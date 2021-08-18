8 медиа в Instagram с интересным контентом и креативными рекламными интеграциями

Новый тренд — новые медиа в социальных сетях. Сегодня вы найдете множество интересных страниц в Instagram, которые создают контент для милениаллов и зумеров. А еще интегрируют рекламу так, что вы захотите ее репостнуть.
Слово Дня
Количество подписчиков: 681 000
Честный словарь комика Караваева. Контент в формате словаря со словами разных типов, от обычных до архаизмов и сленгов. Значение слов интерпретировано в юмористическом ключе.
Рекламодатели: Мегафон, Blue Sleep, Stone Hedge, SPLAT, Emka и другие.
Лула Гороскоп
Количество подписчиков: 1 000 000
«Я и правды не скажу, да и врать не стану», так позиционирует свои гороскопы Луладжа Олеговна. Юмористические гороскопы, в которых саркастично описаны характеры представителей разных знаков зодиака.
Рекламодатели: МТС, Pure App, Яндекс Карты и другие.
Журнал «А!»
Количество подписчиков: 319 000
Медиа о визуальной культуре. Публикации разных форматов и содержаний, включают в себя интересные подборки, картинки с «жизненными» надписями, произведениями искусства, работами фотографов и многое другое. Основная концепция паблика — это интересные фотографии и большой акцент на креативных рисунках и дизайне.
Рекламодатели: Badoo, Signal, Flowwow, FILA, L’Oreal и другие.
Журнал FUK
Количество подписчиков: 127 000
Медиа отображающее современность через карикатурные и авторские рисунки. Контент паблика состоит из компьютерных рисунков с ироничными, юмористическими надписями и отсылками.
Рекламодатели: Тинькофф, Badoo, Emi и другие.
Советик Дня
Количество подписчиков: 151 000
Медиа сотканное из ситуативных картинок. Все наши реалии в карикатурных картинках описаны в постах данного паблика. Модернизация исторических ситуаций и личностей, интерпретации современных установок и норм, взгляд со стороны и ироничность в жизненных ситуациях.
Рекламодатели: Aperol Spritz, Тинькофф, Urban Vibes и другие.
Мой страх
Количество подписчиков: 29 700
Медиа о ваших самых потаенных страхах, даже о тех, о которых вы и понятия не имели, все расписано здесь. Как вырезки из нескончаемого списка пронумерованных страхов, каждый день вы раскрываете новый и вы больше не одиноки в них.
Рекламодатели: Badoo, Mepsi, D.R.MUN, Study QA и другие.
Не перепутай
@nepereputai
Количество подписчиков: 145 000
Медиа о самоиронии и различных жизненных ситуациях, в которых вы точно узнаете себя.
Рекламодатели: Meduza, СитМобил, Блинбери, МГСУ, Holika и другие.
WE project
@we_project
Количество подписчиков: 134 000 подписчиков
Медиа о людях Центральной Азии, которое активно развивается в социальных сетях. В Instagram медиа размещаете вдохновляющие цитаты, смешные интерпретации современных ситуаций и отрывки из интервью известных личностей.
Рекламодатели: Chocofood, Альфа Банк, BCC, Halyk Bank