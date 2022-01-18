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«Аэрофлот» полностью возобновит полеты в Казахстан 22 января
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Сегодня в 09:51

«Аэрофлот» полностью возобновит полеты в Казахстан 22 января

В компании «Аэрофлот» заявили о возобновлении всех полетов в Казахстан.

С 20 января авиакомпания начнет летать в Актау, с 22 января — в Шымкент.

Источник: tengritravel.kz

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#казахстан #шымкент #актау #аэрофлот #авиарейсы
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