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8 языковых школ в Закавказье, где можно выучить азербайджанский, армянский и грузинский языки
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Главный

Сегодня в 18:45

8 языковых школ в Закавказье, где можно выучить азербайджанский, армянский и грузинский языки

Рассказываем о языковых центрах в странах Закавказья, где можно быстро освоить азы местных языков.

Тбилиси, Грузия

Тбилиси

Mister Octopus

Центр иностранных языков, в котором помимо грузинского преподают немецкий, английский. Здесь работают русскоязычные учителя.

SLC Language center

Основатель языковой школы — @stellatupuria — преподаватель грузинского языка, методист. Центр предлагает индивидуальные и групповые занятия. Поднимает уровень до А1 за несколько месяцев.

Azri me

Azri — онлайн-школа грузинского языка, но есть и офлайн-занятия в Тбилиси. Методы, которые используют в школе — «системность», «метод действия», «гнездовой подход», «прямой метод», «коммуникативный метод».

Баку, Азербайджан

Баку

IMZA

Учебный центр проводят офлайн-занятия для тех, кто заинтересован в изучении языка. IMZA также устраивают разговорные клубы, которые помогают преодолеть языковой барьер.

Rusdili Dersleri Seva

Языковая школа, где обучают азербайджанскому и русским языкам. Они проводят как индивидуальные, так и групповые занятия.

Ереван, Армения

Ереван

iBuben

Школа армянского языка, которая работает уже три года. Здесь каждый найдет подходящий курс. iBuben создали авторскую программу и даже запустили мобильное приложение.

Языковой центр «Лазарян Дпратун»

Школа была основана в 2005 году. Здесь есть курсы армянского и русского языков, а также курсы английского, французского, немецкого и других языков.

Horizon of Expectation Language Center

Школа специализируется на преподавании армянского языка как иностранного. Помимо этого, здесь преподают и другие языки.

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#грузия #азербайджан #армения #языки #закавказье
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.