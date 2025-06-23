8 лучших локаций в Баку для удаленной работы: коворкинги, кофейни и библиотеки

Баку — город, который вдохновляет своей динамикой и гостеприимством. В этом обзоре мы собрали восемь локаций города, идеально подходящих для работы или учебы: современные коворкинги, уютные кофейни и тихие библиотеки.
Lotfi Zadeh Technology Center, @lotfizadehtechnologycenter
Комфортный коворкинг-центр предлагает клиентам не только рабочие места, но и выгодные предложения для долгосрочной аренды и услуг от бизнес-партнеров.
Fikir, @fikir.coworking
Cеть коворкингов с круглосуточным доступом, которая может предоставить современные офисные пространства, переговорные и конференц-залы.
Unipoint, @unipoint_coffee
Современная кофейня с отдельным коворкингом. Приятная атмосфера, стильный дизайн интерьера, комфортные залы и переговорные комнаты — здесь есть все для продуктивной работы.
Baku book center, @bakubookcenter
Современный стильный книжный центр, где можно не только приобрести и почитать книги, но и поработать в комфортной среде.
Национальная библиотека им.Ахундова, @milli_kitabxana_
Государственная библиотека, которая может стать бесплатным местом для чтения различной литературы, учебы или удаленный работы.
Second Cup, @secondcupazerbaijan
Сеть кофеен с множеством филиалов по всему городу. В Second Cup можно насладиться ароматным кофе и вкусным перекусом, работая над самыми важными проектами и идеями.
United Coffee beans, @unitedcoffeebeans
Стильная кофейня с ароматным кофе, разнообразным меню и комфортными залами и террасами, которые подходят для работы или встреч с друзьями после продуктивного дня.
Gloria Jean’s, @gloriajeanscoffeesazerbaijan
Сеть кофеен с приятной атмосферой, большим выбором кофейных напитков и комфортной средой для работы или деловых встреч.