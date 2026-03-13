Agalarov Residence объявляет о старте продаж премиального жилого комплекса в центре Ташкента

Agalarov Residence официально объявляет о старте продаж премиального жилого комплекса, расположенного в самом центре Ташкента.
Agalarov Residence — проект премиум-класса, объединяющий пять резиденций в единой архитектурной концепции. Комплекс предусматривает закрытую территорию без автомобилей, развитую внутреннюю инфраструктуру и высокий уровень приватности для резидентов.
В составе комплекса предусмотрены:
— Crocus Fitness
— SPA-зона
— крытый и открытый бассейны
— приватный двор с зелеными зонами
— трехуровневый подземный паркинг.
Фасады зданий выполнены из натурального камня, что подчеркивает статус и долговечность проекта.
Старт продаж открывает возможность первыми выбрать планировочные решения и получить персональную консультацию в офисе проекта.
Контакты
Офис продаж: массив Алай, 5
Телефон: +998 71 215 55 55
Instagram: @agalarovresidence.tashkent