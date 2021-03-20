9 вещей, которые сделают вашу жизнь экологичнее

Многоразовые диски
Диски из 100%-го хлопка — экономичная замена одноразовым «собратьям» из ваты. После использования многоразовый диск стирают руками или в машинке в режиме деликатной стирки.Если вы умеете шить, можно дать вторую жизнь старым вещам и сделать диски своими руками из микрофибры, фланели или старого полотенца.
Т-образный станок для бритья
Силиконовые палочки
Мыло для тела
Зубная щетка со сменной головкой
Коврик для раскатки теста и выпечки
Силиконовые пакетики и ситечко для заварки
Многоразовый липкий ролик
В отличие от роликов с отрывной лентой, этот вариант с липким валиком не только убережет вас от ненужных отходов, но и сэкономит деньги. После использования ролик нужно промыть холодной водой с мылом или проточной теплой водой и высушить.
Щетка для мытья посуды
А что вы делаете, чтобы уменьшить свой экологический след?
Источник: www.adme.ru