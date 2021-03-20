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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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9 вещей, которые сделают вашу жизнь экологичнее
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Сегодня в 18:50

9 вещей, которые сделают вашу жизнь экологичнее

Не каждый человек способен выстроить свою жизнь по принципам «ноль отходов». Компостирование, покупка подержанных вещей, тонкости мыловарения и утилизации могут отпугнуть, но необязательно начинать с таких масштабных действий. Один из беспроигрышных вариантов — отказаться от одноразовых вещей и заменить их более долговечными аналогами.


Многоразовые диски


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Диски из 100%-го хлопка — экономичная замена одноразовым «собратьям» из ваты. После использования многоразовый диск стирают руками или в машинке в режиме деликатной стирки.

Если вы умеете шить, можно дать вторую жизнь старым вещам и сделать диски своими руками из микрофибры, фланели или старого полотенца.


Т-образный станок для бритья


Одноразовые и кассетные бритвы можно заменить металлическим станком. Главное — подобрать идеальные лезвия и научиться держать бритву под углом 45°. Тогда кожа не будет раздражаться и травмироваться. Выгода от классического станка тоже налицо. При бережном использовании он может прослужить владельцу всю жизнь, а набора из 100 лезвий хватит на 2 года, если бриться каждый день.


Силиконовые палочки


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Производители придумали многоразовые палочки, которыми можно не только чистить уши, но и подправлять макияж. Острым силиконовым наконечником легко подкорректировать неровную стрелку, а ребристым — пройтись по ушным раковинам. В комплекте идет чехол, поэтому палочки удобно брать в путешествия.


Мыло для тела


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Вместо геля для душа в пластиковой таре попробуйте кусковое мыло. Сейчас многие производители делают мыло без упаковки и с приятным натуральным составом. Двойная польза!


Зубная щетка со сменной головкой


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К сожалению, не всем подходят более экологичные бамбуковые щетки. Люди с чувствительной ротовой полостью жалуются, что древесина царапает внутреннюю поверхность щек и травмирует десны, поэтому в качестве альтернативы можно перейти на щетки со сменной головкой и не выбрасывать пластиковую ручку каждые три месяца.


Коврик для раскатки теста и выпечки


Коврики — отличная альтернатива одноразовой фольге или бумаге для запекания. Они обычно выдерживают температуру до 230 °С, а к их антипригарной поверхности ничего не прилипает. Еще один плюс силиконового коврика — многофункциональность. На нем удобно раскатывать тесто, делать украшения из глазури и хранить заготовки в морозильной камере.


Силиконовые пакетики и ситечко для заварки


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В 2019 году ученые доказали, что чайные пакетики выделяют в одну кружку чая миллиарды частиц микро- и нанопластика. Производители пообещали перейти на экологичную упаковку, но произойдет это только к 2025 году. Если вам не хочется заваривать чай в чайничках, попробуйте силиконовые фильтры-пакетики или ситечко для заварки из нержавеющей стали.


Многоразовый липкий ролик


В отличие от роликов с отрывной лентой, этот вариант с липким валиком не только убережет вас от ненужных отходов, но и сэкономит деньги. После использования ролик нужно промыть холодной водой с мылом или проточной теплой водой и высушить.


Щетка для мытья посуды


Такие щетки делают из экологически чистого сырья: основание — дерево, а щетинки — сизаль, натуральное грубое волокно. Производители рекомендуют менять их каждые три месяца.


А что вы делаете, чтобы уменьшить свой экологический след?


Источник: www.adme.ru

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#экология #здоровыйобразжизни #осознанноепотребление #зож #многоразовыедиски
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