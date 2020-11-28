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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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9 сайтов, которые помогут самым младшим изучить окружающий мир и историю
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Сегодня в 17:50

9 сайтов, которые помогут самым младшим изучить окружающий мир и историю

1. Цикл лекций-мультфильмов «Краткая история всего»

Это занимательный и очень интересный проект от «Постнауки» и «Яндекс.Кью». Небольшие лекции-мультфильмы по астрономии, биологии и физике расширят кругозор детей, откроют им невероятные тайны природы и разбудят любознательность. Хотите узнать, почему зажигаются звезды и как они умирают, что умеют бактерии и как появились океаны? Тогда смотрите «Краткую историю всего».

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2. Онлайн-глобус Google Earth

Дети любят путешествовать. Неужели на уроке можно, как в сказке, оказаться в любой точке мира и посмотреть панораму? Да, можно! В этом вам поможет самый подробный онлайн-глобус с панорамами Google Earth. Нажмите «Запустить Планета Земля», крутите его, путешествуйте по всему миру, изучайте любую страну, не выходя из кабинета!

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3. Панорамы любого города в Google.Maps и «Яндекс.Карты»

Заглянуть на любую улицу любого района в любом городе, посмотреть любые здания и памятники теперь возможно благодаря функции панорамы в Google.Maps и «Яндекс.Карты». Путешествуйте онлайн вместе с детьми по городам.

Путешествовать:

Google.Maps

Яндекс.Карты

4. Счетчик населения Земли Countrymeters

Как увидеть, как меняется население нашей планеты? Как понять, сколько женщин и мужчин сегодня живет на Земле? В этом поможет счетчик населения Земли Countrymeters. От быстро меняющихся цифр захватывает дух, можно посмотреть счетчик населения любого государства. Это хороший вариант проанализировать вопросы демографии вместе и сделать выводы.

Наблюдать

5. Онлайн-веб-камеры из любой точки мира в режиме реального времени

Хотите увидеть, что происходит в Париже прямо сейчас? Или в Нью-Йорке? Да и вообще в любой точке мира? Тогда выбирайте страну и город и вместе с детьми смотрите все, что там происходит, с помощью веб-камеры прямо сейчас.

Подглядывать

6. МКС онлайн

Хотите сводить детей на экскурсию в космос? Да-да, вы не ошиблись, теперь нашу планету можно наблюдать с МКС в прямом эфире, а также можно узнать, где сейчас пролетает МКС, и для этого совершенно не обязательно быть космонавтом. Специально для вас на МКС установлены 4 камеры, благодаря которым можно увидеть космос онлайн.

Отправиться в космос

7. Онлайн-глобус Radio Garden

Никогда не слышали, как говорят японцы или итальянцы? А вы пробовали послушать французские и американские радиопрограммы? Теперь есть возможность подключиться к любой радиостанции мира. Просто нажмите любую зеленую точку на глобусе и слушайте радиопередачи из любой страны непосредственно от носителей языка!

Слушать радио

8. Детский портал «Пустунчик»

Один из лучших детских порталов. В разделе «Виртуальная школа» множество небольших, но очень интересных статей с фотографиями по темам географии, биологии, истории, изобретений. Дети без труда смогут читать этот портал без помощи взрослых и расширять свой кругозор.

Читать

9. Документальный фильм «Дом. Свидание с планетой» (2009)

Один из самых красивых фильмов о природе. Неповторимые съемки в ходе путешествия авторов фильма на воздушном шаре вызывают восторг! Этот фильм — прекрасный повод поговорить с детьми об экологии и о том, почему нужно сохранять нашу прекрасную планету.

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Источник: mel.fm

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#образование #дети #обучение #история
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