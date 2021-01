8 бесплатных онлайн-курсов от университетов Лиги Плюща

How to Apply to College

Университет: University of Pennsylvania

Курс поможет лучше понять процесс отбора в университет, объединив опыт приемных комиссий вузов Лиги Плюща. Вы сможете сориентироваться на каждом этапе поступления: от поиска колледжа до поступления.

Длительность: 19 часов

Язык: английский, есть русские субтитры

Introduction to Engineering and Design





Университет: Brown University

Курс поможет изучить основы инженерии и освоить процесс инженерного проектирования.

Курс вводный. Он фокусируется на конкретных областях, включая биомедицину, химию, гражданское строительство, электротехнику, материаловедение и машиностроение. Отраслевые эксперты предоставят информацию о конкретных проблемах проектирования в разных сферах инженерии.

Длительность: 3 недели

Язык: английский, есть английские субтитры

The Ethics of Eating





Университет: Cornell University

Вы сможете исследовать этические проблемы, с которыми сталкиваетесь каждый раз, когда решаете, что есть или покупать. В этой дискуссии участвуют философы, ученые, активисты, специалисты отрасли и даже фермеры.

Длительность: 4 недели

Язык: английский, есть английские субтитры

Economics of Money and Banking





Университет: Columbia University

За последние три-четыре десятилетия произошла удивительная эволюция институтов, составляющих современную денежную систему. Поэтому нужна эволюция и в теориях, которые мы используем для понимания этой системы.

Курс — попытка начать процесс нового экономического мышления путем возрождения и обновления некоторых забытых традиций денежно-кредитной мысли, которые стали вновь актуальными.

Длительность: 33 часа

Язык: английский, есть русские субтитры

Global History Lab





Университет: Princeton University

Изучите период мировой истории с 1300 года по настоящее время.

Длительность: 12 недель

Язык: английский, есть английские субтитры

Data Science: R Basics





Университет: Harvard University

Курс познакомит вас с основами программирования при помощи системы R. Вы изучите функции и типы данных R, поймете, как работать с векторами и когда использовать расширенные функции.

Эта база подойдет для изучения дальнейших курсов, где вы будете изучать такие понятия, как вероятность, вывод, регрессия и машинное обучение.

Длительность: 8 недель

Язык: английский, есть английские субтитры

Финансовые рынки





Университет: Yale University

Обзор идей, методов и институтов, которые позволяют человеческому обществу управлять рисками и развивать сферу предпринимательства.

Основа курса — введение в принципы управления рисками и поведенческих финансов для понимания реального функционирования ценных бумаг, страхования и банковской отрасли.

Длительность: 32 часа

Язык: английский, есть русские субтитры

Introduction to Environmental Science





Университет: Dartmouth College

Курс даст вам знания и навыки, необходимые для решения экологических проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Он охватывает некоторые из многих тем науки об окружающей среде на вводном уровне.

Длительность: 4 недели

Язык: английский, есть английские субтитры

Подробнее здесь.