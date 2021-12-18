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Adidas выпустила NFT-коллекцию с эксклюзивным доступом к дропам бренда
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Сегодня в 10:33

Adidas выпустила NFT-коллекцию с эксклюзивным доступом к дропам бренда

Компания Adidas выпустила NFT-коллекцию под названием Into the Metaverse, которая предоставляет покупателям доступ в эксклюзивный фан-клуб. Держатели NFT смогут приобретать эксклюзивный мерч и решать, какие продукты и впечатления Adidas подготовить для них.

В ноябре Adidas запустила цифровые токены, которые предложат держателям ранний доступ к NFT-дропам, а пару недель назад компания начала писать загадочные твиты о метавселенной.

NFT будут продаваться за 0,2 ETH, или около $800, начиная с 17 декабря.

Покупатели NFT получат доступ к «цифровым и физическим» продуктам и опыту Adidas. Сначала это будут спортивный костюм Indigo, худи с адресом биткоин-кошелька и оранжевая шапка. Вещи были созданы в коллаборации Bored Ape Yacht Club, коллекции NFT-токенов из 10 000 рисунков обезьян, NFT-проекта Punks Comics и криптоэнтузиаста GMoney.

Источник: incrussia.ru

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#технологии #виртуальнаяреальность #adidas #коллекция #nft
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