AirAstana, Korzinka.uz, «Куликовский» и еще 12 крупных компаний в Центральной Азии с открытыми вакансиями

Собрали подборку вакансий в крупных компаниях в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане, где все хотят работать.
Казахстан
Финансовый аналитик в AirAstana
Обязанности:
— готовить управленческие отчеты, справки, письма и другие документы по финансовым вопросам
— готовить еженедельные и ежемесячные прогнозные отчеты по финансовой и операционной деятельности авиакомпании
— собирать данные для сравнительного анализа деятельности компании по индустрии и данные для подготовки бюджета
— ежемесячно проверять корректность отражения статей фактических доходов, расходов и балансовых счетов бухгалтерией. Выявлять причины основных отклонений и исправлять ошибки.
Требования:
— высшее финансовое образование
— опыт по специальности от года
— владение языками: русский — свободный, английский — intermediate
— аналитические способности.
Mobile QA Engineer в Kolesa Group
Обязанности:
— проводить тестирование мобильных приложений iOS и Android
— участвовать в планировании и оценке нового функционала
— активно взаимодействовать с командой проекта: разработчиками, тестировщиками, дизайнерами, менеджерами и другими специалистами
— на постоянной основе вести тестовую документацию
— использовать сервисы аналитики и мониторинга Firebase, Appmetrica.
Требования:
— опыт тестирования мобильных приложений
— умеешь объяснять сложные вещи простыми словами
— умеешь по описанию задачи понимать суть проблемы
— используешь в своей работе тест-анализ и тест-дизайн
— ценишь качество и удобство продуктов
— понимаешь процесс разработки ПО и места тестирования в нем.
HR директор в BI-Development
Обязанности:
— контроль и координация HR бизнес-процессов в компании
— разработка и внедрение системы адаптации сотрудников
— разработка и внедрение системы обучения и развития всех уровней сотрудников, работа с талантами
— оценка персонала, развитие системы аттестации новых и действующих сотрудников, влияние на эффективность сотрудников всех уровней
— управление имиджем работодателя и HR-брендом компании.
Требования:
— высшее образование
— отличное знание Трудового законодательства РК
— владение казахским, русским и английским языками.
Бухгалтер в Kaspi Bank
Обязанности:
— работа с дебиторами и кредиторами, оплата счетов и списание дебиторской задолженности
— проведение счетов по административно-хозяйственной деятельности Банка
— организация документооборота по участкам бухгалтерского учета
— проведение актов сверок взаиморасчетов
— учет расходов будущих периодов, операций по предварительному начислению расходов Банка в соответствии с методом начисления.
Требования:
— высшее/ неоконченное высшее образование
— знание действующего законодательства РК в части бухгалтерского учета
— желателен опыт работы на аналогичной должности.
Python developer в Chocofamily
Обязанности:
— работа с Rest API для интеграции с другими системами
— плотная работа с данными в SQL через django-orm и последующее создание отчетов или аналитики
— поддержка и рефакторинг текущего сервиса
— работа с финансовыми системами, понимание финансовой отчетности
— разработка CRM с динамическими таблицами и графиками.
Требования:
— уверенный опыт работы с Django, FastAPI, DRF, Django-ORM, Git, Swagger или PostmanCollection, Celery, Redis
— опыт работы со сторонними API
— хорошее понимание для чего нужен PEP8
— знание и применение паттернов проектирования.
Кыргызстан
Заместитель директора по управленческим и техническим вопросам в «Кондитерский Дом Куликовский»
Обязанности:
— руководить деятельностью технической службы компании, контролировать результаты их работы, состояние трудовой и производственной дисциплины
— занимать позицию заместителя директора компании и нести ответственность за результаты и эффективность производственной деятельности
— отвечать за соблюдение правил внутреннего трудового распорядка подразделений компании, внутренних правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты
— координировать и направлять деятельность подрядных организаций лиц, обеспечивающих техническое сопровождение производства
— планировать и распределять финансовые ресурсы, необходимые для проведения инженерно-технических работ.
Требования:
— образование: высшее профессиональное или среднетехническое образование
— опыт работы на аналогичной должности не менее трех лет
— стаж работы по техническому сопровождению производства на инженерно-технических и руководящих должностях
— знание законодательных и нормативно-правовых актов, регламентирующих производственно-хозяйственную деятельность компании
— знания в технической области.
Администратор баз данных в «Кумтор Голд Компани»
Обязанности:
— повышение уровня надежности и отказоустойчивости цифровых баз данных
— реализация рекомендаций внешнего и внутреннего ИТ аудита
— взаимодействие с руководителями ИТ-проектов, разработчиками, внешними поставщиками ИС
— администрирование, техническое сопровождение, бесперебойное функционирование подконтрольных систем
— поддержание в актуальном рабочем состоянии полного объема оперативной и накапливаемой информации в СУБД и операционных системах компании.
Требования:
— опыт работы в сфере информационных технологий
— опыт работы в качестве DB администратора
— опыт сопровождения баз данных на основе Oracle или PostgreSQL EDB или MS SQL
— базовые знание принципов построения баз данных на основе Oracle, PostgreSQL EDB, MS SQL и дальнейшее их обслуживание.
Стажер в департамент планирования в Pepsico
Обязанности:
— поддержка бизнеса по запросу руководителя отдела
— сбор необходимых данных по состоянию запасов в регионе
— взаимодействие с ответственными лицами поставщиков
— ежедневная оценка исполнения поставленных задач
— взаимодействие с различными подразделениями компаниями
— совершенствование форм отчетности для поддержки продаж.
Требования:
— образование высшее
— отличное знание MS Excel, Power BI и других прикладных аналитических программ
— владение английским языком
— умение анализировать информацию, внимание к деталям.
Инженер DevOps в MegaCom
Обязанности:
— поддержка инфраструктуры
— внедрение и поддержка процессов автоматизации
— разработка и поддержка инструментов по развертыванию окружений Dev, Stage, Prod
— интеграция и настройка программного обеспечения с работающими системами
— создание и актуализация утилит по деплою
— подготовка и инсталляция новых версий компонентов.
Требования:
— высшее образование
— опыт администрирования Linux: RHEL/CentOS, Ubuntu
— опыт администрирования средств мониторинга ITSM: Zabbix, Prometheus, Grafana
— опыт работы с системами контейнерной виртуализации Docker
— знание и опыт работы с Kubernetes.
Узбекистан
Android developer в Ucell
Обязанности:
— осуществлять разработку, интеграцию и запуск новых мобильных приложений
— участвовать в определении этапов разработки, сроки написания и тестирования приложения. Определять степень взаимодействия с другими работающими сервисами
— проводить собственную ревизию кода и оптимизации процессов
— подготавливать проект по написанию технической документации
— осуществлять сбор и анализ статистических данных и других показателей работы приложений
— осуществлять выявление и устранение неисправностей, возникающих во время эксплуатации продукта.
Требования:
— уверенное владение Java/Kotlin
— знания OOP
— знания Принципов SOLID
— знания Паттернов
— многопоточность и асинхронность
— базовые принципы UX/UI.
PHP-программист в Fido Biznes
Обязанности:
— развитие и поддержка активных проектов
— разработка новых проектов, модулей
— оптимизация, профилирование, рефакторинг кода
— обеспечение технической поддержки сайтов.
Требования:
— опыт работы от пяти лет
— умение разбираться с чужим кодом и быстро включаться в процесс
— понимание технологий фронт-разработки
— опыт PHP 5+ года
— опыт MySQL 5+ года
— опыт работы c фреймворком Laravel/Symfny
— знание HTML, CSS и JavaScript, JS фреймворков.
Инженер-технолог в Artel
Обязанности:
— разработка проектной документации, эскизы рабочих чертежей, 3D-моделирование
— выполнение производственных заданий с соблюдением технологической дисциплины
— разработка и внедрение технологических процессов на производстве.
Требования:
— высшее образование
— уверенный пользователь ПК
— опыт работы в должности инженера-технолога
— опыт в разработке и внедрение проектной документации.
Юрист международник в службу комплаенс в «Узавтосаноат»
Обязанности:
— осуществляет проверку контрагента на предмет его вовлеченности в коррупционные, финансовые правонарушения
— осуществляет скрининг контрагента на предмет его аффилированности
— осуществляет проверку контрагента
— осуществляет контроль за соблюдением ответственными структурными подразделениями порядка согласования контрактов
— взаимодействует с другими структурными подразделениями компании для анализа отчетности по контрактам.
Требования:
— степень бакалавра в области юриспруденции
— знание языков- английский, узбекский, русский
— владение компьютером на уровне опытного пользователя
— стаж работы в юридической сфере.
Специалист по подбору персонала в Korzinka
Обязанности:
— поиск и подбор персонала
— поиск новых и эффективных источников для привлечения кандидатов
— проведение интервью
— ведение отчетности по своим показателям и результатам.
Требования:
— высшее или среднее специальное образование
— наличие опыта работы в сфере hr
— владение узбекским и русским языками на уровне устного изъяснения и грамотного письма
— уверенный пользователь ПК и знание Microsoft Office
— коммуникативные навыки и способность работать в команде.