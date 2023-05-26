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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Алматинский школьник изобрел приложение для изучения истории
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Главный

Вчера в 10:50

Алматинский школьник изобрел приложение для изучения истории

Школьник гимназии №15 города Алматы Тимур Кырбасов изобрел уникальное приложение для изучения истории родного края во время движения по улицам и проспектам.

Источник: forbes.kz

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.