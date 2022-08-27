7 вакансий для тех, кто хочет работать тестировщиком в IT-компаниях за рубежом

Собрали подборку открытых вакансий в международных IT-компаниях за рубежом для удаленной работы тестировщиком.
Senior Test Automation Engineer в EPAM
Обязанности:
— написание, выполнение и поддержка сценариев автоматизации тестирования с использованием Java: Web, API, DB
— разработка тестов на основе данных и извлечение данных из вызовов API, базы данных
— написание, поддержка и выполнение набора тестов для автоматизации регрессии и работоспособности
— посещение ежедневных скрам-звонков, обновление статуса
— взаимодействие и сотрудничество с межфункциональными командами и понимание бизнес-требований.
Требования:
— более пяти лет опыта автоматизации с использованием Java
— уверенное понимание основных концепций Java
— практический опыт работы с Selenium framework.
Senior Web Appsec Pentester в Blizzard Entertainment
Обязанности:
— написание отчетов об уязвимостях для разных аудиторий
— знакомство с облачными сервисами Google или любыми другими, понимание уязвимостей
— твердое понимание всех видов уязвимостей и технических идей, стоящих за ними.
Требования:
— интерес к развитию в области наступательных операций, тестирование на проникновение, уязвимости
— подтвержденный опыт работы инженером по безопасности или тестером на проникновение
— детальные технические знания операционных систем, HTTP, веб-приложений
— хорошая способность понимать рейтинги уязвимостей, критичность и влияние
— опыт защиты клиентов, серверов и сетевых служб.
Junior QA & Test Engineer в Binance
Обязанности:
— работать в тесном сотрудничестве с членами команды для разработки, тестирования и выпуска высококачественных продуктов
— создание подробных, всеобъемлющих и хорошо структурированных планов тестирования и тестовых сценариев
— предотвращение, сбор, анализ и отслеживание дефектов продукции
— проектирование, разработка и выполнение сценариев автоматизации.
Требования:
— опыт работы с методологиями тестирования ПО, как ручными, так и автоматизированными, от трех лет
— опыт работы в банке и платежной системе является большим плюсом
— опыт написания четких, кратких и исчерпывающих планов тестирования и тестовых случаев
— опыт тестирования серверных сервисов, таких как API, базы данных, распределенные сервисы.
Senior Test Automation Engineer в T-Systems Iberia
Обязанности:
— самоорганизованное приемочное тестирование программного обеспечения, разработанного третьей стороной, особенно с акцентом на аспекты автоматизации
— разработка и выполнение автоматизированных тестовых случаев для сопоставления программного обеспечения с функциональными требованиями
— постоянное внедрение автоматизации тестирования
— отчетность и общение с заинтересованными сторонами
Требования:
— опыт тестирования ПО не менее четырех лет
— знание теории тестирования
— знание тестирования API: Soap, REST, SoapUI, Postman
— знание процесса автоматизации тестирования: например, Selenium Framework, Jenkins, Maven, Ant, ruby
— уровень английского: Upper-Intermediate, B2.
Android Device tester в HCL Technologies
Обязанности:
— написание тестового примера
— написание и понимание плана тестирование, его выполнение
— проверка понимания жизненного цикла.
Требования:
— хороший опыт тестирования устройств Android и тестирования встроенных устройств
— понимание инструментов ADB, Logcat
— знание работы с линуксом
— опыт тестирования, разработки, автоматизации тестирования игровой платформы Unity или платформы автоматизации тестирования.
Senior QA Test Engineer в Mastercard
Обязанности:
— проектировать, создавать и поддерживать эффективный, повторно используемый и надежный тестовый код
— отвечать за сквозное тестирование, интеграционное тестирование, тестирование работоспособности и создание документов, вариантов использования, дизайна и других технических артефактов, включая, подробную стратегию тестирования, дизайн тестирования, бенчмаркинг производительности
— сотрудничество с другими инженерами по обеспечению качества в процессах тестирования, обеспечивая адекватное покрытие сквозным тестированием, системным тестированием, интеграцией и тестированием производительности.
Требования:
— опыт работы с тестовыми средами, такими как TestNG, JUnit, Pytest, Behave, Cypress
— знание как минимум одного языка программирования: Python, Java или C#
— опыт тестирования RESTful API
— опыт работы с AWS и Terraform
— опыт работы с ETL-системами
— опыт работы с широким спектром технологий хранения данных: Postgres, MongoDB, Elasticsearch
— опыт участия в разработке крупномасштабных веб-приложений.
Senior ETL Tester в Technology Ventures
Обязанности:
— работа с владельцами продукта и другими членами команды разработчиков, чтобы определить новые функции и пользовательские истории, необходимые в крупных проектах разработки
— создание или обновление документации в поддержку усилий по разработке
— участие в проверках кода с коллегами и менеджерами
— отвечать на запросы о проблемах, поддержке приложений в рабочей среде, чтобы быстро исправить ситуацию, чтобы приложение оставалось в рабочей среде
— работа техническим руководителем Agile-команды и активное участие во всех Agile-церемониях
— выявление и устранение препятствий.
Требования:
— уверенное знание аспектов тестирования ETL-программ
— практические знания по тестированию производительности
— знание концепций XML, json
— навыки использования UNIX.