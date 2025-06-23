8 лучших локаций в Баку для удаленной работы: коворкинги, кофейни и библиотеки

Баку — город, который вдохновляет своей динамикой и гостеприимством. В этом обзоре мы собрали восемь локаций города, идеально подходящих для работы или учебы: современные коворкинги, уютные кофейни и тихие библиотеки.





Lotfi Zadeh Technology Center, @lotfizadehtechnologycenter





Комфортный коворкинг-центр предлагает клиентам не только рабочие места, но и выгодные предложения для долгосрочной аренды и услуг от бизнес-партнеров.











Cеть коворкингов с круглосуточным доступом, которая может предоставить современные офисные пространства, переговорные и конференц-залы.











Современная кофейня с отдельным коворкингом. Приятная атмосфера, стильный дизайн интерьера, комфортные залы и переговорные комнаты — здесь есть все для продуктивной работы.







Baku book center, @bakubookcenter





Современный стильный книжный центр, где можно не только приобрести и почитать книги, но и поработать в комфортной среде.





Национальная библиотека им.Ахундова, @milli_kitabxana_





Государственная библиотека, которая может стать бесплатным местом для чтения различной литературы, учебы или удаленный работы.









Сеть кофеен с множеством филиалов по всему городу. В Second Cup можно насладиться ароматным кофе и вкусным перекусом, работая над самыми важными проектами и идеями.





United Coffee beans, @unitedcoffeebeans





Стильная кофейня с ароматным кофе, разнообразным меню и комфортными залами и террасами, которые подходят для работы или встреч с друзьями после продуктивного дня.









Сеть кофеен с приятной атмосферой, большим выбором кофейных напитков и комфортной средой для работы или деловых встреч.