
Что посмотреть: левобережный приток Урала, лотосы, собрать ежевику
Где находится: Бурлинский район, 255 км от Уральска