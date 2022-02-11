«AliExpress Россия» начнет платить пользователям за обзоры товаров в своем приложении

Для монетизации авторы могут использовать три формата — прямые эфиры, видео и фото с обзорами. Выкладывать фото и видео можно через приложение, но отмечать на них товары — пока только на сайте. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе.

Монетизация будет доступна через встроенную систему виджетов маркетплейса и интеграцию с партнерской программой для продавцов AE Platform. Она позволит получать от 1% до 90% комиссии от стоимости 90 млн товаров российских и зарубежных продавцов, участвующих в партнерской программе.

Посты автора в ленте видят все пользователи «AliExpress Россия», а не только его подписчики. Чем новее пост, тем выше он будет в ленте. После в алгоритме будет учитываться, на кого подписан пользователь.

Источник: incrussia.ru