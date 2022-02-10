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Адель выиграла сразу три главные награды Brit Awards-2022
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Сегодня в 09:22

Адель выиграла сразу три главные награды Brit Awards-2022

Адель получила сразу три из четырех главных наград на церемонии вручения Brit Awards-2022.

Артистка стала лучшей исполнительницей, а также выиграла в категориях «Лучший альбом» и «Песня года» за композицию Easy on Me. На церемонии Адель исполнила трек I Drink Wine с ранее вышедшей пластинки 30.

На награду в номинации «Музыкант года» помимо Адель претендовали Эд Ширан, Little Simz, Дейв и Sam Fender.

Лучшим автором песен был признан Эд Ширан, лучшим международным артистом — Билли Айлиш, международной песней — Good 4 U Оливии Родриго, группой — Wolf Alice.

Источник: daily.afisha.ru

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