7 российских брендов, которые можно спутать с европейскими

Иногда хороший маркетинг — это упаковать бренд так, чтобы он не был похож на местный. Российские маркетологи успешно справляются с такой задачей. Мы собрали бренды, которые вы не отличите от европейских или американских.

BORK





История премиальной техники Bork началась в 2001 году, когда российская компания «Технопарк» инвестировала средства в разработку и продвижение собственного бренда. Для этого в Германии была создана компания BORK Elektronik GmbH. Сегодня Bork — это международный проект, объединивший маркетинговый, конструкторский и производственный опыт партнеров из Германии, России, Франции, Италии, Швейцарии, Китая, Турции, Кореи и Австралии.

POLARIS





Бренд Polaris появился на российском рынке в 1992 году, его основала группа студентов Московского авиационного института, став одним из лидеров среди производителей техники для дома. Сегодня товары под общим брендом Polaris выпускаются в России, Китае, Израиле и Италии и находят покупателя на территории СНГ.

SCARLETT





Бренд Scarlett принадлежит компании Arima Holding Corp., которая была основана российскими предпринимателями в 1996 году, а сам бренд зарегистрирован в Великобритании. Сегодня бренд бытовой техники Scarlett популярен в странах СНГ, Балтии и Восточной Европы, а вся техника производится в странах Юго-Восточной Азии.

GLORIA JEANS





В 1988 году Владимир Мельников, нынешний владелец компании, открыл кооператив «Глория» в Ростове-на-Дону и первым в СССР начал производить джинсы. Сейчас компания специализируется на дизайне, производстве и продаже одежды, обуви и аксессуаров как для взрослых, так и для детей под брендами Gloria Jeans и Gee Jay.

O’STIN





Бренд одежды O’Stin принадлежит основателям сети спортивных магазинов «Спортмастер», все начиналось в 1992 году с дистрибуции тренажеров Kettler. Постепенно основатели перешли на создание одежды в спортивном, а затем и стиле casual для мужчин и женщин. В настоящее время O’Stin — крупнейшая сеть магазинов одежды на территории России и стран СНГ.

FABERLIC





Авторы косметического бренда Faberlic — российские бизнесмены Алексей Нечаев и Александр Даванков. Сначала они пробовали производить биодобавки и бытовую химию. В 1997 году они основали косметическую компанию «Русская линия», которая позднее была переименована в Faberlic.

DR.KÖRNER





Хлебцы и каши быстрого приготовления Dr.Körner также изготавливаются в России. Этим занимается торгово-производственная компания «Хлебпром», которая основана в 1982 году. Входит в число ведущих российских производителей кондитерского рынка. Компания насчитывает более 3000 сотрудников, включает четыре производственные площадки: в Ногинске, Красногорске, Ярцево и Челябинске.