Актеры из Центральной Азии о том, где находят вдохновение, за кем из творческих людей наблюдают и какие фильмы смотрят

Познакомились с популярными актерами из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана и узнали, где они проводят свободное время, как вдохновляются, за кем наблюдают, что предпочитают слушать и смотреть и какую одежду выбирают.





Нурсултан Курсанали уулу, 29 лет, город — Бишкек, актер, продюсер, @nurs_sultan_





О себе





Я актер. С недавних пор начал заниматься продюсерской деятельностью.

В свободное от работы время занимаюсь спортом — триатлоном. Спустя два года тренировок смело проплываю полтора километра, проезжаю 40 километров на велосипеде и бегаю по 10 километров.

Чаще всего провожу время в окружении семьи, друзей и единомышленников. Обычно это люди из сферы кино и спорта.

Слушаю, читаю и смотрю





Я слушаю песни 2000-х. Фанат Justin Timberlake. Все началось с того, что в детстве дома появился DVD-диск с записью его концерта NEW YORK Сity 2007 года. Помню, что удивился, как можно так круто петь и танцевать.

Про кино можно говорить долго. Мой любимый фильм — «Крестный отец», мультфильм — «Мадагаскар», сериалы — «Друзья» и «Игра Престолов». Я не книголюб, но когда читаю, ухожу в это с головой. Любимые книги: «Танатонавты» Бернара Вербера, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Самурай без меча» Китами Масао.

За новинками от авторов из Центральной Азии слежу регулярно, особенно в сфере кино. Стараюсь не пропускать новинки кыргызстанского и казахстанского кинематографов.

За новинками от авторов из Центральной Азии слежу регулярно, особенно в сфере кино







Нравится наблюдать за крутыми блогерами из Казахстана. Это Арман, Жека и Сека. Обожаю творчество ребят из «Ирины Кайратовны».

Смотрю и кайфую от игры актеров Данияра Алшинова, Аскара Ильясова и Аружан Джазильбековой. Также слежу за новыми проектами от Salem Social Media.

Из Узбекистана почти никого не знаю, но мечтаю побывать там и познакомиться с крутыми людьми.

Что вдохновляет





Меня вдохновляет каждый член моей семьи. Говорю честно и без фанатизма.

В Бишкеке вдохновение можно найти почти везде. Я обожаю наши горы и природу. Здесь можно и вдохновиться, и отдохнуть, и перезагрузиться. Волшебные места!

Где провожу свободное время





Люблю отдыхать в горах и гулять в парках. В зимнее время выезжаем на отдых за границу или же в Каракол на горнолыжный курорт. А летом — на Иссык-Куль и малую родину Кадамжай. Мы часто останавливаемся с семьей в отеле Jannat Resort в селе Кой-Таш. Любим посещать этно-комплекс «Супара».





Из природных мест могу отметить национальный парк Ала-Арча, ущелье Чункурчак, село Кой-Таш и многие другие места.

Мое любимое место в городе — это кинотеатры. Обожаю кино!

Самый простой способ наладить нетворкинг с людьми из нашей сферы — это сходить на той. В Бишкеке проводятся множество презентаций, открытий и бизнес-завтраков, куда приглашают инфлюенсеров.

По возможности я посещаю все мероприятия, куда меня зовут. Когда приглашают, вспоминаю слова родителей: «Чакырылган жерден калба. Чакырылбаган жерге барба». Переводится: «Посещай все мероприятия, куда пригласили, и не ходи туда, куда не звали, не будь незваным гостем».

Где что купить





Я не шопоголик, но на Дордое можно найти все, что нужно. Это самый большой рынок в Центральной Азии.

Для спорта однозначно советую WORLD CLASS BISHKEK. Сюда ходит вся моя семья. Это крутое, комфортное место, где можно качественно заниматься фитнесом. А еще это идеальное место для улучшения своего нетворкинга.

Жахонгир Абдумаликов, 27 лет, город — Ташкент, актер, @johnmalikov





О себе





Я окончил архитектурный университет. Когда мне было 18 лет, начал модельную карьеру. Работал со многими мировыми брендами, в том числе Beeline, Samsung, Bosch и с брендами одежды Podium Italia, Just, Button.

В данное время занят актерской деятельностью. Снялся во многих музыкальных клипах, в фильме «Скорпион», в сериалах «Я и есть Джелаладдин» и «Кадам».

В 2016 году участвовал в фестивале Asia Model Festival в Южной Корее, где получил номинацию «Лицо Центральной Азии», а в 2017 в Кыргызстане стал обладателем звания Face of Kyrgyzstan.

В свободное от работы время люблю смотреть фильмы, интересуюсь большим теннисом. Мне также нравится рисовать и изучать психологию.

Люблю разговаривать и слушать людей, у которых есть интересный жизненный опыт







В основном я провожу время с медийными личностями. Люблю разговаривать и слушать людей, у которых есть интересный жизненный опыт.

Слушаю, читаю и смотрю





Я люблю смотреть драмы и мелодрамы, а также фильмы, основанные на реальных событиях. Мне нравится «Список Шиндлера» и «Форрест Гамп».

Из музыки люблю творчество исполнителей Adele, Lana Del Rey, Sia, Jam Adrian. Из жанров отмечу поп-джаз и классику.

За новинками от авторов из Центральной Азии слежу, но не часто.





Люблю цитаты Jaloliddin Rumiy. Иногда делюсь своими мыслями в своем втором профиле в Instagram @johnmalikovlife.

Что вдохновляет





На первом месте — семья. Мне нравится помогать людям и взамен получать от них розилик. Розилик — это когда делаешь добро человеку, а взамен получаешь довольствие от Всевышнего.

Где провожу свободное время





В основном я провожу свободное время дома, в кругу семьи. Люблю оставаться наедине с собой.

Любимыми места делают любимые люди. Это может быть чайхана или ресторан, город или горы. Там, где мои родные, там мне и комфортно.

Помимо актерской деятельности, я интересуюсь бизнесом, поэтому в Ташкенте чаще бываю на мероприятиях M Faktor, где собираются предприниматели. Также изучаю туристическую отрасль.

Где что купить





Я выбираю не бренды, а качество. Если мне удобно, то покупаю. Услугами сферы красоты не пользуюсь.

Сулаймон Сафаров , 34 года, город — Душанбе, актер, певец, режиссер, @sulaimon_safarov_









О себе





Я актер, певец и режиссер кино. Недавно завершил съемки в таджикском сериале «Ишк Пул Душанбе», где сыграл в 90 сериях. Снимаю сериал «Маска», премьера которого состоится на следующей неделе.

Люблю футбол. В детстве играл за юношескую команду «Худжанд-2». В свободное время нравится читать книги, заниматься спортом, изучать языки, путешествовать, смотреть фильм. Люблю делать добро.

Раньше у меня было много друзей, разные компании и увлечения, но со временем все это ушло. Если вы хотите добиться в жизни всех поставленных целей, то иногда нужно быть наедине с собой. В основном я провожу время на работе с коллегами или дома с семьей.

Слушаю, читаю и смотрю





Я люблю таджикскую, арабскую и русскую литературу.

Смотрю фильмы, основанные на реальных событиях.

Люблю слушать песни, которые должен выпустить сам. Часто репетирую и пою их в машине. Из таджикских исполнителей могу отметить Джонибека Муродова, Садриддина Начмиддина, Барона, Шабнами Сурайё и других. Это мои друзья, и мне нравится их творчество.





Из Центральной Азии, наблюдаю за тем, что создают узбекистанцы и казахстанцы. Вдохновляют режиссеры Тимур Бекмамбетов и Рустам Согдиев, исполнители Скриптонит и Муниса Ризаева.

Что вдохновляет





Меня вдохновляет жизнь! И все ее сюрпризы, судьбы людей, истории, трагедии и чудеса, которые происходят в наши дни.

Меня вдохновляет жизнь







В Душанбе можно найти вдохновение почти на каждом шагу. В нашем городе много исторических мест, красивая архитектура, развивающаяся инфраструктура, хороший рост экономики. Стараюсь быть наблюдательным даже к мелочам.

Где провожу свободное время





Свободного времени у меня почти нет, но когда появляется, провожу его дома с семьей, родителями и родными. Только семья дает хорошую энергию и настроение, особенно рядом с мамой моя энергия быстро восстанавливается.

Наладить нетворкинг у меня получается во время съемок. Инфлюенсеров часто приглашают на банкеты, свадьбы, открытия заведений. Я не выбираю, куда ходить, а куда нет. Все зависит от времени и занятости.

Где что купить





У нас много хороших мужских магазинов, где можно найти почти все бренды. Но я предпочитаю классику. Если мне нравится, то на бренд даже не смотрю.

Рауан Романи, 33 года, город — Алматы, актер, @romani.rauan





О себе





Я родился в Атырау, но вырос в Алматы.

Я актер кино и путешественник. Я 12 лет прожил в Лос-Анджелесе — в городе славы и творчества! Именно сюда приезжают молодые творческие люди, чтобы воплотить в жизнь свои мечты и стать актерами, исполнителями, дизайнерами.

Большинство моих друзей были так или иначе связаны с кино и кинопроизводством. Я всегда был вовлечен в их обсуждения и дискуссии. И как-то раз меня осенило: Почему бы не попробовать себя в актерстве? Мой выбор пал на The Lee Strasberg Theatre and Film Institute, который у нас в Казахстане довольно популярен.

Мои кумиры — это Клинт Иствуд и Брюс Ли







Мои кумиры — это Клинт Иствуд и Брюс Ли. Они часто играли в кино и при этом успевали заниматься боевыми искусствами!

Два года назад я вернулся в Алматы.

Слушаю, читаю и смотрю





Слушаю разные подкасты. Особенно нравится Joe Rogan Podcast. У него всегда интересные гости, которые заряжают бешеной энергией.

Стараюсь часто смотреть разножанровые фильмы.





Что вдохновляет





Быть талантливым мало. Талант нельзя успокаивать. Надо себя мотивировать, заниматься и работать. Потом это может перерасти в мастерство, любовь, страсть.

Где провожу свободное время





Люблю, когда у меня появляется свободное время. В такие моменты встречаюсь с друзьями, провожу время с семьей или поднимаюсь в горы. Отдыхаю душой, получаю новые эмоции и впечатления.

Хожу в фитнес-клуб, посещаю классы разного вида единоборств. Это помогает укреплять дух и силу воли.