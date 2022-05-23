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Алимханулы нокаутировал британца Дэнни Дигнума и стал чемпионом мира
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Сегодня в 10:00

Алимханулы нокаутировал британца Дэнни Дигнума и стал чемпионом мира

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы стал «временным» чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации в среднем весе, победив британца Дэнни Дигнума.

Их поединок стал главным на вечере бокса в Лас-Вегасе, который состоялся вечером 21 мая.

Алимханулы сразу же начал прессинговать соперника и уже в первом раунде отправил Дигнума в нокдаун. А во втором британец пропустил мощный удар и оказался в глубоком нокауте.

Для не знающего поражений Алимханулы эта победа стала 12 в профи и восьмой досрочной.

Обладателем полноценного чемпионского пояса WBO в среднем дивизионе является Деметриус Андраде, которого организация обязала провести бой с Алимханулы. В случае если американец откажется, казахстанец может получить титул без боя.

Источник: tengrinews.kz

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