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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

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8 лучших локаций в Баку для удаленной работы: коворкинги, кофейни и библиотеки
Город Баку

21.06.2025

8 лучших локаций в Баку для удаленной работы: коворкинги, кофейни и библиотеки

Баку — город, который вдохновляет своей динамикой и гостеприимством. В этом обзоре мы собрали восемь локаций города, идеально подходящих для работы или учебы: современные коворкинги, уютные кофейни и тихие библиотеки.


Lotfi Zadeh Technology Center, @lotfizadehtechnologycenter

Комфортный коворкинг-центр предлагает клиентам не только рабочие места, но и выгодные предложения для долгосрочной аренды и услуг от бизнес-партнеров.


Fikir, @fikir.coworking

Cеть коворкингов с круглосуточным доступом, которая может предоставить современные офисные пространства, переговорные и конференц-залы.


Unipoint, @unipoint_coffee


Современная кофейня с отдельным коворкингом. Приятная атмосфера, стильный дизайн интерьера, комфортные залы и переговорные комнаты — здесь есть все для продуктивной работы.


Baku book center, @bakubookcenter


Современный стильный книжный центр, где можно не только приобрести и почитать книги, но и поработать в комфортной среде.


Национальная библиотека им.Ахундова, @milli_kitabxana_


Государственная библиотека, которая может стать бесплатным местом для чтения различной литературы, учебы или удаленный работы.


Second Cup, @secondcupazerbaijan

Сеть кофеен с множеством филиалов по всему городу. В Second Cup можно насладиться ароматным кофе и вкусным перекусом, работая над самыми важными проектами и идеями.


United Coffee beans, @unitedcoffeebeans


Стильная кофейня с ароматным кофе, разнообразным меню и комфортными залами и террасами, которые подходят для работы или встреч с друзьями после продуктивного дня.


Gloria Jean’s, @gloriajeanscoffeesazerbaijan

Сеть кофеен с приятной атмосферой, большим выбором кофейных напитков и комфортной средой для работы или деловых встреч.

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#библиотека #кофейни #коворкинг #работа #баку
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