Акции, сырье и недвижимость: как выбрать направление для инвестиций

Познакомились с инвестиционными специалистами, узнали об их деятельности и особенностях работы и попросили поделиться советами для тех, кто хочет накопить деньги на будущее.





Арман Батаев, сооснователь проекта Finmentor.kz, @ finmentor.kz

О себе

У меня финансовое образование, оканчивал Purdue University. Работал аудитором в «Большой четверке» и нефтегазовых компаниях.

Начал путь в инвестициях на фондовом рынке в 2012 году, на IPO АО «Казтрансойл». Активно действую в этой сфере с 2015 года. Занимался частными инвестициями в рамках деятельности в Международном финансовом центре «Астана».

С начала 2019 года веду образовательный проект по финансовой и инвестиционной грамоте Finmentor.kz. Также стал основателем лицензированной компании по управлению активами HQB Ltd.

У меня большой опыт работы с инвестициями как фондовыми, так и прямыми в частный бизнес.

Об инвестициях в акции





Существует несколько видов инвестиций.

Прямые — когда инвесторы входят в долю проекта для его расширения. В этом случае бизнес уже действует, а вложения нужны ему для расширения.

Венчурные — связаны с IT-сферой и стартапами. Это самый рискованный вид вложений, так как проекты находятся на ранней стадии развития.

Финансовые — вложения в ценные бумаги и акции компаний на фондовом рынке.

Первые два вида практически недоступны для отдельных инвесторов. Для них нужен большой опыт, команда для оценки рисков и свободные средства для инвестирования от 50 000 $.

Физическим лицам доступны инвестиции на фондовом рынке. Раньше и здесь был высокий порог входа — от 10 000 $. Но сегодня, благодаря демократизации финансовой индустрии, начать можно с 5-10 $.

Существуют разные инструменты инвестирования в акции и ценные бумаги.

ПИФы представляют собой инструмент. Вместо того, чтобы самому покупать и анализировать каждую акцию, можно доверить деньги управляющему. Он собирает все средства вместе и вкладывает в публичные компании на фондовом рынке: NYSE, NASDAQ, London Stock Exchange.

Есть фондовые индексы. Вместо человека пулом средств управляет компьютер. Ориентиром на рынке выступает S&P 500. В него входят 500 самых крупных компаний на американском фондовом рынке. Он диверсифицирован и считается лучшим для розничных инвесторов. Начать можно через приложение Tabys, от 40 $.

Лучшая инвестиция — знания и навыки

Суммы, которые нужно откладывать на инвестиции, могут быть разными. Это зависит от цели. Существует общепринятое правило — вкладывать 20% от заработной платы.

Если ваши цели краткосрочны — рассчитаны на срок до трех лет, можете использовать депозиты. Для долгосрочных инвестиций горизонтом в пять-десять лет, хорошо подходит фондовый рынок.

Советы начинающим

Много полезной информации можно найти в социальных сетях нашего проекта Finmentor.kz. У нас также есть курсы разного уровня: для начинающих и профессионалов. Есть государственные ресурсы вроде сайта FinGramota.kz.

Человек должен составить финансовый план. Расписать в нем цели, сроки достижения, оценить бюджет и сумму, которую нужно откладывать каждый месяц.

Лучшая инвестиция — знания и навыки. Прежде всего, необходимо понять, как работает сфера, узнать о рисках, проанализировать их.

Алибек Жалгаспаев, инвестор, @aligee_investor

О себе

В 2010 году я ездил на учебу в Англию. Там я жил у Dormitory Family — семьи, которая смотрит за тобой, пока ты учишься. Время от времени они разговаривали между собой об акциях и облигациях. Сначала думал, что попал в дом банкиров, но такая же ситуация была и с другими людьми. Оказалось, что в стране почти все занимаются инвестициями, копят на будущее, откладывают на образование детей или большие покупки.

Мне понравился этот подход, и по приезде в Казахстан я начал изучение этой сферы. Перепробовал разные способы, в результате каждого терял деньги. Со временем понял, что делаю не то. Оказалось, нужно вкладывать в акции, золото, недвижимость. Я же занимался трейдингом.

Постепенно разобрался в том, как это работает. Придерживался долгосрочного подхода к инвестициям — покупать с целью стать совладельцем компании.

Я обучаю финансовой грамотности, правильному инвестированию. На своем опыте знаю, что на рынке Казахстана много пирамид, в которых легко потерять средства. Поэтому помогаю людям разобраться. Мы проводим курсы в школах, организациях, личные консультации.

Об инвестициях в сырье

Вкладываюсь во все сферы: сырье, недвижимость, облигации разных стран. Нужно держать портфель диверсифицированным. Тогда, если один вид активов упадет в цене, он компенсируется ростом в другом.

Сырье хорошо показывает себя в моменты высокой инфляции. С начала года нефть выросла на 30%. Рост показали алюминий, сахар, пшеница.

Сейчас входить в эту сферу поздно. То, что сильно выросло, имеет больше шансов упасть, чем снова вырасти. И наоборот, если что-то упало в цене, большая вероятность, что стоимость скоро поднимется. Я продаю часть своего портфеля в сырье, чтобы закупиться акциями. Когда рынок нормализуется — это произойдет в любом случае, цена на акции вырастет. Нужно понимать, что инвестиции — это про будущее, не здесь и сейчас.

Для доступа к широкому спектру инструментов нужно выходить на биржу через лицензированных брокеров

Перед тем как инвестировать, нужно определиться с целью. Заработать быстро, вкладываясь в сырье, можно только при помощи спекуляций, а для этого необходим опыт.

Это направление хорошо подходит для сохранения денег. Для этого можно вложиться, например, в золото. Даже если доллар слабеет, оно остается ценным.

Раньше, когда брокеры самостоятельно проводили все операции, вход в инвестирование начинался от 10 000 $. Сегодня, когда все проходит через приложение, начать можно с суммы в 10 $.

Советы начинающим

Существует заблуждение: чтобы инвестировать, нужны большие деньги. В реальности все наоборот: ты достигаешь финансовой независимости посредством вложений.

Для начинающих советую приложение Tabys, разработанное Astana International Exchange. В нем есть ноты на нефть и золото — это ценные бумаги, которые обязуются следить за ценами актива.

Для доступа к широкому спектру инструментов нужно выходить на биржу через лицензированных брокеров. Их в Казахстане 25. Можно привести аналогию с яблоками: их можно купить в ларьке у дома или на рынке — здесь цена будет выгоднее, а выбора больше.

Определившись с целью, нужно составить план: расписать шаги, выбрать инструменты, которые будут использоваться для достижения цели, выбрать брокера.

Инвестировать — это как водить машину. Научившись один раз, об этом даже не задумываешься.

Арман Баев, 32 года, предприниматель, инвестор, @bayev_arman

О себе

Я основатель первой и крупнейшей регулируемой платформы по инвестированию в недвижимость в Казахстане. В этой сфере работаю уже давно, но с 2019 года мы занимаемся инвестициями профессионально.

Основное в нашем деле — помогать людям правильно и безопасно приумножить капитал.

Об инвестициях в недвижимость

Инвестиции — это направленные действия для увеличения своего капитала через какие-либо мероприятия или инструменты.

Основное отличие сферы недвижимости — это ликвидность или рентабельность, наличие капитала и скорость перепродажи. Также можно постепенно приумножать свои средства через сдачу помещений в аренду или перепродажу. В этом случае риски небольшие.

Каждый человек, сам того не замечая, начинает путь инвестирования в недвижимость с первоначального взноса по ипотеке или покупки первого жилья.

Если подходить осознаннее, можно целенаправленно покупать ходовые квартиры для последующей перепродажи, постепенно выходить на коммерческую недвижимость.

В недвижимость стоит инвестировать всегда, но делать это нужно аккуратно







Существуют больше 15 методов заработка с помощью недвижимости. Механика везде одна: купил — продал или сдал в аренду.

В современных реалиях для начала инвестирования необходима сумма от 10% от стоимости недвижимости — примерно 2,5 миллиона тенге.

Советы начинающим

Инвестировать в недвижимость следует внимательно, тщательно выбирая приемлемые варианты, посредников или партнеров. Среди распространенных ошибок: желание сэкономить на специалистах, слишком большие надежды на перепродажу, отсутствие глубокого анализа или личного осмотра объектов.

В недвижимость стоит инвестировать всегда, но делать это нужно аккуратно. Лучше всего диверсифицировать портфель — не хранить все яйца в одной корзине.

Инвестор должен быть современным и здравомыслящим. Не помешают навыки аналитики.