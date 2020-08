8 вузов Центральной Азии, которые не хуже, чем за рубежом

Astana IT University, @astana_it_university













Astana IT University — ведущий центр компетенций по цифровой трансформации в Центральной Азии.

Цель вуза — подготовка высококвалифицированных специалистов в области цифровой экономики на основе междисциплинарных технологий.

Образовательные программы:





На данный момент действуют следующие программы бакалавриата: «Компьютерные науки», «Программная инженерия», «Анализ больших данных», «Промышленная автоматизация», «Медиатехнологии», «Кибербезопасность», «Телекоммуникационные системы», «IT-менеджмент», «Цифровая журналистика».

Преимущества:





— образовательные программы соответствуют Европейским стандартам обучения

— срок обучения 3 года

— обучение полностью на английском языке

— можно пройти курсы повышения квалификации от ведущих международных IT-вендеров: Huawei, Cisco, Kaspersky, 1С

— Astana IT University находится в эпицентре IT-экосистемы столицы на территории EXPO

— обучение созданию инновационных Start up-проектов.

Стоимость обучения: 6 000 000 тг — 14 319 $ — за весь период

Гранты: на 2020 год университет предлагает 1100 грантов на конкурсной основе. Также можно получить грант уже во время обучения или скидки за баллы ЕНТ.

Контакты: astanait.edu.kz, 8 7172 645 710, [email protected]

TEAM University — новый частный университет в Узбекистане. Его партнер — London South Bank University.

Цель вуза — растить выпускников с системным, предпринимательским мышлением, подготовить наиболее конкурентоспособных и технологически продвинутых специалистов, которые будут способны создавать стартапы и выводить отечественную продукцию и услуги на внешние рынки.

Образовательные программы :





На данный момент действуют следующие программы бакалавриата: Business Management, Business Management with Marketing, Business Management with Digital Innovations and Entrepreneurship, Tourism and Hospitality.

Преимущества:





— британский диплом

— стажировки и трудоустройство в ходе учебы

— бизнес-завтраки с предпринимателями

— возможность начать свой проект с первого года

— программы по международному обмену

— обучение на английском языке

— менторская программа от успешных практиков и опытных академиков.

Стоимость контракта: 59 000 000 сум — 5766 $

Гранты: в первый год всем студентам, выполнившим условия, выдается грант в размере 20 650 000 сум — 2018 $. Со второго года будет внедрена система грантов, основанных на успеваемости студентов, с возможностью покрытия до 100% от стоимости обучения.

Контакты: teamuni.uz, +998 71 200 20 60, [email protected]

British Management University in Tashkent





Британский университет менеджмента — это новый негосударственный вуз в Ташкенте.

Вуз должен стать ведущим в сфере менеджмента в Центральной Азии и готовить будущих лидеров бизнеса и профессионалов высокого уровня для ключевых отраслей экономики.

Образовательные программы:





Доступны программы бакалавриата: «Банковское дело и финансы», «Финансы и инвестиции», «Международный финансовый анализ и аудит», «Управление проектами», «Международная логистика и торговля», «Цифровой маркетинг», «Туризм и гостиничный менеджмент»;

и магистратуры: «Финансы и анализ данных», «Финансовый анализ и бизнес-аналитика», «Управление проектами», «Менеджмент в здравоохранении».

Преимущества:





— обучение на английском языке

— международное образование и возможность получить международные дипломы

— сотрудничество с корпоративным сектором.

Стоимость: уточнять в приемной комиссии

Гранты: 20 грантов, покрывающих 100% стоимости обучения, на конкурсной основе. Также 30 студентов с отличной успеваемостью будут получать стипендии в размере от 500 000 — 49 $ до 1 000 000 сумов — 90 $ в месяц.

Контакты: bmu-edu.uz, + 998 95 511 9999, [email protected]

Американский Университет в Центральной Азии

Американский Университет в Центральной Азии — международное, многопрофильное, образовательное учреждение.

Миссия АУЦА — подготовка новых, образованных, руководящих кадров для осуществления преобразований в Центральной Азии.

Образовательные программы:





Программы бакалавриата: «Бизнес-управление», «Европоведение», «Свободные искусства и науки», «Телевидение» и другие.

Программы магистратуры: «Прикладная психология», «Изучение Центральной Азии», «Экономика», «Антропология, урбанизм и международное развитие» и другие.

Преимущества:





— обучение на английском языке

— активная студенческая жизнь

— множество возможностей для обучения за рубежом.

Стоимость: 5000 $ за семестр

Гранты: АУЦА оказывает финансовую поддержку в виде скидки на обучение одаренным студентам, которые имеют высокую академическую успеваемость и финансовые затруднения. Средний размер скидки составляет 2500 $.

Контакты: auca.kg, +996 312 915000

University of Central Asia

Университет Центральной Азии был создан в результате сотрудничества между президентами Кыргызской Республики, Таджикистана и Казахстана и Ага Ханом.



Основное внимание направлено на развитие горных сообществ, поэтому кампусы действуют в Нарыне, Кыргызстан, и Хороге, Таджикистан, у подножья Тянь-Шанских и Памирских гор. Они предусматривают не только обучение, но и проживание на территории преподавателей и студентов. В планах открыть еще один кампус в Текели, Казахстан, в 2022 году.

Образовательные программы:





Специализации «Компьютерная наука» и «Коммуникации и СМИ» в кампусе в Нарыне, Кыргызстан.

«Экономика» и «Наука о Земле и окружающей среде» — в Хороге, Таджикистан.

«Инженерно-технические науки» или «Бизнес и управление» будут в кампусе в Текели, Казахстан.

Преимущества:





— 7 зарубежных партнерских университетов

— погружение в английскую языковую среду

— 65% преподавателей имеют степень доктора наук

— 75% преподавателей из-за рубежа и 25% из стран Центральной Азии

— 100%-й охват интернетом всей территории кампусов, ноутбук для каждого студента.

Стоимость: в среднем студенты платят 1400 $ в год

Гранты: выдаются полные стипендии за успехи в учебе. Также есть финансовая поддержка, покрывающая до 90% стоимости. Каждый год 15% лучших студентов получают гранты.

Контакты: ucentralasia.org





Частный вуз в Узбекистане, который был открыт в 2019 году и предлагает обучение на медицинском факультете. Также университет готовит высококвалифицированных специалистов по фундаментальным, точным и гуманитарным дисциплинам.

Образовательные программы:





«Бухгалтерский учет и финансы» и Медицинская школа.

Преимущества:





— партнерство с ведущими международными исследовательскими институтами, в том числе с Университетом Гачон в области медицины

— обучение на английском языке

— обучение длится 6 лет: 2 года подготовительных курсов, 4 года медицинских курсов на медицинском факультете.

Стоимость: обучение на контрактной основе для иностранных студентов — 10 000 $.

Контракт для резидентов Узбекистана — 5800 $.

Гранты: В 2020 году выделено 42 гранта.

Есть стипендиальная программа на основе результатов IELTS / TOEFL:

— 5% — баллы IELTS — 7

— 10% — баллы IELTS — 7,5

— 15% — баллы IELTS — 8

— 20% — баллы IELTS — 8,5 или выше.

Контакты: akfauniversity.org

Westminster International University in Tashkent, @ wiutuni





Международный Вестминстерский университет — партнер Университета Вестминстер, Лондон. Британский университет утверждает и сертифицирует учебные программы вуза. После окончания выдается диплом Университета Вестминстера.

Образовательные программы:





Бакалавриат: «Деловые информационные системы», «Финансы», «Экономика и финансы», «Деловое администрирование», «Коммерческое право». Также есть подготовительный факультет.

Магистратура: «Международный бизнес-менеджмент», «Международное коммерческое право», «Международная прикладная экономика», «Управление персоналом и развитие талантов», «Бизнес-исследование и аналитика».

Преимущества:





— западный подход к образованию

— обучение на английском языке

— международный диплом.

Стоимость: уточнять в приемной комиссии.

Гранты: стипендиальная программа WIUT дает 100% скидку. Доступно 30 стипендиальных мест для поддержки наиболее талантливых абитуриентов.

Контакты: wiut.uz





ALMAU — частное учебное заведение, первый предпринимательский вуз в Казахстане.

Образовательные программы:





В AlmaU функционируют 6 школ: Высшая школа бизнеса, Высшая школа государственной политики и права, Высшая школа менеджмента, Школа инженерного менеджмента, Школа предпринимательства и инноваций, Школа гостеприимства, а также Факультет базовой подготовки.

Преимущества:





— обучение на трех языках: казахском, русском и английском

— более 20 специальностей, среди которых: «менеджмент», «финансы», «маркетинг», «ресторанное дело и гостиничный бизнес» и другие

— аккредитации и награды как казахстанского, так и международного уровня.

Стоимость: уточнять в приемной комиссии.

Гранты: ежегодно вуз выделяет более 120 миллионов тенге на финансовую поддержку одаренных, мотивированных к обучению абитуриентов и студентов.

Например, есть мотивирующие гранты и скидки для студентов:

— 10-30% — выпускники колледжа МАБ

— по результатам ЕНТ — до 50% на первый год обучения.

Также есть академические гранты, социальные скидки и корпоративные.

Контакты: almau.edu.kz, 8 7273 133 090 (93)