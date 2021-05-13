9 самых инновационных компаний в мире в 2021 году

Farfetch
В 2020 году доход Farfetch, ведущего игрока в сфере онлайн-роскоши, составил 1,7 миллиарда долларов, что на 64% больше, чем в 2019 году. Созданный в 2008 году предпринимателем Хосе Невесом, в качестве онлайн-рынка для бутиков, Farfetch, постоянно оцифровывает моду, выступая в роли дистрибьютора для брендов, предлагая им инструменты электронной коммерции white label. Его технологический подход распространяется и на обычные магазины, так в апреле был открыт флагманский лондонский бутик Browns, принадлежащий Farfetch, где покупатели могут примерить одежду с помощью инструментов дополненной реальности.
Duolingo
После запуска в 2011 году Duolingo — приложение, которое учит пользователей говорить на любом языке, от суахили до высокого валирийского, было загружено больше 500 миллионов раз. В прошлом году, когда так много детей находилось дома, компания ускорила выпуск приложения, позволяющего детям, в возрасте от трех до семи лет, учиться в игровой форме. Кроме того, на 2000% выросло использование онлайн-тестирования на знание английского языка, способствуя большему количеству иностранных студентов, поступать в колледжи США, которые традиционно требовали очного экзамена.
TikTok
Натан Аподака никогда не ожидал, что Dreams Флитвуда Мэка вернется в Billboard Hot 100. Но именно это и произошло, в сентябре прошлого года, после того как 38-летний юноша опубликовал видео в TikTok, в котором он катается на скейтборде и пьет клюквенно-малиновый сок под музыку 1977 года. Видео стало вирусным. Такова сила самого популярного приложения в Америке, где около 50 миллионов пользователей США проводят, в среднем, 46 минут каждый день. Его секрет: невероятно эффективный алгоритм обнаружения, который открывает нескончаемый поток видео.
Ikea
На протяжении десятилетий Ikea была олицетворением функциональной серийной мебели, которую можно купить, чтобы украсить свою первую квартиру после колледжа. Теперь шведский гигант с 455 магазинами, на 60 рынках, делает шаги к более устойчивому будущему. Переоснащая свои цепочки поставок, компания надеется добиться положительного воздействия на климат, сократив выбросы парниковых газов к 2030 году. За последние несколько лет, компания инвестировала в ветряные электростанции и солнечные парки, протестировала электромобили для доставки на дом, открыла свой первый секонд-хенд. Также недавно Ikea стала партнером Alibaba.
Adidas
Благодаря синтетическим волокнам, присутствующим в 60% одежды во всем мире, каждая загрузка белья выбрасывает в наши сточные воды, в среднем, 6 миллионов пластиковых микроволокон. Худший нарушитель — полиэстер, на который приходится более половины мирового рынка синтетических волокон. Так что это стало большой новостью, когда Adidas — одна из крупнейших мировых компаний по производству одежды, известная своим сотрудничеством с такими дизайнерами, как Бейонсе и Канье Уэст, обязалась к 2024 году, прекратить использование натурального полиэстера во всех своих продуктах. Разработка Primeblue и Primegreen, двух новых спортивных тканей, созданных из 100% переработанного полиэстера, сразу же установила отраслевой стандарт, поставив Adidas впереди конкурентов, таких как ASICS, которая обязалась отказаться от натурального полиэстера к 2030 году.
Spotify
Служба потоковой передачи Spotify изменила то, как люди слушают музыку, на конец 2020 года их было 345 миллионов — активных пользователей в месяц и 155 миллионов платных подписчиков. Сейчас компания осуществляет масштабную глобальную экспансию, охватывая более 170 рынков и вложила почти 1 миллиард долларов в подкастинг, купив Gimlet. Spotify также потратил 235 миллионов долларов в ноябре прошлого года, на Megaphone, на компанию которая упрощает продажу аудиорекламы. Он регистрирует ведущих, от Меган Маркл до Джо Рогана и, недавно, представил серию бесед между Брюсом Спрингстином и Бараком Обамой. Вскоре компания планирует добавить Spotify HiFi — премиальный сервис для пользователей, которым нужен звук CD-качества.
Zoom
Цены на акции Zoom выросли больше чем вдвое, по сравнению с прошлым годом, после того как он стал популярным местом для виртуальных вечеринок, по случаю дня рождения и бесконечных встреч. Среди новых предложений: приложения, которые позволяют пользователям общаться в чате и обмениваться файлами, а также облачные телефонные системы и программное обеспечение для конференций — отражение того, что гибридное возвращение в офисы выглядит более вероятным. «Мы осознаем эту новую реальность», — сказал генеральный директор Эрик Юань, во время недавнего звонка инвесторам.
Netflix
Просмотр фильма в реальном кинотеатре становится все более редким опытом. Можно винить пандемию, но также нужно винить Netflix. Успех стримера - 203 миллиона подписчиков и их количество, заставил самые влиятельные студии, от Disney до Warner Bros., запустить свои собственные продукты, ускорив реорганизацию Голливуда. Netflix потратила на контент в 2020 году 17 миллиардов долларов, по сравнению с 7 миллиардами у Amazon и 1,75 миллиарда долларов у Disney +. Одно можно сказать наверняка: просмотр фильмов и сериалов, впервые на Netflix, стал правилом, а не исключением.
Nintendo
В условиях глобальной изоляции, компания сообщила о скачке продаж на 21%, в результате немедленного спроса на домашние развлечения и предпандемического стремления компании увеличить онлайн-продажи во всем мире. В то время как ее флагманский продукт остается классическим кирпичом, 88-летняя семейная компания развивается, чтобы признать разнообразные потребности молодых потребителей с новыми предложениями, такими как Lego Braille Bricks, онлайн-контентом и гибридными учебными ресурсами, вдохновленными пандемией. По мере того, как семьи продолжают сидеть на корточках, любовь к Lego, кажется, растет. «Я никогда не получал столько писем, насколько важна игра Lego», — сказал в интервью TIME, генеральный директор Нильс Б. Кристиансен.
Источник: time.com