Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск по сайту:
WE
Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG
Реклама

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее closerecommendheropopupa
closesearch
drawnup
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

 
Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
agalarov-residence-ob-yavlyaet-o-starte-prodazh-premial-nogo-zhilogo-kompleksa-v-centre-tashkenta
logo
Agalarov Residence объявляет о старте продаж премиального жилого комплекса в центре Ташкента
Ташкент

10.03.2026

Agalarov Residence объявляет о старте продаж премиального жилого комплекса в центре Ташкента

Agalarov Residence официально объявляет о старте продаж премиального жилого комплекса, расположенного в самом центре Ташкента.

Agalarov Residence — проект премиум-класса, объединяющий пять резиденций в единой архитектурной концепции. Комплекс предусматривает закрытую территорию без автомобилей, развитую внутреннюю инфраструктуру и высокий уровень приватности для резидентов.

Agalarov Residence

В составе комплекса предусмотрены:

— Crocus Fitness

— SPA-зона

— крытый и открытый бассейны

— приватный двор с зелеными зонами

— трехуровневый подземный паркинг.

Agalarov Residence

Фасады зданий выполнены из натурального камня, что подчеркивает статус и долговечность проекта.

Agalarov Residence

Старт продаж открывает возможность первыми выбрать планировочные решения и получить персональную консультацию в офисе проекта.

Agalarov Residence

Контакты

Офис продаж: массив Алай, 5

Телефон: +998 71 215 55 55

Instagram: @agalarovresidence.tashkent

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#жилье #жилойкомплекс #ташкент #недвижимость #партнерскийматериал
Поиск по сайту:
С ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
«Барака», «хавас» и еще 12 узбекских слов, которые трудно перевести на русский язык
«Барака», «хавас» и еще 12 узбекских слов, которые трудно перевести на русский язык
Где лучше всего жить в Ташкенте: 5 районов для комфортной жизни
Где лучше всего жить в Ташкенте: 5 районов для комфортной жизни
Топ-10 мест в Ташкенте, где можно купить лучший бабл-ти
Топ-10 мест в Ташкенте, где можно купить лучший бабл-ти
5 узбекистанцев, которые популяризируют узбекский язык в стране и за его пределами
5 узбекистанцев, которые популяризируют узбекский язык в стране и за его пределами
Ночной Ташкент. Куда идти в столице, когда все спят
Ночной Ташкент. Куда идти в столице, когда все спят