8 профессий, которые быстро уходят из нашей повседневной жизни

Секретарь





Еще 10 лет назад во всех фильмах у предпринимателей и директоров был свой секретарь, а вокруг профессии было много шуток и стереотипов. Но сегодня это слово почти исчезло из нашего лексикона, как и секретари из жизни руководителей. Бизнесмены пользуются онлайн- ежедневниками и планировщиками дел, которые помогают им составлять эффективное расписание и напоминают о важных событиях. Либо нанимают личного помощника, который берет на себя эти задачи.

Было: секретарь

Стало: онлайн-планировщик





Почтальон





Как давно к вам приходил почтальон? А как давно вы что-нибудь о них слышали? Письма сегодня приходят к нам по электронной почте, а важные документы или посылки привозят курьеры в фирменных ярких куртках.

Было: почтальон

Стало: курьер





Турагент





— найти недорогие билеты? — Aviasales

— забронировать жилье? — Booking.

Сегодня намного проще, дешевле и интереснее самому составлять свой уникальный маршрут для путешествия. Для этого есть масса онлайн-сервисов.

И хотя в странах постсоветского пространства до сих пор пользуется спросом «Турция, All inclusive», молодежь предпочитает более уникальные путешествия.

Было: турагент

Стало: сайты-агрегаторы





Оператор в банке





Зачем тратить время на поход в банк, если все необходимые операции можно сделать в своем смартфоне? В любое время можно заказать карту и оформить ее доставку домой, подать запрос на получение кредита, перевести сумму денег другу или даже другу в другой стране.

Было: сотрудник банка

Стало: банковское приложение





Диспетчер





Вы помните, когда в последний раз общались с диспетчером, чтобы заказать такси или доставку еды на дом? Если на прошлой неделе, делимся с вами секретом: сегодня все это можно делать ни с кем не разговаривая.

Какие сервисы и приложения ваши любимые: «Яндекс.Такси» или Uber, Glovo или Wolt, «Додо Пицца» или ...?

Было: диспетчер

Стало: онлайн-сервис





Кассир





Кассиры в магазинах еще никуда не исчезли. Но мы уже видим, как в крупных супермаркетах появляются кассы самообслуживания. А Amazon и вовсе пошел дальше и придумал технологию оплаты при помощи сканирования ладони и уже установил ее на входе в магазины Amazon Go в Сиэтле.

Было: кассир

Стало: касса самообслуживания





Кондуктор





Если вы живете в столице Казахстана, то наверняка уже успели привыкнуть к отсутствию кондукторов в общественном транспорте. А значит, в ближайшее время эта тенденция распространится повсеместно.

Было: кондуктор

Стало: смс-оплата и приложения





Экскурсовод





Экскурсии — это с детства что-то скучное и довольно унылое. Но после всемирного карантина люди познакомились и полюбили формат онлайн-экскурсий, погуляли по самым известным музеям и галереям. А если вы любите посмотреть на экспонаты вживую, гораздо удобнее взять аудиогид и послушать историю на нужном языке в комфортном для вас темпе.

Аудиогиды есть даже по популярным туристическим маршрутам в крупных городах мира.

Было: экскурсовод

Стало: аудиогид