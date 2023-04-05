8 языковых школ в Закавказье, где можно выучить азербайджанский, армянский и грузинский языки

Рассказываем о языковых центрах в странах Закавказья, где можно быстро освоить азы местных языков.







Тбилиси, Грузия

Центр иностранных языков, в котором помимо грузинского преподают немецкий, английский. Здесь работают русскоязычные учителя.

Основатель языковой школы — @stellatupuria — преподаватель грузинского языка, методист. Центр предлагает индивидуальные и групповые занятия. Поднимает уровень до А1 за несколько месяцев.

Azri — онлайн-школа грузинского языка, но есть и офлайн-занятия в Тбилиси. Методы, которые используют в школе — «системность», «метод действия», «гнездовой подход», «прямой метод», «коммуникативный метод».

Баку, Азербайджан





Учебный центр проводят офлайн-занятия для тех, кто заинтересован в изучении языка. IMZA также устраивают разговорные клубы, которые помогают преодолеть языковой барьер.

Языковая школа, где обучают азербайджанскому и русским языкам. Они проводят как индивидуальные, так и групповые занятия.

Ереван, Армения

Школа армянского языка, которая работает уже три года. Здесь каждый найдет подходящий курс. iBuben создали авторскую программу и даже запустили мобильное приложение.

Школа была основана в 2005 году. Здесь есть курсы армянского и русского языков, а также курсы английского, французского, немецкого и других языков.

Школа специализируется на преподавании армянского языка как иностранного. Помимо этого, здесь преподают и другие языки.