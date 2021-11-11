Актер Толепберген Байсакалов завоевал награду за лучшую роль

Известный казахстанский актер Толепберген Байсакалов завоевал награду за лучшую мужскую роль на кинофестивале в Сочи.
Награду он получил за роль в картине «От» — «Огонь» на юбилейном X Russian British Sochi International Film Festival & Awards 2021.
Кроме того, фильм «Огонь» представлен в основной программе Asian World Film Festival в Лос-Анджелесе, а также на 32-м Сингапурском кинофестивале.
Мировая премьера фильма «Огонь» состоялась на международном кинофестивале в Пусане. Режиссером социальной драмы с элементами комедии выступила Айжан Касымбек — дочь известного режиссера Канымбека Касымбекова. Это первая полнометражная работа девушки.
Источник: tengrinews.kz