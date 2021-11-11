Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
akter-tolepbergen-baysakalov-zavoeval-nagradu-za-luchshuyu-rol
Актер Толепберген Байсакалов завоевал награду за лучшую роль
55
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:59

Актер Толепберген Байсакалов завоевал награду за лучшую роль

Известный казахстанский актер Толепберген Байсакалов завоевал награду за лучшую мужскую роль на кинофестивале в Сочи.

Награду он получил за роль в картине «От» — «Огонь» на юбилейном X Russian British Sochi International Film Festival & Awards 2021.

Кроме того, фильм «Огонь» представлен в основной программе Asian World Film Festival в Лос-Анджелесе, а также на 32-м Сингапурском кинофестивале.

Мировая премьера фильма «Огонь» состоялась на международном кинофестивале в Пусане. Режиссером социальной драмы с элементами комедии выступила Айжан Касымбек — дочь известного режиссера Канымбека Касымбекова. Это первая полнометражная работа девушки.

Источник: tengrinews.kz

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстанскоекино #сочи #кинофестиваль #награда #лучшийактер
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Старинный барельеф обнаружили во время ремонта подземки в Алматы
1731
Samsung представила новые Galaxy. Среди них — раскладушка Z Flip с гибким экраном
1828
В Астане пройдут мероприятия к 20-летию столицы на бесплатной основе
1978