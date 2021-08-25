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9 вакансий в консалтинге для тех, кто хочет построить карьеру в международной компании
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Сегодня в 11:47

9 вакансий в консалтинге для тех, кто хочет построить карьеру в международной компании

Консультант в области устойчивого развития в Ernst & Young

Город: Алматы/Нур-Султан

Обязанности:

— участие в проектах в соответствии с существующим набором направлений деятельности отдела в Казахстане и других странах СНГ

— выступать функциональным экспертом в области изменения климата в командах EY

— поиск и анализ данных в публично доступных источниках по направлениям проектов, выполняемых для компаний-клиентов

— участие в проведении исследований для клиентов.

Требования:

— высшее образование в сфере изменения климата/climate policy/energy policy или макроэкономики

— опыт работы от двух лет в таких областях, как декарбонизация экономики или конкретной отрасли, climate policy, sustainable energy policy, углеродное регулирование

— средний уровень владения английским языком

— навыки написания нетехнических текстов понятным языком, подготовки презентаций.


работа


Помощник в Ernst & Young

Город: Нур-Султан

Требования:

— высшее образование

— два года опыта работы в качестве помощника

— хорошее владение английским языком

— коммуникативные навыки.

Обязанности:

— обработка телефонных звонков и входящей/исходящей корреспонденции

— организация встреч с клиентами

— подготовка отчетов и счет-фактур

— участие в совещаниях и составление протоколов.


Консультант в судебно-медицинскую группу отдела финансового консультирования Deloitte

Город: Алматы

Обязанности:

— анализ документов для выявления потенциально подозрительных операций

— анализ различных аспектов деятельности компании

— выполнение многозадачных заданий.

Требования:

— высшее образование по направлениям: бухгалтерский учет/финансы/экономика

— аналитические и коммуникативные навыки

— готовность путешествовать и работать сверхурочно

— свободное владение английским языком.


Помощник в отдел аудита Deloitte

Город: Алматы

Обязанности:

— участие в аудите финансовой отчетности в соответствии с местными и международными стандартами

— работа в составе команды, проверяющей финансовую документацию клиентов

— ежедневное взаимодействие с клиентами.

Требования:​​​​​​

— студенты последнего курса университета или выпускники прошлого года предпочтительно в области бухгалтерского учета/финансов/экономики

— умение работать в команде и многозадачность

— продвинутые компьютерные навыки

— навыки письменного и устного общения на английском языке.


вакансии


Специалист по развитию бизнеса в KPMG

Город: Нур-Султан

Обязанности:

— продвижение услуг компании новым и существующим клиентам

— мониторинг тендерных заявок

— участие в подготовке коммерческих предложений KPMG в Казахстане и Центральной Азии

— обеспечение соответствия предложений KPMG требованиям тендера

— помощь в подготовке крупных и важных предложений для клиентов.

Требования:

— опыт работы 1-3 года

— свободное владение английским языком.


Стажер в юридический отдел в KPMG

Город: Алматы

Обязанности:

— подготовка меморандумов по различным правовым вопросам

— составление коммерческих, трудовых и гражданско-правовых договоров

— помощь в различных консалтинговых проектах.

Требования:

— степень бакалавра в области права

— знание международного и казахстанского корпоративного, гражданского и трудового права

— свободное владение английским языком.


Associate to Consulting в PricewaterhouseCoopers

Город: Алматы

Обязанности:

— проведение маркетинговых исследований

— создание презентаций

— проведение анализа для выявления возможностей для улучшения.

Требования:

— высшее образование в области бизнеса/финансов/менеджмента

— опыт работы в консалтинговой или банковской отраслях будет плюсом

— продвинутый английский

— аналитические навыки и навыки структурирования проблем

— коммуникативные навыки

— готовность к сверхурочной работе в сжатые сроки.


консалтинг


Стажер Академии PwC

Город: Нур-Султан

Обязанности:

— содействие деятельности Академии PwC

— административная помощь

— организация и координация внутренних тренингов и тренингов для клиентов.

Требования:

— выпускник университета

— желание учиться

— навыки управления временем и организации

— отличное знание английского и русского языков.


Старший консультант в KPMG, Украина

Город: удаленная работа

Обязанности:

— моделирование и разработка рекомендаций по снижению затрат и повышению эффективности бизнеса

— стратегическое консультирование

— реинжиниринг бизнес-процессов, направленный на повышение производительности

— подготовка результатов работы с клиентами, отчетов, предложений, контрактов и другой документации.

Требования:

— высшее образование

— 2-3 года опыта работы в проектах управленческого консалтинга/повышения операционной эффективности в банковской сфере

— понимание того, как работают функциональные подразделения в банке

— опыт реинжиниринга бизнес-процессов или повышения их эффективности

— желательно знание Lean 6Sigma

— знание английского языка.

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