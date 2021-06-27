Акции Virgin Galactic выросли почти на 30% после получения разрешения на отправку туристов в космос

Капитализация компании выросла почти на $3 млрд.

Virgin Galactic получила разрешение Федерального управления гражданской авиации США на запуск ракеты с туристами в космос.

Акции Virgin Galactic выросли в цене на 15% после открытия торгов.

22 мая 2020 года компания заявила об успешном испытательном полете корабля с экипажем. Запланировано еще три. Билеты на корабль Virgin Galactic по цене $200-250 тысяч уже забронировали 600 человек, по информации CNBC.

Главный конкурент Virgin Galactic на рынке космического туризма — Blue Origin — запланировала первый полет с туристами на 20 июля 2021 года. На борту будет и основатель компании Джефф Безос вместе с младшим братом. Билет на корабль Blue Origin стоит $28 млн.

Источник: vc.ru