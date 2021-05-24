7 курсов по финансам, которые научат планировать бюджет и инвестировать

Управлять деньгами — это значит уметь планировать бюджет, откладывать на пенсию и получать пассивный доход. Редакция MC.today собрала платные и бесплатные курсы по финансам, где научат правильно распоряжаться деньгами, «читать» финансовые отчеты и расскажут куда инвестировать.









Язык: русский

Объем: 6 занятий

Организатор: Laba

Лектор: Валентин Воробьев — бывший Финансовый директор «Будинку іграшок»

Стоимость: нужно уточнять на сайте

Практический курс, на котором вы проанализируете куда тратили деньги последние три месяца, и поймете какие статьи расходов можно сократить. Вы узнаете как можно откладывать, не снижая привычный уровень жизни и что такое «подушка безопасности». Лектор расскажет как превратить мечту в финансовую цель, и как из свободных денег получать дополнительный доход. Вы научитесь считать доходность инвестиций, а после обучения у вас появятся финансовые цели на три месяца и на год. Курс проходит в виде вебинаров с домашними заданиями и их проверкой. Лектор ответит на все вопросы и даст обратную связь каждому участнику. Лекции, статьи и кейсы, которые разбирают на занятиях, останутся у вас навсегда.





Язык: английский, есть русские субтитры

Объем: 4 недели

Организатор: Пенсильванский университет

Лектор: Уильям Х. Лоуренс — профессор финансов в Уортонской школе университета Пенсильвании

Стоимость: бесплатно. Дополнительно за $49 можно получить сертификат

Сначала лектор расскажет о самых важных финансовых концепциях, например, временная стоимость денег, инфляция и другие. Затем вы научитесь оценивать денежные потоки, и поймете как принимать финансовые решения. Еще вы разберетесь в сложных процентах, пенсионных сбережениях, финансировании жилья и лизинге. Курс можно проходить в удобном темпе. Кроме видеолекций, вы получите доступ к дополнительным подкастам и статьям, которые помогут лучше разобраться в теме. Домашние задания будут оценивать ваши одногруппники, а после каждого модуля нужно сдать тест.













Управление финансами, Laba

Язык: русский

Объем: 28 занятий

Организатор: Laba

Лектор: Антон Шулык — финансовый директор, бывший Генеральный директор Uber Eats Ukraine

Стоимость: нужно уточнять на сайте

Вы узнаете, что такое баланс, научитесь прогнозировать движение денег и разберетесь, что делать, если их не хватает. Лектор расскажет как составлять отчеты о прибыли и убытках и зачем они нужны. Еще он объяснит как посчитать рентабельность бизнеса. После обучения вы сможете:

— посчитать, сколько товара нужно продать, чтобы окупить расходы

— вычислить точку плановой прибыли проекта

— проверить работу бухгалтера

— понять связь между балансом, отчетом о прибыли, убытках и денежным потоком.

Все материалы останутся у вас после курса. По домашним заданиям, лектор лично проведет обратную связь с каждым участником. Еще вы попадете в закрытый Telegram-канал, где сможете обменяться опытом с другими участниками курса.





Язык: русский

Объем: 13 занятий

Организатор: Laba

Лектор: Андрей Дробот — эксперт в финансах и операционном управлении

Стоимость: нужно узнавать на сайте

На этом курсе по финансам научат стратегически мыслить. Лектор расскажет как повысить стоимость бизнеса и наращивать прибыль компании. Еще вы поймете как:

— прогнозировать движение денег

— оценить риски, стоимость капитала и активов

— спланировать бюджет, эффективно распоряжаться деньгами

— «читать» отчетность, чтобы избежать ошибок.

Обучение состоит из вебинаров и практических занятий. После каждой темы нужно выполнять домашние задания. Лектор даст обратную связь каждому участнику лично, а в общем чате можно будет обсуждать общие вопросы и делиться опытом.













Язык: английский

Объем: 4 недели

Организатор: Колледж Бабсона

Лектор: Марк Поттер — профессор финансов в Колледже Бабсона

Стоимость: бесплатно. Дополнительно за $199 можно получить сертификат

Курс для новичков, которые хотят разбираться в финансах своего бизнеса и понять как искать деньги для развития компании. На лекциях расскажут какие есть варианты финансирования, и как профессионально вести переговоры с инвесторами. Вы разберетесь как оценить идею нового продукта, понять затраты на нее и посчитать прибыль. После обучения вы сможете оценить свой бизнес с финансовой точки зрения и поймете, какие ценные бумаги помогут его профинансировать.





Язык: русский

Объем: 10 занятий

Организатор: Laba

Лектор: Валентин Воробьев — бывший Финансовый директор «Будинку іграшок»

Стоимость: нужно узнавать на сайте

Курс для финансовых менеджеров и собственников бизнеса, которые хотят разобраться в таблице денежного потока, балансе и отчете о прибыли и убытках. Первые поймут какие рекомендации давать на основе полученной информации, вторые смогут принимать управленческое решение без разъяснений финансового менеджера. Этот курс по финансам построен на практике. Под руководством лектора вы будете работать с отчетами своего бизнеса. Вы поймете:

— почему у компании может не расти капитал

— сколько денег можно взять из оборота без риска для бизнеса

— почему уходят деньги, несмотря на то, что выручка растет и клиентов становится больше.

Во время занятий будет много практических заданий, на которых нужно будет рассчитать маржинальность компании, доход и другие финансовые показатели. Команда Laba и лектор помогут справиться с трудностями и ответят на все вопросы.





Язык: английский

Объем: 4 модуля

Организатор: CourseFlix

Стоимость: бесплатно. Дополнительно за $21 можно получить сертификат

Курс для тех, кто хочет понять как инвестировать в криптовалюту. Вы ознакомитесь с правилами работы на рынке, узнаете, какие есть сообщества и как они помогают новичкам. Еще вы определите преимущества и недостатки торговли цифровой валютой. Лекторы объяснят, какие криптовалюты считаются самыми стабильными и как в них инвестировать. Вы узнаете как попасть на рынок цифровой валюты и поймете, какое будущее ждет участников рынка: инвесторов, покупателей, разработчиков и других.