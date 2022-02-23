8 открытых вакансий в стартапах: от разработчиков до генерального менеджера

Senior/Middle Django Developer в UVU International Ltd





Город: Нур-Султан

Обязанности:

— разработка API для мобильных приложений

— интеграция с множеством внешних сервисов

— улучшение алгоритмов планирования маршрутов

— автоматизация бизнес-процессов.

Требования:

— опыт коммерческой разработки

— отличное знание Django, DRF, Django Admin, Celery

— базовая рабочая этика: дисциплина, фокус на результат, ответственность

— стрессоустойчивость, самоотверженность, готовность к высокому темпу работы, готовность к изменениям.

Город: Алматы

Обязанности:

— разработка новых алгоритмов для оптимизации логистики

— разработка новых алгоритмов для оптимизации маршрутов.

Программист в стартап-проект KAZLOGISTIC SOLUTIONS

Город: Алматы

Обязанности:

— разработка Web-проекта с нуля

— выявления программных ошибок и их устранение

— долгосрочное ведение проекта

— изучать и применять на практике современные технологии в области разработки Web-проектов.

Требования:

— хорошее понимание ООП и Функционального программирования

— программирование на PHP и/или JavaScript

— основные знания Linux

— работа с SQL базами данных: MySQL, PostgreSQL.

Middle/Senior PHP разработчик для стартапа





Город: Алматы

Обязанности:

— дорабатывать веб-платформы cursus.space и ksap.kz на Laravel, PHP согласно техническому заданию

— исправлять ошибки в работе веб-платформ.

Требования:

— опыт работы на PHP более четырех лет

— опыт работы на Laravel, Yii2

— умение работать с базой данных MySQL, PostgreSQL.

Генеральный менеджер в стартап





Город: Самарканд

Обязанности:

— возраст от 24 до 35 лет

— знание узбекского и русского языков в совершенстве

— знания программ: Microsoft Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel

— работа связана с мобильным приложением.

Sales manager B2C в StudyFree





Город: Нур-Султан

Обязанности:

— проведение видеоконсультации с потенциальными клиентами

— повышение лояльности клиентов.

Frontend-разработчик в EGISTIC

Город: Нур-Султан

Обязанности:

— frontend разработка с использованием TypeScript, Vue.js, SCSS

— разработка веб-приложений на Vue.js

— улучшать эффективность программного обеспечения

— разрабатывать новые фичи и фиксить багги.

Требования:

— опыт разработки на React, Typescript, npm, webpack, scss, git.

BizDev менедже р в начинающий стартап





Город: Алматы

Обязанности:

— уметь анализировать рынок для поиска партнеров, находить контакты и договариваться.

Требования:

— понимать стратегический маркетинг

— разбираться в продакт-менеджменте

— иметь навыки PR.