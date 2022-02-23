8 открытых вакансий в стартапах: от разработчиков до генерального менеджера

Senior/Middle Django Developer в UVU International Ltd
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— разработка API для мобильных приложений
— интеграция с множеством внешних сервисов
— улучшение алгоритмов планирования маршрутов
— автоматизация бизнес-процессов.
Требования:
— опыт коммерческой разработки
— отличное знание Django, DRF, Django Admin, Celery
— базовая рабочая этика: дисциплина, фокус на результат, ответственность
— стрессоустойчивость, самоотверженность, готовность к высокому темпу работы, готовность к изменениям.
Разработчик-алгоритмист в Relog.kz
Город: Алматы
Обязанности:
— разработка новых алгоритмов для оптимизации логистики
— разработка новых алгоритмов для оптимизации маршрутов.
Программист в стартап-проект KAZLOGISTIC SOLUTIONS
Город: Алматы
Обязанности:
— разработка Web-проекта с нуля
— выявления программных ошибок и их устранение
— долгосрочное ведение проекта
— изучать и применять на практике современные технологии в области разработки Web-проектов.
Требования:
— хорошее понимание ООП и Функционального программирования
— программирование на PHP и/или JavaScript
— основные знания Linux
— работа с SQL базами данных: MySQL, PostgreSQL.
Middle/Senior PHP разработчик для стартапа
Город: Алматы
Обязанности:
— дорабатывать веб-платформы cursus.space и ksap.kz на Laravel, PHP согласно техническому заданию
— исправлять ошибки в работе веб-платформ.
Требования:
— опыт работы на PHP более четырех лет
— опыт работы на Laravel, Yii2
— умение работать с базой данных MySQL, PostgreSQL.
Генеральный менеджер в стартап
Город: Самарканд
Обязанности:
— возраст от 24 до 35 лет
— знание узбекского и русского языков в совершенстве
— знания программ: Microsoft Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel
— работа связана с мобильным приложением.
Sales manager B2C в StudyFree
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— проведение видеоконсультации с потенциальными клиентами
— повышение лояльности клиентов.
Frontend-разработчик в EGISTIC
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— frontend разработка с использованием TypeScript, Vue.js, SCSS
— разработка веб-приложений на Vue.js
— улучшать эффективность программного обеспечения
— разрабатывать новые фичи и фиксить багги.
Требования:
— опыт разработки на React, Typescript, npm, webpack, scss, git.
BizDev менеджер в начинающий стартап
Город: Алматы
Обязанности:
— уметь анализировать рынок для поиска партнеров, находить контакты и договариваться.
Требования:
— понимать стратегический маркетинг
— разбираться в продакт-менеджменте
— иметь навыки PR.