8 медиа в Instagram с интересным контентом и креативными рекламными интеграциями

Новый тренд — новые медиа в социальных сетях. Сегодня вы найдете множество интересных страниц в Instagram, которые создают контент для милениаллов и зумеров. А еще интегрируют рекламу так, что вы захотите ее репостнуть.





Слово Дня

@slovodna

Количество подписчиков: 681 000

Честный словарь комика Караваева. Контент в формате словаря со словами разных типов, от обычных до архаизмов и сленгов. Значение слов интерпретировано в юмористическом ключе.

Рекламодатели: Мегафон, Blue Sleep, Stone Hedge, SPLAT, Emka и другие.





Лула Гороскоп



@lulagoroskop

Количество подписчиков: 1 000 000

«Я и правды не скажу, да и врать не стану», так позиционирует свои гороскопы Луладжа Олеговна. Юмористические гороскопы, в которых саркастично описаны характеры представителей разных знаков зодиака.

Рекламодатели: МТС, Pure App, Яндекс Карты и другие.





Журнал «А!»

@aaa.magazine

Количество подписчиков: 319 000

Медиа о визуальной культуре. Публикации разных форматов и содержаний, включают в себя интересные подборки, картинки с «жизненными» надписями, произведениями искусства, работами фотографов и многое другое. Основная концепция паблика — это интересные фотографии и большой акцент на креативных рисунках и дизайне.

Рекламодатели: Badoo, Signal, Flowwow, FILA, L’Oreal и другие.





Журнал FUK



@fuk.mag

Количество подписчиков: 127 000

Медиа отображающее современность через карикатурные и авторские рисунки. Контент паблика состоит из компьютерных рисунков с ироничными, юмористическими надписями и отсылками.

Рекламодатели: Тинькофф, Badoo, Emi и другие.





Советик Дня

@sovetik.mag

Количество подписчиков: 151 000

Медиа сотканное из ситуативных картинок. Все наши реалии в карикатурных картинках описаны в постах данного паблика. Модернизация исторических ситуаций и личностей, интерпретации современных установок и норм, взгляд со стороны и ироничность в жизненных ситуациях.

Рекламодатели: Aperol Spritz, Тинькофф, Urban Vibes и другие.

Мой страх

@moystrakh

Количество подписчиков: 29 700

Медиа о ваших самых потаенных страхах, даже о тех, о которых вы и понятия не имели, все расписано здесь. Как вырезки из нескончаемого списка пронумерованных страхов, каждый день вы раскрываете новый и вы больше не одиноки в них.

Рекламодатели: Badoo, Mepsi, D.R.MUN, Study QA и другие.





Не перепутай

@nepereputai

Количество подписчиков: 145 000

Медиа о самоиронии и различных жизненных ситуациях, в которых вы точно узнаете себя.

Рекламодатели: Meduza, СитМобил, Блинбери, МГСУ, Holika и другие.

WE project

@we_project

Количество подписчиков: 134 000 подписчиков

Медиа о людях Центральной Азии, которое активно развивается в социальных сетях. В Instagram медиа размещаете вдохновляющие цитаты, смешные интерпретации современных ситуаций и отрывки из интервью известных личностей.

Рекламодатели: Chocofood, Альфа Банк, BCC, Halyk Bank