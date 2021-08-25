9 вакансий в консалтинге для тех, кто хочет построить карьеру в международной компании

Консультант в области устойчивого развития в Ernst & Young
Город: Алматы/Нур-Султан
Обязанности:
— участие в проектах в соответствии с существующим набором направлений деятельности отдела в Казахстане и других странах СНГ
— выступать функциональным экспертом в области изменения климата в командах EY
— поиск и анализ данных в публично доступных источниках по направлениям проектов, выполняемых для компаний-клиентов
— участие в проведении исследований для клиентов.
Требования:
— высшее образование в сфере изменения климата/climate policy/energy policy или макроэкономики
— опыт работы от двух лет в таких областях, как декарбонизация экономики или конкретной отрасли, climate policy, sustainable energy policy, углеродное регулирование
— средний уровень владения английским языком
— навыки написания нетехнических текстов понятным языком, подготовки презентаций.
Помощник в Ernst & Young
Город: Нур-Султан
Требования:
— высшее образование
— два года опыта работы в качестве помощника
— хорошее владение английским языком
— коммуникативные навыки.
Обязанности:
— обработка телефонных звонков и входящей/исходящей корреспонденции
— организация встреч с клиентами
— подготовка отчетов и счет-фактур
— участие в совещаниях и составление протоколов.
Консультант в судебно-медицинскую группу отдела финансового консультирования Deloitte
Город: Алматы
Обязанности:
— анализ документов для выявления потенциально подозрительных операций
— анализ различных аспектов деятельности компании
— выполнение многозадачных заданий.
Требования:
— высшее образование по направлениям: бухгалтерский учет/финансы/экономика
— аналитические и коммуникативные навыки
— готовность путешествовать и работать сверхурочно
— свободное владение английским языком.
Помощник в отдел аудита Deloitte
Город: Алматы
Обязанности:
— участие в аудите финансовой отчетности в соответствии с местными и международными стандартами
— работа в составе команды, проверяющей финансовую документацию клиентов
— ежедневное взаимодействие с клиентами.
Требования:
— студенты последнего курса университета или выпускники прошлого года предпочтительно в области бухгалтерского учета/финансов/экономики
— умение работать в команде и многозадачность
— продвинутые компьютерные навыки
— навыки письменного и устного общения на английском языке.
Специалист по развитию бизнеса в KPMG
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— продвижение услуг компании новым и существующим клиентам
— мониторинг тендерных заявок
— участие в подготовке коммерческих предложений KPMG в Казахстане и Центральной Азии
— обеспечение соответствия предложений KPMG требованиям тендера
— помощь в подготовке крупных и важных предложений для клиентов.
Требования:
— опыт работы 1-3 года
— свободное владение английским языком.
Стажер в юридический отдел в KPMG
Город: Алматы
Обязанности:
— подготовка меморандумов по различным правовым вопросам
— составление коммерческих, трудовых и гражданско-правовых договоров
— помощь в различных консалтинговых проектах.
Требования:
— степень бакалавра в области права
— знание международного и казахстанского корпоративного, гражданского и трудового права
— свободное владение английским языком.
Associate to Consulting в PricewaterhouseCoopers
Город: Алматы
Обязанности:
— проведение маркетинговых исследований
— создание презентаций
— проведение анализа для выявления возможностей для улучшения.
Требования:
— высшее образование в области бизнеса/финансов/менеджмента
— опыт работы в консалтинговой или банковской отраслях будет плюсом
— продвинутый английский
— аналитические навыки и навыки структурирования проблем
— коммуникативные навыки
— готовность к сверхурочной работе в сжатые сроки.
Стажер Академии PwC
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— содействие деятельности Академии PwC
— административная помощь
— организация и координация внутренних тренингов и тренингов для клиентов.
Требования:
— выпускник университета
— желание учиться
— навыки управления временем и организации
— отличное знание английского и русского языков.
Старший консультант в KPMG, Украина
Город: удаленная работа
Обязанности:
— моделирование и разработка рекомендаций по снижению затрат и повышению эффективности бизнеса
— стратегическое консультирование
— реинжиниринг бизнес-процессов, направленный на повышение производительности
— подготовка результатов работы с клиентами, отчетов, предложений, контрактов и другой документации.
Требования:
— высшее образование
— 2-3 года опыта работы в проектах управленческого консалтинга/повышения операционной эффективности в банковской сфере
— понимание того, как работают функциональные подразделения в банке
— опыт реинжиниринга бизнес-процессов или повышения их эффективности
— желательно знание Lean 6Sigma
— знание английского языка.