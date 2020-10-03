8 профессий, которые быстро уходят из нашей повседневной жизни

Секретарь
Еще 10 лет назад во всех фильмах у предпринимателей и директоров был свой секретарь, а вокруг профессии было много шуток и стереотипов. Но сегодня это слово почти исчезло из нашего лексикона, как и секретари из жизни руководителей. Бизнесмены пользуются онлайн- ежедневниками и планировщиками дел, которые помогают им составлять эффективное расписание и напоминают о важных событиях. Либо нанимают личного помощника, который берет на себя эти задачи.
Было: секретарь
Стало: онлайн-планировщик
Почтальон
Как давно к вам приходил почтальон? А как давно вы что-нибудь о них слышали? Письма сегодня приходят к нам по электронной почте, а важные документы или посылки привозят курьеры в фирменных ярких куртках.
Было: почтальон
Стало: курьер
Турагент
— найти недорогие билеты? — Aviasales
— забронировать жилье? — Booking.
Сегодня намного проще, дешевле и интереснее самому составлять свой уникальный маршрут для путешествия. Для этого есть масса онлайн-сервисов.
И хотя в странах постсоветского пространства до сих пор пользуется спросом «Турция, All inclusive», молодежь предпочитает более уникальные путешествия.
Было: турагент
Стало: сайты-агрегаторы
Оператор в банке
Зачем тратить время на поход в банк, если все необходимые операции можно сделать в своем смартфоне? В любое время можно заказать карту и оформить ее доставку домой, подать запрос на получение кредита, перевести сумму денег другу или даже другу в другой стране.
Было: сотрудник банка
Стало: банковское приложение
Диспетчер
Вы помните, когда в последний раз общались с диспетчером, чтобы заказать такси или доставку еды на дом? Если на прошлой неделе, делимся с вами секретом: сегодня все это можно делать ни с кем не разговаривая.
Какие сервисы и приложения ваши любимые: «Яндекс.Такси» или Uber, Glovo или Wolt, «Додо Пицца» или ...?
Было: диспетчер
Стало: онлайн-сервис
Кассир
Кассиры в магазинах еще никуда не исчезли. Но мы уже видим, как в крупных супермаркетах появляются кассы самообслуживания. А Amazon и вовсе пошел дальше и придумал технологию оплаты при помощи сканирования ладони и уже установил ее на входе в магазины Amazon Go в Сиэтле.
Было: кассир
Стало: касса самообслуживания
Кондуктор
Если вы живете в столице Казахстана, то наверняка уже успели привыкнуть к отсутствию кондукторов в общественном транспорте. А значит, в ближайшее время эта тенденция распространится повсеместно.
Было: кондуктор
Стало: смс-оплата и приложения
Экскурсовод
Экскурсии — это с детства что-то скучное и довольно унылое. Но после всемирного карантина люди познакомились и полюбили формат онлайн-экскурсий, погуляли по самым известным музеям и галереям. А если вы любите посмотреть на экспонаты вживую, гораздо удобнее взять аудиогид и послушать историю на нужном языке в комфортном для вас темпе.
Аудиогиды есть даже по популярным туристическим маршрутам в крупных городах мира.
Было: экскурсовод
Стало: аудиогид