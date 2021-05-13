9 самых инновационных компаний в мире в 2021 году

Farfetch

Duolingo

В 2020 году доход Farfetch, ведущего игрока в сфере онлайн-роскоши, составил 1,7 миллиарда долларов, что на 64% больше, чем в 2019 году. Созданный в 2008 году предпринимателем Хосе Невесом, в качестве онлайн-рынка для бутиков, Farfetch, постоянно оцифровывает моду, выступая в роли дистрибьютора для брендов, предлагая им инструменты электронной коммерции white label. Его технологический подход распространяется и на обычные магазины, так в апреле был открыт флагманский лондонский бутик Browns, принадлежащий Farfetch, где покупатели могут примерить одежду с помощью инструментов дополненной реальности.

TikTok

В прошлом году, когда так много детей находилось дома, компания ускорила выпуск приложения, позволяющего детям, в возрасте от трех до семи лет, учиться в игровой форме. Кроме того, на 2000% выросло использование онлайн-тестирования на знание английского языка, способствуя большему количеству иностранных студентов, поступать в колледжи США, которые традиционно требовали очного экзамена.

Ikea

Но именно это и произошло, в сентябре прошлого года, после того как 38-летний юноша опубликовал видео в TikTok, в котором он катается на скейтборде и пьет клюквенно-малиновый сок под музыку 1977 года. Видео стало вирусным. Такова сила самого популярного приложения в Америке, где около 50 миллионов пользователей США проводят, в среднем, 46 минут каждый день. Его секрет: невероятно эффективный алгоритм обнаружения, который открывает нескончаемый поток видео.

Adidas

Теперь шведский гигант с 455 магазинами, на 60 рынках, делает шаги к более устойчивому будущему. Переоснащая свои цепочки поставок, компания надеется добиться положительного воздействия на климат, сократив выбросы парниковых газов к 2030 году. За последние несколько лет, компания инвестировала в ветряные электростанции и солнечные парки, протестировала электромобили для доставки на дом, открыла свой первый секонд-хенд. Также недавно Ikea стала партнером Alibaba.

Spotify

Худший нарушитель — полиэстер, на который приходится более половины мирового рынка синтетических волокон. Так что это стало большой новостью, когда Adidas — одна из крупнейших мировых компаний по производству одежды, известная своим сотрудничеством с такими дизайнерами, как Бейонсе и Канье Уэст, обязалась к 2024 году, прекратить использование натурального полиэстера во всех своих продуктах. Разработка Primeblue и Primegreen, двух новых спортивных тканей, созданных из 100% переработанного полиэстера, сразу же установила отраслевой стандарт, поставив Adidas впереди конкурентов, таких как ASICS, которая обязалась отказаться от натурального полиэстера к 2030 году.

Zoom

Сейчас компания осуществляет масштабную глобальную экспансию, охватывая более 170 рынков и вложила почти 1 миллиард долларов в подкастинг, купив Gimlet. Spotify также потратил 235 миллионов долларов в ноябре прошлого года, на Megaphone, на компанию которая упрощает продажу аудиорекламы. Он регистрирует ведущих, от Меган Маркл до Джо Рогана и, недавно, представил серию бесед между Брюсом Спрингстином и Бараком Обамой. Вскоре компания планирует добавить Spotify HiFi — премиальный сервис для пользователей, которым нужен звук CD-качества.

Netflix

Среди новых предложений: приложения, которые позволяют пользователям общаться в чате и обмениваться файлами, а также облачные телефонные системы и программное обеспечение для конференций — отражение того, что гибридное возвращение в офисы выглядит более вероятным. «Мы осознаем эту новую реальность», — сказал генеральный директор Эрик Юань, во время недавнего звонка инвесторам.

Nintendo

Можно винить пандемию, но также нужно винить Netflix. Успех стримера - 203 миллиона подписчиков и их количество, заставил самые влиятельные студии, от Disney до Warner Bros., запустить свои собственные продукты, ускорив реорганизацию Голливуда. Netflix потратила на контент в 2020 году 17 миллиардов долларов, по сравнению с 7 миллиардами у Amazon и 1,75 миллиарда долларов у Disney +. Одно можно сказать наверняка: просмотр фильмов и сериалов, впервые на Netflix, стал правилом, а не исключением.

Источник:

time.com

В то время как ее флагманский продукт остается классическим кирпичом, 88-летняя семейная компания развивается, чтобы признать разнообразные потребности молодых потребителей с новыми предложениями, такими как Lego Braille Bricks, онлайн-контентом и гибридными учебными ресурсами, вдохновленными пандемией. По мере того, как семьи продолжают сидеть на корточках, любовь к Lego, кажется, растет. «Я никогда не получал столько писем, насколько важна игра Lego», — сказал в интервью TIME, генеральный директор Нильс Б. Кристиансен.