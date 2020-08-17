8 вузов Центральной Азии, которые не хуже, чем за рубежом

Astana IT University, @astana_it_university
Astana IT University — ведущий центр компетенций по цифровой трансформации в Центральной Азии.
Цель вуза — подготовка высококвалифицированных специалистов в области цифровой экономики на основе междисциплинарных технологий.
Образовательные программы:
На данный момент действуют следующие программы бакалавриата: «Компьютерные науки», «Программная инженерия», «Анализ больших данных», «Промышленная автоматизация», «Медиатехнологии», «Кибербезопасность», «Телекоммуникационные системы», «IT-менеджмент», «Цифровая журналистика».
Преимущества:
— образовательные программы соответствуют Европейским стандартам обучения
— срок обучения 3 года
— обучение полностью на английском языке
— можно пройти курсы повышения квалификации от ведущих международных IT-вендеров: Huawei, Cisco, Kaspersky, 1С
— Astana IT University находится в эпицентре IT-экосистемы столицы на территории EXPO
— обучение созданию инновационных Start up-проектов.
Стоимость обучения: 6 000 000 тг — 14 319 $ — за весь период
Гранты: на 2020 год университет предлагает 1100 грантов на конкурсной основе. Также можно получить грант уже во время обучения или скидки за баллы ЕНТ.
Контакты: astanait.edu.kz, 8 7172 645 710, [email protected]
TEAM University, @teamuni_uz
TEAM University — новый частный университет в Узбекистане. Его партнер — London South Bank University.
Цель вуза — растить выпускников с системным, предпринимательским мышлением, подготовить наиболее конкурентоспособных и технологически продвинутых специалистов, которые будут способны создавать стартапы и выводить отечественную продукцию и услуги на внешние рынки.
Образовательные программы:
На данный момент действуют следующие программы бакалавриата: Business Management, Business Management with Marketing, Business Management with Digital Innovations and Entrepreneurship, Tourism and Hospitality.
Преимущества:
— британский диплом
— стажировки и трудоустройство в ходе учебы
— бизнес-завтраки с предпринимателями
— возможность начать свой проект с первого года
— программы по международному обмену
— обучение на английском языке
— менторская программа от успешных практиков и опытных академиков.
Стоимость контракта: 59 000 000 сум — 5766 $
Гранты: в первый год всем студентам, выполнившим условия, выдается грант в размере 20 650 000 сум — 2018 $. Со второго года будет внедрена система грантов, основанных на успеваемости студентов, с возможностью покрытия до 100% от стоимости обучения.
Контакты: teamuni.uz, +998 71 200 20 60, [email protected]
British Management University in Tashkent, facebook
Британский университет менеджмента — это новый негосударственный вуз в Ташкенте.
Вуз должен стать ведущим в сфере менеджмента в Центральной Азии и готовить будущих лидеров бизнеса и профессионалов высокого уровня для ключевых отраслей экономики.
Образовательные программы:
Доступны программы бакалавриата: «Банковское дело и финансы», «Финансы и инвестиции», «Международный финансовый анализ и аудит», «Управление проектами», «Международная логистика и торговля», «Цифровой маркетинг», «Туризм и гостиничный менеджмент»;
и магистратуры: «Финансы и анализ данных», «Финансовый анализ и бизнес-аналитика», «Управление проектами», «Менеджмент в здравоохранении».
Преимущества:
— обучение на английском языке
— международное образование и возможность получить международные дипломы
— сотрудничество с корпоративным сектором.
Стоимость: уточнять в приемной комиссии
Гранты: 20 грантов, покрывающих 100% стоимости обучения, на конкурсной основе. Также 30 студентов с отличной успеваемостью будут получать стипендии в размере от 500 000 — 49 $ до 1 000 000 сумов — 90 $ в месяц.
Контакты: bmu-edu.uz, + 998 95 511 9999, [email protected]
Американский Университет в Центральной Азии, @myauca
Американский Университет в Центральной Азии — международное, многопрофильное, образовательное учреждение.
Миссия АУЦА — подготовка новых, образованных, руководящих кадров для осуществления преобразований в Центральной Азии.
Образовательные программы:
Программы бакалавриата: «Бизнес-управление», «Европоведение», «Свободные искусства и науки», «Телевидение» и другие.
Программы магистратуры: «Прикладная психология», «Изучение Центральной Азии», «Экономика», «Антропология, урбанизм и международное развитие» и другие.
Преимущества:
— обучение на английском языке
— активная студенческая жизнь
— множество возможностей для обучения за рубежом.
Стоимость: 5000 $ за семестр
Гранты: АУЦА оказывает финансовую поддержку в виде скидки на обучение одаренным студентам, которые имеют высокую академическую успеваемость и финансовые затруднения. Средний размер скидки составляет 2500 $.
Контакты: auca.kg, +996 312 915000
University of Central Asia, @ucentralasia
Университет Центральной Азии был создан в результате сотрудничества между президентами Кыргызской Республики, Таджикистана и Казахстана и Ага Ханом.
Основное внимание направлено на развитие горных сообществ, поэтому кампусы действуют в Нарыне, Кыргызстан, и Хороге, Таджикистан, у подножья Тянь-Шанских и Памирских гор. Они предусматривают не только обучение, но и проживание на территории преподавателей и студентов. В планах открыть еще один кампус в Текели, Казахстан, в 2022 году.
Образовательные программы:
Специализации «Компьютерная наука» и «Коммуникации и СМИ» в кампусе в Нарыне, Кыргызстан.
«Экономика» и «Наука о Земле и окружающей среде» — в Хороге, Таджикистан.
«Инженерно-технические науки» или «Бизнес и управление» будут в кампусе в Текели, Казахстан.
Преимущества:
— 7 зарубежных партнерских университетов
— погружение в английскую языковую среду
— 65% преподавателей имеют степень доктора наук
— 75% преподавателей из-за рубежа и 25% из стран Центральной Азии
— 100%-й охват интернетом всей территории кампусов, ноутбук для каждого студента.
Стоимость: в среднем студенты платят 1400 $ в год
Гранты: выдаются полные стипендии за успехи в учебе. Также есть финансовая поддержка, покрывающая до 90% стоимости. Каждый год 15% лучших студентов получают гранты.
Контакты: ucentralasia.org
AKFA University, @akfauniversity
Частный вуз в Узбекистане, который был открыт в 2019 году и предлагает обучение на медицинском факультете. Также университет готовит высококвалифицированных специалистов по фундаментальным, точным и гуманитарным дисциплинам.
Образовательные программы:
«Бухгалтерский учет и финансы» и Медицинская школа.
Преимущества:
— партнерство с ведущими международными исследовательскими институтами, в том числе с Университетом Гачон в области медицины
— обучение на английском языке
— обучение длится 6 лет: 2 года подготовительных курсов, 4 года медицинских курсов на медицинском факультете.
Стоимость: обучение на контрактной основе для иностранных студентов — 10 000 $.
Контракт для резидентов Узбекистана — 5800 $.
Гранты: В 2020 году выделено 42 гранта.
Есть стипендиальная программа на основе результатов IELTS / TOEFL:
— 5% — баллы IELTS — 7
— 10% — баллы IELTS — 7,5
— 15% — баллы IELTS — 8
— 20% — баллы IELTS — 8,5 или выше.
Контакты: akfauniversity.org
Westminster International University in Tashkent, @wiutuni
Международный Вестминстерский университет — партнер Университета Вестминстер, Лондон. Британский университет утверждает и сертифицирует учебные программы вуза. После окончания выдается диплом Университета Вестминстера.
Образовательные программы:
Бакалавриат: «Деловые информационные системы», «Финансы», «Экономика и финансы», «Деловое администрирование», «Коммерческое право». Также есть подготовительный факультет.
Магистратура: «Международный бизнес-менеджмент», «Международное коммерческое право», «Международная прикладная экономика», «Управление персоналом и развитие талантов», «Бизнес-исследование и аналитика».
Преимущества:
— западный подход к образованию
— обучение на английском языке
— международный диплом.
Стоимость: уточнять в приемной комиссии.
Гранты: стипендиальная программа WIUT дает 100% скидку. Доступно 30 стипендиальных мест для поддержки наиболее талантливых абитуриентов.
Контакты: wiut.uz
Almaty Management University, @almau_edu
ALMAU — частное учебное заведение, первый предпринимательский вуз в Казахстане.
Образовательные программы:
В AlmaU функционируют 6 школ: Высшая школа бизнеса, Высшая школа государственной политики и права, Высшая школа менеджмента, Школа инженерного менеджмента, Школа предпринимательства и инноваций, Школа гостеприимства, а также Факультет базовой подготовки.
Преимущества:
— обучение на трех языках: казахском, русском и английском
— более 20 специальностей, среди которых: «менеджмент», «финансы», «маркетинг», «ресторанное дело и гостиничный бизнес» и другие
— аккредитации и награды как казахстанского, так и международного уровня.
Стоимость: уточнять в приемной комиссии.
Гранты: ежегодно вуз выделяет более 120 миллионов тенге на финансовую поддержку одаренных, мотивированных к обучению абитуриентов и студентов.
Например, есть мотивирующие гранты и скидки для студентов:
— 10-30% — выпускники колледжа МАБ
— по результатам ЕНТ — до 50% на первый год обучения.
Также есть академические гранты, социальные скидки и корпоративные.
Контакты: almau.edu.kz, 8 7273 133 090 (93)