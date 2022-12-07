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AloqaTech Lab открывает прием заявок на вторую волну акселератора в Узбекистане
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Сегодня в 09:52

AloqaTech Lab открывает прием заявок на вторую волну акселератора в Узбекистане

С 5 декабря начался прием заявок на новую волну программы акселерации AloqaTech Lab.

Через программу «Алокабанк» предлагает технологическим стартапам площадку для пилотного запуска инновационных сервисов и продуктов.

В акселератор приглашаются стартапы по направлениям: финтех, корпоративные технологии, работа с большими данными и искусственный интеллект. Участвовать в проекте могут как начинающие команды с идеей, так и более опытные — на стадии MVP.

В рамках трехмесячной программы участники получат техническую, финансовую и маркетинговую поддержку, а также менторство ведущих экспертов и руководителей. Также команды в AloqaTech Lab получат доступ к:

— коворкинг и офисное пространство

— техническое оснащение

— образовательные мероприятия и консультации

— PR-поддержка

— нетворкинг.

AloqaTech Lab также предусматривает виртуальный формат участия. Стартапы из регионов смогут получить весь комплекс поддержки через интернет.

Лучшие участники проекта смогут привлечь инвестиции от AloqaVentures — венчурного фонда «Алокабанка», созданного в 2021 году.

Узнать подробности и подать заявку на участие можно на сайте AloqaTech Lab.

Источник: spot.uz

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#технологии #узбекистан #стартапы #акселератор #программа
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.