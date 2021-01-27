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Александр Гудков и Иван Дорн стали новыми ведущими шоу «Орел и решка»
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Сегодня в 11:04

Александр Гудков и Иван Дорн стали новыми ведущими шоу «Орел и решка»

Шоумен Александр Гудков и певец Иван Дорн будут вести новый сезон трэвел-шоу «Орел и решка», который стартует на «Пятнице!» 15 февраля.

Впервые за все 10 лет существования программы ее ведущими будут двое мужчин. «Мы с Иваном Дорном на проекте как Дава с Бузовой: поженились и тут же поругались и развелись! Но мы их переплюнем, у нас покруче будет история!», — пошутил над будущим дуэтом Гудков.

По словам Ивана Дорна, он уже однажды пробовался на роль ведущего «Орла и решки», но так и не прошел кастинг.

Источник: daily.afisha.ru

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