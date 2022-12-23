9 полезных привычек, которые стоит забрать с собой в 2023 год

Конец года — время для размышлений и установок целей. Если вы хотите привести себя в форму, освоить новый навык или просто стать организованнее, есть множество решений, которые вам подойдут.

Мы собрали самые полезные привычки для вас и планеты. Выбирайте и забирайте их с собой в Новый год.

1. Повторное использование как первый шаг к «эко»

Один из трендов нашего времени связан с понятием «эко». Для поколений миллениалов, зумеров и альфа делать выбор в сторону природы — уже давно норма, а осознанное потребление — это часть идентичности.





Один из способов быть экологичнее — навсегда отказаться от одноразовых вещей. Например, можно покупать шопперы из ткани вместо пластиковых пакетов, использовать переносные чашки для чая вместо одноразовых стаканчиков, покупать бутылки для воды многоразового использования — все это давно тренд в США и Европе, но только сейчас набирает популярность и в Казахстане.

Можно выбрать шоппер казахстанского дизайнера — тогда вы не только перестанете пользоваться пластиковыми пакетами, поможете экологии, но и поддержите местных производителей.

2. Как общественный транспорт поможет стать «эко»

Можно пересесть на общественный транспорт и начать копить на электромобиль.

Во-первых, это экономия. Во-вторых, с общественным транспортом никогда не возникнет вопроса, где припарковать автомобиль.





Также есть вариант преобразовать свой автомобиль в «эко-транспорт» — подвозить на работу коллег и соседей, с которыми вам по пути. А специальные приложения смогут построить маршрут с учетом общественного транспорта и его расписания.

3. Полюбить винтажную одежду — это экологично

Как давно вы были в каком-нибудь классном секонде, где случайно нашли свитер, как в детстве? Покупка одежды в секонде — новый вид развлечения для любителей пошопиться. Это охота за брендовой одеждой за небольшие деньги. Отправляйтесь в секонд и проверьте, что «клюнет» сегодня, может вы найдете что-то подходящее для себя и своих близких.





А еще всегда можно отдать свою одежду другим, отнести ее в специальные боксы или даже устроить гаражную распродажу среди своих друзей и знакомых.

4. Trade-in как новый вид реюза

Trade-in — направление, система покупки для тех, кто хочет новый гаджет.

Работает это следующим образом: вы приносите свой старый девайс, его оценивают, а сумма перекидывается, например, на покупку нового iPhone 14. Если проще, то trade-in — это обмен б/у гаджета на новый с доплатой.

Также можно сдать любое количество техники за раз и оплатить ей до 99% стоимости нового гаджета — с подобной программой гаджеты можно обновлять каждый год.

Устройство можно предварительно оценить не только в магазине, но и при помощи онлайн-калькулятора. Просто выберете модель.

Если же вы не хотите оплачивать всю сумму сразу, то можно оформить iPhone 14 в рассрочку, а ваш старый iPhone выступит в роли первого взноса. Пока trade-in — лучший способ приобрести брендовый современный девайс по доступной цене.





Например, в Казахстане программа trade-in предоставляется компанией Breezy и доступна в следующих магазинах официальных ресселеров Apple: iSpace, Sulpak, Technodom, Mechta, activ, Fora, Evrika и Beeline.

Ребята упрощают жизнь всем, так как вам не приходится самому продавать старый телефон, оценивать его и потом отвечать за то, что он вдруг может перестать работать у нового владельца. Также встречаться тет-а-тет с потенциальным покупателем может быть небезопасно.

У trade-in на всю технику действует гарантия, поэтому вы застрахованы от неприятностей, которые могут возникнуть при покупке с рук.

А самое важное — польза trade-in для природы. Гаджеты не оказываются на свалке, не отравляют воду и землю тяжелыми металлами.

5. Учиться новому — полезная привычка

Успешные люди говорят о том, что постоянно находятся в процессе обучения — они регулярно стараются поднимать свои знания на новый уровень, находясь в процессе lifelong education.

Генри Форд говорил, что каждый, кто перестает учиться — стареет, неважно, в 20 или 80 лет, а любой другой, кто продолжает учиться, остается молодым. Самое главное в жизни — это сохранить мозг молодым.





Lifelong education — полезный навык в наше время. Мир меняется стремительно, база знаний обновляется, поэтому нужно всегда знать свой предмет досконально.

Для новичков lifelong education существуют разные подкасты, обучающие видео на YouTube-каналах, аудиокниги и даже целые курсы от университетов, которые можно изучать самостоятельно. Одни из известных: TEDex, EDX, Сoursera, Teachable.

Начать стоит с малого, например, по утрам за завтраком включать небольшие видео с интересующей вас темой. Утром информация усваивается легче, а день уже станет продуктивнее.

6. Волонтерство как способ поднимать волнующие тебя темы

Волонтерство уже давно считается чем-то обязательным и важным. Оно может быть разнонаправленным.





Например, можно определить какая социальная тема волнует вас сильнее всего, какой лично у вас талант, что лично вы делаете хорошо. Изучите себя и посмотрите — где это можно использовать.

Всегда можно помогать озеленять город, донатить вещи и деньги в ближайшие детские дома или дома престарелых, помогать содержать приюты для животных, периодически предлагать свои услуги бесплатно для самых нуждающихся. Помощь нужна всем, просто необходимо ее предлагать. Попробуйте!

7. Как покупать продукты с «эко-мышлением»

Есть интересное направление sustainable consumption — вдумчивое и осознанное потребление. Жители городов своими силами сохраняют окружающую среду, стремятся к прогрессу и справедливой экономики.





Они стараются покупать еду, вещи и все самое необходимое только рядом с домом, то есть в шаговой доступности. Так они не используют транспорт, который и так загрязняет природу, поддерживают локальный бизнес и ведут свой город к прогрессивному «эко-мышлению».

Можно ходить в магазин только со списком всего самого нужного, чтобы избежать спонтанных покупок. Возьмите за правило откладывать необязательные покупки на неделю. Дайте себе время осознать их необходимость.

8. Забота о себе

Одна из самых полезных привычек в наше время — забота о себе. В это понятие каждый вкладывает все, что он сам хочет.





Иногда позвольте себе плитку любимого шоколада или тарелку калорийной пасты в ресторане. Пробегите марафон с друзьями, а потом отдыхайте все выходные в одиночестве. Не бойтесь менять окружение, работу или личную жизнь, если все это не приносит вам удовлетворения. Делайте себе комплименты, говорите себе о своих же победах. Радуйтесь тихо и громко. Медитируйте.

9. Список позитивных привычек

Распечатайте этот список и перечитывайте его хотя бы раз в неделю.





Доступен в Trade-in в: iSpace, Sulpak, Technodom, Mechta, activ, Fora, Evrika и Beeline.



