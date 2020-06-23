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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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9 брендов Центральной Азии, которые шьют одежду из натуральных тканей
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Вчера в 10:50

9 брендов Центральной Азии, которые шьют одежду из натуральных тканей

BotAya, @botaya


BotAya.jpg

Казахстанский бренд одежды BotAya основали сестры Айя и Бота Киргизбаевы. В своих коллекциях они используют натуральные материалы и элементы ручной работы: вышивка, пэчворк, макраме, керамика и экопринт.

AiSho, @aisho_atelier_


AiSho.jpg

 Молодой казахстанский бренд, который основали сестры Айман Орынбасарова и Шолпан Нурмухамбетова. Создают одежду из шерсти, шелка и льна в классическом и casual стилях.

Pentatonica, @pentatonica


Pentatonica.jpg

Pentatonica — бренд, основанный Сауле Джамиль и Кирой Майшевой. Их одежда отличается минимализмом и женственностью, используют лен, натуральный хлопок и кожу.

Laima, @laima_co


Laima.jpg

Laima — казахстанский бренд, созданный Альфией Испергеновой. Одежда шьется для девушек и женщин исключительно из натуральных итальянских тканей, сочетающих комфорт и красоту.

DILBAR, @dilbar_kg


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Дом моды Dilbar в Кыргызстане создает женскую одежду класса люкс. Один из принципов бренда — использование натуральных материалов: высококачественная шерсть, лен, хлопок, кожа, мех.

La Sia, @_la_sia_


 La Sia.jpg

La Sia — кыргызстанский бренд. Шьют женские платья, костюмы из японского и итальянского шелка и натурального итальянского трикотажа.

Lali, @lalifashion


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Lali — узбекский бренд дизайнера Лали Фазыловой. Одежда отличается яркими принтами, ручной вышивкой, необычными узбекскими мотивами. Используют натуральные красители, 100% шелк и хлопок.

Moel Bosh, @moelbosh


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Moel Bosh — узбекский бренд, основанный дизайнером Зухрой Инат и ее дочерьми Диорой, Додо и Гузаль. Вся одежда создается вручную из натуральных тканей. Также бренд начал разрабатывать методику переработки всех тканей, используя технику лоскутного шитья.

ZHIWJ, @_zhiwj_


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ZHIWJ — бренд, созданный таджикским дизайнером Нафисой Имрановой. Создает комфортную, лаконичную одежду в нежных цветах с использованием льна, хлопка, шелка.

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