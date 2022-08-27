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7 вакансий для тех, кто хочет работать тестировщиком в IT-компаниях за рубежом
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29.08.2021

7 вакансий для тех, кто хочет работать тестировщиком в IT-компаниях за рубежом

Собрали подборку открытых вакансий в международных IT-компаниях за рубежом для удаленной работы тестировщиком.


Senior Test Automation Engineer в EPAM

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Обязанности:


— написание, выполнение и поддержка сценариев автоматизации тестирования с использованием Java: Web, API, DB

— разработка тестов на основе данных и извлечение данных из вызовов API, базы данных

— написание, поддержка и выполнение набора тестов для автоматизации регрессии и работоспособности

— посещение ежедневных скрам-звонков, обновление статуса

— взаимодействие и сотрудничество с межфункциональными командами и понимание бизнес-требований.

Требования:


— более пяти лет опыта автоматизации с использованием Java

— уверенное понимание основных концепций Java

— практический опыт работы с Selenium framework.


Senior Web Appsec Pentester в Blizzard Entertainment

Обязанности:


— написание отчетов об уязвимостях для разных аудиторий

— знакомство с облачными сервисами Google или любыми другими, понимание уязвимостей

— твердое понимание всех видов уязвимостей и технических идей, стоящих за ними.

Требования:


— интерес к развитию в области наступательных операций, тестирование на проникновение, уязвимости

— подтвержденный опыт работы инженером по безопасности или тестером на проникновение

— детальные технические знания операционных систем, HTTP, веб-приложений

— хорошая способность понимать рейтинги уязвимостей, критичность и влияние

— опыт защиты клиентов, серверов и сетевых служб.


Junior QA & Test Engineer в Binance

Обязанности:


— работать в тесном сотрудничестве с членами команды для разработки, тестирования и выпуска высококачественных продуктов

— создание подробных, всеобъемлющих и хорошо структурированных планов тестирования и тестовых сценариев

— предотвращение, сбор, анализ и отслеживание дефектов продукции

— проектирование, разработка и выполнение сценариев автоматизации.

Требования:


— опыт работы с методологиями тестирования ПО, как ручными, так и автоматизированными, от трех лет

— опыт работы в банке и платежной системе является большим плюсом

— опыт написания четких, кратких и исчерпывающих планов тестирования и тестовых случаев

— опыт тестирования серверных сервисов, таких как API, базы данных, распределенные сервисы.


Senior Test Automation Engineer в T-Systems Iberia

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Обязанности:


— самоорганизованное приемочное тестирование программного обеспечения, разработанного третьей стороной, особенно с акцентом на аспекты автоматизации

— разработка и выполнение автоматизированных тестовых случаев для сопоставления программного обеспечения с функциональными требованиями

— постоянное внедрение автоматизации тестирования

— отчетность и общение с заинтересованными сторонами

Требования:


— опыт тестирования ПО не менее четырех лет

— знание теории тестирования

— знание тестирования API: Soap, REST, SoapUI, Postman

— знание процесса автоматизации тестирования: например, Selenium Framework, Jenkins, Maven, Ant, ruby

— уровень английского: Upper-Intermediate, B2.


Android Device tester в HCL Technologies

Обязанности:


— написание тестового примера

— написание и понимание плана тестирование, его выполнение

— проверка понимания жизненного цикла.

Требования:


— хороший опыт тестирования устройств Android и тестирования встроенных устройств

— понимание инструментов ADB, Logcat

— знание работы с линуксом

— опыт тестирования, разработки, автоматизации тестирования игровой платформы Unity или платформы автоматизации тестирования.


Senior QA Test Engineer в Mastercard

Обязанности:


— проектировать, создавать и поддерживать эффективный, повторно используемый и надежный тестовый код

— отвечать за сквозное тестирование, интеграционное тестирование, тестирование работоспособности и создание документов, вариантов использования, дизайна и других технических артефактов, включая, подробную стратегию тестирования, дизайн тестирования, бенчмаркинг производительности

— сотрудничество с другими инженерами по обеспечению качества в процессах тестирования, обеспечивая адекватное покрытие сквозным тестированием, системным тестированием, интеграцией и тестированием производительности.

Требования:


— опыт работы с тестовыми средами, такими как TestNG, JUnit, Pytest, Behave, Cypress

— знание как минимум одного языка программирования: Python, Java или C#

— опыт тестирования RESTful API

— опыт работы с AWS и Terraform

— опыт работы с ETL-системами

— опыт работы с широким спектром технологий хранения данных: Postgres, MongoDB, Elasticsearch

— опыт участия в разработке крупномасштабных веб-приложений.


Senior ETL Tester в Technology Ventures

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Обязанности:


— работа с владельцами продукта и другими членами команды разработчиков, чтобы определить новые функции и пользовательские истории, необходимые в крупных проектах разработки

— создание или обновление документации в поддержку усилий по разработке

— участие в проверках кода с коллегами и менеджерами

— отвечать на запросы о проблемах, поддержке приложений в рабочей среде, чтобы быстро исправить ситуацию, чтобы приложение оставалось в рабочей среде

— работа техническим руководителем Agile-команды и активное участие во всех Agile-церемониях

— выявление и устранение препятствий.

Требования:


— уверенное знание аспектов тестирования ETL-программ

— практические знания по тестированию производительности

— знание концепций XML, json

— навыки использования UNIX.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.