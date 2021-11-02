8 вакансий для тех, кто хочет работать с VR и AR технологиями

Unity3D / C# разработчик в ROQED
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— развитие текущих и создание новых интерактивных проектов
— участие в разработке и отработке новых технологий для 3D и VR областей.
Требования:
— уверенное знание Unity3D, C#
— опыт разработки не менее года
— навыки работы с Git
— опыт разработки под VR/AR/MR.
Unity developer в EPAM Systems, Inc.
Город: Санкт-Петербург, удаленная работа
Обязанности:
— разработка приложений на Unity3D
— работа с VR/AR
— работа над исследованиями, итерационной разработкой, интеграцией и внедрением проектов
— коммуникации с заказчиком (на английском/русском языках).
Требования:
— опыт разработки на Unity от трех лет, общий опыт разработки от пяти лет
— экспертное владение C#
— опыт разработки клиент-серверных приложений и/или опыт оптимизации приложений для мобильных платформ
— опыт оптимизации 3D графики
— знание английского языка на уровне intermediate+.
Backend-разработчик .Net в «Университет Иннополис»
Город: Казань, удаленная работа
Обязанности:
— программирование бизнес-логики приложений AR/VR
— интеграция микросервисов
— поддержка текущего функционала
— работа с БД.
Требования:
— опыт коммерческой разработки от двух лет
— большой опыт работы C#
— опыт работы с MQ, gRPC, PostgreSQL
— знание git
— понимание основ docker и основ сетей.
Unity Developer в coderaptor
Город: Москва, удаленная работа
Обязанности:
— разработка интерактивных 3D-приложений на платформе Unity
— написание внутренней технической документации
— активная работа с другими участниками команды
— оптимизация приложения.
Требования:
— опыт работы с Unity от 1 года
— опыт программирования на C# от 1 года
— знание математики в контексте разработки игр, основных алгоритмов и структур данных
— технический английский
— опыт разработки AR/VR приложений.
Front-end Developer (Web / Web AR) в «Егоров Эдженси»
Город: Минск, удаленная работа
Обязанности:
— разработка веб-проектов и дополненной реальности для браузера.
Требования:
— html-верстка
— front-end разработка.
Unity developer (android) в Varwin
Город: Санкт-Петербург, удаленная работа
Обязанности:
— собирать при помощи Varwin и Unity разнообразные VR-проекты — от обучающих тренажеров до комплексных VR-симуляций, — которыми будут пользоваться реальные люди
— разрабатывать новые VR-механики для проектов и пользователей
— программировать пользовательские интерфейсы, визуальные 2D и 3D эффекты
— влиять на разработку нашего основного инструмента — платформы Varwin
— участвовать в проектировании и разработке архитектуры приложений.
Требования:
— опыт разработки приложений на Unity3D от двух лет
— опыт работы программистом 3-6 лет
— владение C#
— опыт разработки и дебага приложений под Android
— знание паттернов, понимание принципов SOLID
— умение работать с Git.
Junior Unity-разработчик (AR/VR) в «Инфомедиа»
Город: Санкт-Петербург, удаленная работа
Обязанности:
— разработка логики новых фичей
— верстка интерфейсов для новых фичей
— реализация клиент-серверного взаимодействия
— интеграция сторонних плагинов.
Требования:
— опыт кроссплатформенной разработки на Unity под Android и iOS
— знать C# на хорошем уровне
— знать основные алгоритмы и структуры данных
— владеть ООП
— понимать принципы клиент-серверной архитектуры
— знать SQL и особенности работы с базами данных.
Unity C# Developer VR в ООО «Твори»
Город: Санкт-Петербург, удаленная работа
Обязанности:
— разработка программного продукта на Unity / С#
— непосредственное участие в развитии продукта
— написание чистого и понятного кода в заданный срок.
Требования:
— интерес к профессиональному погружению в Virtual Reality / AR
— способность решать новые сложные задачи
— наличие опыта успешной работы с Unity3D / C#
— высокая самостоятельность, ответственность, желание развиваться и изучать новое.