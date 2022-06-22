AirAstana, Korzinka.uz, «Куликовский» и еще 12 крупных компаний в Центральной Азии с открытыми вакансиями

Собрали подборку вакансий в крупных компаниях в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане, где все хотят работать.







Казахстан







Обязанности:

— готовить управленческие отчеты, справки, письма и другие документы по финансовым вопросам

— готовить еженедельные и ежемесячные прогнозные отчеты по финансовой и операционной деятельности авиакомпании

— собирать данные для сравнительного анализа деятельности компании по индустрии и данные для подготовки бюджета

— ежемесячно проверять корректность отражения статей фактических доходов, расходов и балансовых счетов бухгалтерией. Выявлять причины основных отклонений и исправлять ошибки.

Требования:

— высшее финансовое образование

— опыт по специальности от года

— владение языками: русский — свободный, английский — intermediate

— аналитические способности.







Обязанности:

— проводить тестирование мобильных приложений iOS и Android

— участвовать в планировании и оценке нового функционала

— активно взаимодействовать с командой проекта: разработчиками, тестировщиками, дизайнерами, менеджерами и другими специалистами

— на постоянной основе вести тестовую документацию

— использовать сервисы аналитики и мониторинга Firebase, Appmetrica.

Требования:

— опыт тестирования мобильных приложений

— умеешь объяснять сложные вещи простыми словами

— умеешь по описанию задачи понимать суть проблемы

— используешь в своей работе тест-анализ и тест-дизайн

— ценишь качество и удобство продуктов

— понимаешь процесс разработки ПО и места тестирования в нем.









Обязанности:

— контроль и координация HR бизнес-процессов в компании

— разработка и внедрение системы адаптации сотрудников

— разработка и внедрение системы обучения и развития всех уровней сотрудников, работа с талантами

— оценка персонала, развитие системы аттестации новых и действующих сотрудников, влияние на эффективность сотрудников всех уровней

— управление имиджем работодателя и HR-брендом компании.

Требования:

— высшее образование

— отличное знание Трудового законодательства РК

— владение казахским, русским и английским языками.





Бухгалтер в Kaspi Bank



Обязанности:

— работа с дебиторами и кредиторами, оплата счетов и списание дебиторской задолженности

— проведение счетов по административно-хозяйственной деятельности Банка

— организация документооборота по участкам бухгалтерского учета

— проведение актов сверок взаиморасчетов

— учет расходов будущих периодов, операций по предварительному начислению расходов Банка в соответствии с методом начисления.

Требования:

— высшее/ неоконченное высшее образование

— знание действующего законодательства РК в части бухгалтерского учета

— желателен опыт работы на аналогичной должности.







Обязанности:

— работа с Rest API для интеграции с другими системами

— плотная работа с данными в SQL через django-orm и последующее создание отчетов или аналитики

— поддержка и рефакторинг текущего сервиса

— работа с финансовыми системами, понимание финансовой отчетности

— разработка CRM с динамическими таблицами и графиками.

Требования:

— уверенный опыт работы с Django, FastAPI, DRF, Django-ORM, Git, Swagger или PostmanCollection, Celery, Redis

— опыт работы со сторонними API

— хорошее понимание для чего нужен PEP8

— знание и применение паттернов проектирования.

Кыргызстан





Заместитель директора по управленческим и техническим вопросам в «Кондитерский Дом Куликовский»

Обязанности:

— руководить деятельностью технической службы компании, контролировать результаты их работы, состояние трудовой и производственной дисциплины

— занимать позицию заместителя директора компании и нести ответственность за результаты и эффективность производственной деятельности

— отвечать за соблюдение правил внутреннего трудового распорядка подразделений компании, внутренних правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты

— координировать и направлять деятельность подрядных организаций лиц, обеспечивающих техническое сопровождение производства

— планировать и распределять финансовые ресурсы, необходимые для проведения инженерно-технических работ.

Требования:

— образование: высшее профессиональное или среднетехническое образование

— опыт работы на аналогичной должности не менее трех лет

— стаж работы по техническому сопровождению производства на инженерно-технических и руководящих должностях

— знание законодательных и нормативно-правовых актов, регламентирующих производственно-хозяйственную деятельность компании

— знания в технической области.







Обязанности:

— повышение уровня надежности и отказоустойчивости цифровых баз данных

— реализация рекомендаций внешнего и внутреннего ИТ аудита

— взаимодействие с руководителями ИТ-проектов, разработчиками, внешними поставщиками ИС

— администрирование, техническое сопровождение, бесперебойное функционирование подконтрольных систем

— поддержание в актуальном рабочем состоянии полного объема оперативной и накапливаемой информации в СУБД и операционных системах компании.

Требования:

— опыт работы в сфере информационных технологий

— опыт работы в качестве DB администратора

— опыт сопровождения баз данных на основе Oracle или PostgreSQL EDB или MS SQL

— базовые знание принципов построения баз данных на основе Oracle, PostgreSQL EDB, MS SQL и дальнейшее их обслуживание.





Стажер в департамент планирования в Pepsico

Обязанности:

— поддержка бизнеса по запросу руководителя отдела

— сбор необходимых данных по состоянию запасов в регионе

— взаимодействие с ответственными лицами поставщиков

— ежедневная оценка исполнения поставленных задач

— взаимодействие с различными подразделениями компаниями

— совершенствование форм отчетности для поддержки продаж.

Требования:

— образование высшее

— отличное знание MS Excel, Power BI и других прикладных аналитических программ

— владение английским языком

— умение анализировать информацию, внимание к деталям.









Обязанности:

— поддержка инфраструктуры

— внедрение и поддержка процессов автоматизации

— разработка и поддержка инструментов по развертыванию окружений Dev, Stage, Prod

— интеграция и настройка программного обеспечения с работающими системами

— создание и актуализация утилит по деплою

— подготовка и инсталляция новых версий компонентов.

Требования:

— высшее образование

— опыт администрирования Linux: RHEL/CentOS, Ubuntu

— опыт администрирования средств мониторинга ITSM: Zabbix, Prometheus, Grafana

— опыт работы с системами контейнерной виртуализации Docker

— знание и опыт работы с Kubernetes.

Узбекистан







Обязанности:

— осуществлять разработку, интеграцию и запуск новых мобильных приложений

— участвовать в определении этапов разработки, сроки написания и тестирования приложения. Определять степень взаимодействия с другими работающими сервисами

— проводить собственную ревизию кода и оптимизации процессов

— подготавливать проект по написанию технической документации

— осуществлять сбор и анализ статистических данных и других показателей работы приложений

— осуществлять выявление и устранение неисправностей, возникающих во время эксплуатации продукта.

Требования:

— уверенное владение Java/Kotlin

— знания OOP

— знания Принципов SOLID

— знания Паттернов

— многопоточность и асинхронность

— базовые принципы UX/UI.





PHP-программист в Fido Biznes



Обязанности:

— развитие и поддержка активных проектов

— разработка новых проектов, модулей

— оптимизация, профилирование, рефакторинг кода

— обеспечение технической поддержки сайтов.

Требования:

— опыт работы от пяти лет

— умение разбираться с чужим кодом и быстро включаться в процесс

— понимание технологий фронт-разработки

— опыт PHP 5+ года

— опыт MySQL 5+ года

— опыт работы c фреймворком Laravel/Symfny

— знание HTML, CSS и JavaScript, JS фреймворков.







Обязанности:

— разработка проектной документации, эскизы рабочих чертежей, 3D-моделирование

— выполнение производственных заданий с соблюдением технологической дисциплины

— разработка и внедрение технологических процессов на производстве.

Требования:

— высшее образование

— уверенный пользователь ПК

— опыт работы в должности инженера-технолога

— опыт в разработке и внедрение проектной документации.









Юрист международник в службу комплаенс в «Узавтосаноат»





Обязанности:

— осуществляет проверку контрагента на предмет его вовлеченности в коррупционные, финансовые правонарушения

— осуществляет скрининг контрагента на предмет его аффилированности

— осуществляет проверку контрагента

— осуществляет контроль за соблюдением ответственными структурными подразделениями порядка согласования контрактов

— взаимодействует с другими структурными подразделениями компании для анализа отчетности по контрактам.

Требования:

— степень бакалавра в области юриспруденции

— знание языков- английский, узбекский, русский

— владение компьютером на уровне опытного пользователя

— стаж работы в юридической сфере.





Специалист по подбору персонала в Korzinka

Обязанности:

— поиск и подбор персонала

— поиск новых и эффективных источников для привлечения кандидатов

— проведение интервью

— ведение отчетности по своим показателям и результатам.

Требования:

— высшее или среднее специальное образование

— наличие опыта работы в сфере hr

— владение узбекским и русским языками на уровне устного изъяснения и грамотного письма

— уверенный пользователь ПК и знание Microsoft Office

— коммуникативные навыки и способность работать в команде.