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8 вакансий для тех, кто хочет работать с VR и AR технологиями
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Сегодня в 11:45

8 вакансий для тех, кто хочет работать с VR и AR технологиями

Unity3D / C# разработчик в ROQED

Город: Нур-Султан

Обязанности:

— развитие текущих и создание новых интерактивных проектов

— участие в разработке и отработке новых технологий для 3D и VR областей.

Требования:

— уверенное знание Unity3D, C#

— опыт разработки не менее года

— навыки работы с Git

— опыт разработки под VR/AR/MR.


VR


Unity developer в EPAM Systems, Inc.

Город: Санкт-Петербург, удаленная работа

Обязанности:

— разработка приложений на Unity3D

— работа с VR/AR

— работа над исследованиями, итерационной разработкой, интеграцией и внедрением проектов

— коммуникации с заказчиком (на английском/русском языках).

Требования:

— опыт разработки на Unity от трех лет, общий опыт разработки от пяти лет

— экспертное владение C#

— опыт разработки клиент-серверных приложений и/или опыт оптимизации приложений для мобильных платформ

— опыт оптимизации 3D графики

— знание английского языка на уровне intermediate+.


Backend-разработчик .Net в «Университет Иннополис»

Город: Казань, удаленная работа

Обязанности:

— программирование бизнес-логики приложений AR/VR

— интеграция микросервисов

— поддержка текущего функционала

— работа с БД.

Требования:

— опыт коммерческой разработки от двух лет

— большой опыт работы C#

— опыт работы с MQ, gRPC, PostgreSQL

— знание git

— понимание основ docker и основ сетей.


Unity Developer в coderaptor

Город: Москва, удаленная работа

Обязанности:

— разработка интерактивных 3D-приложений на платформе Unity

— написание внутренней технической документации

— активная работа с другими участниками команды

— оптимизация приложения.

Требования:

— опыт работы с Unity от 1 года

— опыт программирования на C# от 1 года

— знание математики в контексте разработки игр, основных алгоритмов и структур данных

— технический английский

— опыт разработки AR/VR приложений.


программирование


Front-end Developer (Web / Web AR) в «Егоров Эдженси»

Город: Минск, удаленная работа

Обязанности:

— разработка веб-проектов и дополненной реальности для браузера.

Требования:

— html-верстка

— front-end разработка.


Unity developer (android) в Varwin

Город: Санкт-Петербург, удаленная работа

Обязанности:

— собирать при помощи Varwin и Unity разнообразные VR-проекты — от обучающих тренажеров до комплексных VR-симуляций, — которыми будут пользоваться реальные люди

— разрабатывать новые VR-механики для проектов и пользователей

— программировать пользовательские интерфейсы, визуальные 2D и 3D эффекты

— влиять на разработку нашего основного инструмента — платформы Varwin

— участвовать в проектировании и разработке архитектуры приложений.

Требования:

— опыт разработки приложений на Unity3D от двух лет

— опыт работы программистом 3-6 лет

— владение C#

— опыт разработки и дебага приложений под Android

— знание паттернов, понимание принципов SOLID

— умение работать с Git.


Junior Unity-разработчик (AR/VR) в «Инфомедиа»

Город: Санкт-Петербург, удаленная работа

Обязанности:

— разработка логики новых фичей

— верстка интерфейсов для новых фичей

— реализация клиент-серверного взаимодействия

— интеграция сторонних плагинов.

Требования:

— опыт кроссплатформенной разработки на Unity под Android и iOS

— знать C# на хорошем уровне

— знать основные алгоритмы и структуры данных

— владеть ООП

— понимать принципы клиент-серверной архитектуры

— знать SQL и особенности работы с базами данных.


разработчик


Unity C# Developer VR в ООО «Твори»

Город: Санкт-Петербург, удаленная работа

Обязанности:

— разработка программного продукта на Unity / С#

— непосредственное участие в развитии продукта

— написание чистого и понятного кода в заданный срок.

Требования:

— интерес к профессиональному погружению в Virtual Reality / AR

— способность решать новые сложные задачи

— наличие опыта успешной работы с Unity3D / C#

— высокая самостоятельность, ответственность, желание развиваться и изучать новое.

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