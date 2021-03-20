9 вещей, которые сделают вашу жизнь экологичнее





Многоразовые диски









Диски из 100%-го хлопка — экономичная замена одноразовым «собратьям» из ваты. После использования многоразовый диск стирают руками или в машинке в режиме деликатной стирки.

Если вы умеете шить, можно дать вторую жизнь старым вещам и сделать диски своими руками из микрофибры, фланели или старого полотенца.





Т-образный станок для бритья





Одноразовые и кассетные бритвы можно заменить металлическим станком. Главное — подобрать идеальные лезвия и научиться держать бритву под углом 45°. Тогда кожа не будет раздражаться и травмироваться. Выгода от классического станка тоже налицо. При бережном использовании он может прослужить владельцу всю жизнь, а набора из 100 лезвий хватит на 2 года, если бриться каждый день.





Силиконовые палочки









Производители придумали многоразовые палочки, которыми можно не только чистить уши, но и подправлять макияж. Острым силиконовым наконечником легко подкорректировать неровную стрелку, а ребристым — пройтись по ушным раковинам. В комплекте идет чехол, поэтому палочки удобно брать в путешествия.





Мыло для тела









Вместо геля для душа в пластиковой таре попробуйте кусковое мыло. Сейчас многие производители делают мыло без упаковки и с приятным натуральным составом. Двойная польза!





Зубная щетка со сменной головкой









К сожалению, не всем подходят более экологичные бамбуковые щетки. Люди с чувствительной ротовой полостью жалуются, что древесина царапает внутреннюю поверхность щек и травмирует десны, поэтому в качестве альтернативы можно перейти на щетки со сменной головкой и не выбрасывать пластиковую ручку каждые три месяца.





Коврик для раскатки теста и выпечки





Коврики — отличная альтернатива одноразовой фольге или бумаге для запекания. Они обычно выдерживают температуру до 230 °С, а к их антипригарной поверхности ничего не прилипает. Еще один плюс силиконового коврика — многофункциональность. На нем удобно раскатывать тесто, делать украшения из глазури и хранить заготовки в морозильной камере.





Силиконовые пакетики и ситечко для заварки









В 2019 году ученые доказали, что чайные пакетики выделяют в одну кружку чая миллиарды частиц микро- и нанопластика. Производители пообещали перейти на экологичную упаковку, но произойдет это только к 2025 году. Если вам не хочется заваривать чай в чайничках, попробуйте силиконовые фильтры-пакетики или ситечко для заварки из нержавеющей стали.





Многоразовый липкий ролик





В отличие от роликов с отрывной лентой, этот вариант с липким валиком не только убережет вас от ненужных отходов, но и сэкономит деньги. После использования ролик нужно промыть холодной водой с мылом или проточной теплой водой и высушить.





Щетка для мытья посуды





Такие щетки делают из экологически чистого сырья: основание — дерево, а щетинки — сизаль, натуральное грубое волокно. Производители рекомендуют менять их каждые три месяца.





А что вы делаете, чтобы уменьшить свой экологический след?





Источник: www.adme.ru