8 языковых школ в Закавказье, где можно выучить азербайджанский, армянский и грузинский языки

Рассказываем о языковых центрах в странах Закавказья, где можно быстро освоить азы местных языков.
Тбилиси, Грузия
Mister Octopus
Центр иностранных языков, в котором помимо грузинского преподают немецкий, английский. Здесь работают русскоязычные учителя.
SLC Language center
Основатель языковой школы — @stellatupuria — преподаватель грузинского языка, методист. Центр предлагает индивидуальные и групповые занятия. Поднимает уровень до А1 за несколько месяцев.
Azri me
Azri — онлайн-школа грузинского языка, но есть и офлайн-занятия в Тбилиси. Методы, которые используют в школе — «системность», «метод действия», «гнездовой подход», «прямой метод», «коммуникативный метод».
Баку, Азербайджан
IMZA
Учебный центр проводят офлайн-занятия для тех, кто заинтересован в изучении языка. IMZA также устраивают разговорные клубы, которые помогают преодолеть языковой барьер.
Rusdili Dersleri Seva
Языковая школа, где обучают азербайджанскому и русским языкам. Они проводят как индивидуальные, так и групповые занятия.
Ереван, Армения
iBuben
Школа армянского языка, которая работает уже три года. Здесь каждый найдет подходящий курс. iBuben создали авторскую программу и даже запустили мобильное приложение.
Языковой центр «Лазарян Дпратун»
Школа была основана в 2005 году. Здесь есть курсы армянского и русского языков, а также курсы английского, французского, немецкого и других языков.
Horizon of Expectation Language Center
Школа специализируется на преподавании армянского языка как иностранного. Помимо этого, здесь преподают и другие языки.