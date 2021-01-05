7 инсайтов 2020 года, которые стоит забрать с собой в 2021

1. Заботиться о себе и своем здоровье

Этот год напомнил каждому, что здоровье — основа всего. Мы желали друг другу здоровья уже не по привычке и не для галочки, а потому что действительно осознали, насколько это важно. Давайте пообещаем себе, что в новом году мы не будем откладывать плановые визиты к врачу, прием у стоматолога, научимся ложиться спать пораньше, пить витамины и вообще больше любить и беречь себя и своих близких.

2. Откладывать деньги

Финансовая подушка помогла многим людям не беспокоиться хотя бы об экономических последствиях пандемии. Тратить экономнее и копить деньги — это, пожалуй, полезный навык, который точно пригодится в 2021. А еще мы поняли, что простые человеческие радости — время рядом с близкими, уютные домашние киновечера и разговоры по душам — на самом деле не требуют больших затрат.

3. Быть готовым к неожиданностям и находить новые возможности

После 2020 года бессмысленно спорить, что умение быстро адаптироваться к меняющимся условиям — необходимый и ценный навык. Давайте возьмем его с собой и будем применять даже в тех случаях, когда масштабы изменений могут оказаться иными.

4. Мыслить глобально

То, что раньше казалось далеким, теперь касается нас всех, отражается на нашей работе и качестве жизни. Поэтому теперь, планируя поездки, обучение, деловые соглашения или семейные мероприятия, многие из нас будут мыслить не только категориями своего города и страны, а обращать внимание на обстановку в соседних странах и в мире.

5. Для эффективной учебы и работы не обязательно выходить из дома

Конечно, первое время на карантине было нелегко, особенно родителям школьников. Но постепенно каждый из нас освоил по несколько новых программ для онлайн-общения, организовал дома рабочее место. И в целом пришло осознание: без цифровых навыков — никуда.

6. Чтобы хорошо отдохнуть, не обязательно ездить за границу, можно начать со своего региона

Отсутствие возможности путешествовать в любую точку мира сместило фокус с дальних зарубежных поездок на короткие пешие вылазки или автомобильные выезды за город, дачу или на ближайшие достопримечательности.

7. Беречь природу

Пандемия показала, что, несмотря на технический прогресс и развитие науки, человек остается частью природы. Поэтому, если вы еще не задумывались о рациональном использовании природных ресурсов и осознанном потреблении, начало года — самое подходящее время научиться жить экологичнее.