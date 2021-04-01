8 стран, где можно купить жилье недорого и иногда даже с видом на море

Испания

Среди покупателей недвижимости из-за рубежа это одна из самых востребованных стран. Преимущества этого региона — в развитой инфраструктуре, хороших пляжах, теплой погоде и длинном сезоне купания.





Источник: espanarusa.com

Самое недорогое жилье — в регионе Коста-Бланка, в городе Аликанте. Небольшая квартира стоит около 80 000 евро, чем ближе к морю, тем жилье дороже. Цена апартаментов на побережье — около 150 000 евро.

Минусы покупки: расходы на содержание, оплата коммунальных платежей и размер ежегодного налога на собственность. По закону, если иностранец владеет недвижимостью, это уже считается доходом. Поэтому он должен платить налог, независимо от того, приобреталась жилплощадь для собственного проживания или для сдачи в аренду. Сдавать отчет перед банком нужно будет не только при покупке, но и каждый последующий год.

Греция

Из плюсов региона — приятная дружелюбная атмосфера, красивая природа, теплое чистое море и хороший климат. На рынке недвижимости есть различные объекты: квартиры, дома, виллы на знаменитых курортах Родоса, Крита и других туристических центрах.

Более дешевое жилье — на полуострове Халкидики. Дома возле моря стоят от 190 000 евро, а апартаменты — от 80 000 евро.





Источник: businessman.ru

Минусы покупки: налог на недвижимость и расходы при покупке. В процессе оформления сделки купли-продажи на квартиры в новостройках размер НДС — 23% от стоимости. При передаче прав собственности — 10 % от цены апартаментов.

Черногория

Русскоговорящие чаще всего покупают недвижимость в Черногории, расположенную на территории Барской и Будванской ривьеры, потому что именно здесь самые недорогие квартиры.

Жилье в пешей доступности от побережья стоит от 60 000 евро. В зависимости от района, апартаменты на первой береговой линии обходятся покупателям в около 130 000 евро.





Источник: mnemonte.com

Плюсы страны — низкие налоги, а иммигранты получают социальный пакет, в который входят право на бесплатное медицинское обслуживание, посещение школы и детского сада.

Из минусов — покупка дома не обеспечивает вид на жительство, а инфраструктура в стране хоть и развивается, но все же остается пока на невысоком уровне.

Грузия

Одно из приоритетных направлений в развитии экономики этой страны — налаживание продаж курортной недвижимости иностранцам.





Источник: tranio.kz

Преимущества региона — хорошее территориальноое расположение, климат, красивая природа. Рынок недвижимости только формируется, поэтому здесь можно купить жилье из старого советского жилого фонда либо новостройки, но качество постройки вызывает вопросы. В Тбилиси стоимость небольшой квартиры — от 25 500 евро, а около моря на стадии строительства — от 42 500 евро.

Болгария

Покупка недвижимости в этой стране — также часто явление среди русскоговорящего населения. Купить хорошие апартаменты на востоке Болгарии в морском курорте «Солнечный берег» можно за 25 000 евро и выше, в том числе и с видом на море. Цены на двухкомнатные квартиры начинаются от 45 000 евро, а дома в пешей доступности к морю обойдутся примерно в 120 000 —150 000 евро.





Источник: astons.com

Плюсы региона: мягкий климат, невысокая стоимость жизни, природа.

Минусы покупки: сложно получить отдых высокого качества, есть визовые ограничения — приобретение недвижимости в Болгарии не дает право безвизового въезда, а также есть сложности с оформлением земельных участков в собственность, но если вы решили купить апартаменты или квартиру, это ограничение вас не касается

Турция

Рынок недвижимости страны разнообразен: квартиры в новостройках, апартаменты у моря, дома и виллы, пентхаусы.

Недорогую квартиру в Турции можно купить на курорте Алания, например, в регионе Махмутлар, Оба, Тосмур и других. Апартаменты из одной спальни и гостиной, совмещенной с кухней, стоят около 45 000 — 50 000 евро, на вторичном рынке можно найти объекты дешевле. А покупая жилье на раннем этапе строительства, можно сэкономить до 30%, но есть определенные риски.





Плюсы региона — географическое положение, наличие выхода к четырем морям, мягкий и теплый климат в курортных регионах, природа, исторические достопримечательности. При покупке жилья каждый иностранец, независимо от ее стоимости, получает вид на жительство. Также в стране есть программы ипотечного кредитования для иностранцев, средняя ставка по ипотеке составляет порядка 6%.

Минусы — расходы на налоги и оформление купли-продажи, а также содержание жилья.

Доминиканская Республика

Страна переживает период роста, и в нее активно вкладываются иностранные инвесторы. Растет количество туристов, поэтому покупка жилья с последующей сдачей его в аренду может стать выгодным вложением средств.





Цены на недвижимость сравнительно невысокие. За 42 500 евро на популярных курортах Сосуа, Кабарете или Баваро можно найти небольшую квартиру в 5-10 минутах езды от пляжа. Закон разрешает иностранным покупателям приобретать любую недвижимость в стране, в том числе и землю.

Минусы покупки — дополнительные расходы: услуги нотариуса обойдутся в 1% от стоимости объекта, государственный налог за переоформление имущества — 3% от оценочной стоимости недвижимости, а оформление вида на жительство стоит около 1000 долларов.

Италия

За пределами крупных городов в Италии предостаточно дешевой недвижимости.

Мэр городка Оллолай на острове Сардиния предлагает 200 домов по цене от 1 евро. Дело в том, что молодые люди покинули город в поисках работы. С помощью этого шага мэрия города надеется омолодить население, создать новые рабочие места и оживить местную экономику. Новых хозяев обязывают сделать ремонт в течение трех лет. В среднем восстановление одного дома обойдется примерно в 21 250 евро.





Еще один регион Италии, лидирующий по количеству дешевой недвижимости — Абруццо. Эта область к востоку от Рима на побережье Адриатики является одним из самых зеленых мест в стране. В ней присутствуют все преимущества Италии: вкусная еда и вино, жаркое лето и древняя архитектура. Также здесь есть и другие плюсы, например, снежные горы, где зимой можно кататься на лыжах. Желающие жить в тихой отдаленной деревне могут найти здесь дома стоимостью менее 42 500 евро.