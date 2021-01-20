8 бесплатных онлайн-курсов от университетов Лиги Плюща

How to Apply to College
Университет: University of Pennsylvania
Курс поможет лучше понять процесс отбора в университет, объединив опыт приемных комиссий вузов Лиги Плюща. Вы сможете сориентироваться на каждом этапе поступления: от поиска колледжа до поступления.
Длительность: 19 часов
Язык: английский, есть русские субтитры
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Introduction to Engineering and Design
Университет: Brown University
Курс поможет изучить основы инженерии и освоить процесс инженерного проектирования.
Курс вводный. Он фокусируется на конкретных областях, включая биомедицину, химию, гражданское строительство, электротехнику, материаловедение и машиностроение. Отраслевые эксперты предоставят информацию о конкретных проблемах проектирования в разных сферах инженерии.
Длительность: 3 недели
Язык: английский, есть английские субтитры
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The Ethics of Eating
Университет: Cornell University
Вы сможете исследовать этические проблемы, с которыми сталкиваетесь каждый раз, когда решаете, что есть или покупать. В этой дискуссии участвуют философы, ученые, активисты, специалисты отрасли и даже фермеры.
Длительность: 4 недели
Язык: английский, есть английские субтитры
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Economics of Money and Banking
Университет: Columbia University
За последние три-четыре десятилетия произошла удивительная эволюция институтов, составляющих современную денежную систему. Поэтому нужна эволюция и в теориях, которые мы используем для понимания этой системы.
Курс — попытка начать процесс нового экономического мышления путем возрождения и обновления некоторых забытых традиций денежно-кредитной мысли, которые стали вновь актуальными.
Длительность: 33 часа
Язык: английский, есть русские субтитры
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Global History Lab
Университет: Princeton University
Изучите период мировой истории с 1300 года по настоящее время.
Длительность: 12 недель
Язык: английский, есть английские субтитры
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Data Science: R Basics
Университет: Harvard University
Курс познакомит вас с основами программирования при помощи системы R. Вы изучите функции и типы данных R, поймете, как работать с векторами и когда использовать расширенные функции.
Эта база подойдет для изучения дальнейших курсов, где вы будете изучать такие понятия, как вероятность, вывод, регрессия и машинное обучение.
Длительность: 8 недель
Язык: английский, есть английские субтитры
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Финансовые рынки
Университет: Yale University
Обзор идей, методов и институтов, которые позволяют человеческому обществу управлять рисками и развивать сферу предпринимательства.
Основа курса — введение в принципы управления рисками и поведенческих финансов для понимания реального функционирования ценных бумаг, страхования и банковской отрасли.
Длительность: 32 часа
Язык: английский, есть русские субтитры
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Introduction to Environmental Science
Университет: Dartmouth College
Курс даст вам знания и навыки, необходимые для решения экологических проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Он охватывает некоторые из многих тем науки об окружающей среде на вводном уровне.
Длительность: 4 недели
Язык: английский, есть английские субтитры
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