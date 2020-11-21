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7 отличных книг для детей, которые не любят читать
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Сегодня в 20:50

7 отличных книг для детей, которые не любят читать

Серия «Гравити Фолз»

Авторы: Алекс Хирш, Джеффри Роу

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«Гравити Фолз» — захватывающий и чрезвычайно популярный американский анимационный телевизионный сериал, созданный студией Disney Television Animation.

Как и сериал, книги рассказывают о двойняшках Диппере и Мэйбл Пайнз, отдыхающих на летних каникулах в городке Гравити Фолз (штат Орегон) у своего двоюродного дедушки Стэна, владельца «Хижины Чудес». Город полон тайн и загадок, которые и пытаются раскрыть герои.

Вместе с серией книг многомиллионная армия поклонников «Гравити Фолз» сможет вновь пережить любимые моменты и весело провести время с Диппером и Мэйбл. Каждая из представленных книг содержит две истории, которые представляют собой художественное изложение двух серий мультсериала Алекса Хирша.

«Лев, Колдунья и платяной шкаф»

Автор: Клайв Стейплз Льюис

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Первая книга серии «Хроники Нарнии» и самая читаемая трилогия XX века знаменитого автора Клайва Стейплза Льюиса. За фантастической историей четверых ребят, Питера, Сьюзен, Эдмунда и Люси, следили, пожалуй, все.

Произведение рассказывает читателям о том, что приключилось с детьми во время войны, когда их вывезли из Лондона, чтобы они не пострадали из-за воздушных налетов.

Путешествия по городу, знакомство со старым-престарым профессором, магия и… темная снежная ночь Нарнии? Теперь только от их поступков зависят судьбы всех обитателей волшебной страны.

«Остров сокровищ»

Автор: Роберт Льюис Стивенсон

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«Остров сокровищ» — нестареющая классика детства. Английский писатель и поэт Роберт Льюис Стивенсон сумел невероятно ярко описать сказочную таинственную историю, ставшую подлинным образцом приключенческого пиратского романа.

Все события происходят в XVIII веке, где случайный проходимец Джим находит карту давно погибшего пирата с указанием местоположения зарытого им на необитаемом острове клада. Именно это становится причиной зловещих заговоров, загадочных убийств и других не менее захватывающих событий романа.

«Чарли и шоколадная фабрика»

Автор: Роальд Даль

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Успех истории о юном мальчике Чарли и его похождении на волшебную шоколадную фабрику знаменитого Вилли Вонки очевиден.

Британский писатель норвежского происхождения Роальд Даль сумел воплотить мечту большинства детей в книжную реальность!

В самом начале книги мы знакомимся с главным героем — Чарли Бакетом, который живет в страшной бедности со своими родителями, бабушками и дедушками в небольшом захолустном доме на окраине города. Несмотря на обстоятельства, мальчик растет в атмосфере абсолютной любви и заботы, и однажды ему выпадает счастливый шанс: он становится обладателем одного из пяти золотых билетов на загадочную фабрику Вилли Вонки.

Совершая путешествие в неизведанное, Чарли открывает для себя не только удивительный новый мир, но и тайну подлинного счастья.

«Питер Пен»

Автор: Джеймс Барри

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Джеймс Мэтью Барри — шотландский драматург и романист — автор сказочной истории про Питера Пэна — летающего мальчика, который совсем не хотел взрослеть.

Однажды по счастливой случайности Питер Пен залетает в окно детской комнаты, где живут трое детей: Венди и двое ее братьев — Джон и Майкл. Подружившись с ребятами, Питер приглашает их полететь вместе с ним на сказочный остров Где-то-там с волшебными русалками, феями и пиратами с их коварным главарем Капитаном Крюком!

Чем закончатся их приключения? И смогут ли они вернуться обратно домой?

Гарри Поттер и философский камень

Автор: Дж. К. Роулинг

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«Правда — это прекраснейшая, но одновременно и опаснейшая вещь. А потому к ней надо подходить с превеликой осторожностью».

Великолепная английская сказка, берущая свое начало у дома номер четыре по Бирючинной улице, куда загадочным образом начинают приходить письма-приглашения в школу чародейства и волшебства «Хогвартс» для юного Гарри Поттера. Злоба и неодобрение со стороны приемных родителей мальчика заставляют их игнорировать письма, а Гарри, в свою очередь, остается запертым в чулане под лестницей. Однако у магии на этого мальчика свои планы…

Признанный волшебником, Гарри Поттер отправляется в «Хогвартс», где начинается его путь: с невероятными приключениями и таинственными секретами, которые ему только предстоит открыть!

«Волшебник Изумрудного города»

Автор: Александр Волков

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В сказке речь идет о путешествии маленькой девочки Элли и ее щенка Тотошки, которые случайно попадают в волшебную страну. Но вот беда: помочь вернуться домой им может только великий и ужасный Гудвин — Волшебник Изумрудного города.

По пути в Изумрудный город Элли и Тотошка встречают на своем пути друзей: Страшилу, Железного Дровосека и абсолютно трусливого Льва. Смогут ли ребята преодолеть все трудности и найти настоящего Волшебника Изумрудного города?


Источник: chips-journal.ru

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