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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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7 инсайтов 2020 года, которые стоит забрать с собой в 2021
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Вчера в 13:50

7 инсайтов 2020 года, которые стоит забрать с собой в 2021

1. Заботиться о себе и своем здоровье

Этот год напомнил каждому, что здоровье — основа всего. Мы желали друг другу здоровья уже не по привычке и не для галочки, а потому что действительно осознали, насколько это важно. Давайте пообещаем себе, что в новом году мы не будем откладывать плановые визиты к врачу, прием у стоматолога, научимся ложиться спать пораньше, пить витамины и вообще больше любить и беречь себя и своих близких.

2. Откладывать деньги

Финансовая подушка помогла многим людям не беспокоиться хотя бы об экономических последствиях пандемии. Тратить экономнее и копить деньги — это, пожалуй, полезный навык, который точно пригодится в 2021. А еще мы поняли, что простые человеческие радости — время рядом с близкими, уютные домашние киновечера и разговоры по душам — на самом деле не требуют больших затрат.

3. Быть готовым к неожиданностям и находить новые возможности

После 2020 года бессмысленно спорить, что умение быстро адаптироваться к меняющимся условиям — необходимый и ценный навык. Давайте возьмем его с собой и будем применять даже в тех случаях, когда масштабы изменений могут оказаться иными.

4. Мыслить глобально

То, что раньше казалось далеким, теперь касается нас всех, отражается на нашей работе и качестве жизни. Поэтому теперь, планируя поездки, обучение, деловые соглашения или семейные мероприятия, многие из нас будут мыслить не только категориями своего города и страны, а обращать внимание на обстановку в соседних странах и в мире.

5. Для эффективной учебы и работы не обязательно выходить из дома

Конечно, первое время на карантине было нелегко, особенно родителям школьников. Но постепенно каждый из нас освоил по несколько новых программ для онлайн-общения, организовал дома рабочее место. И в целом пришло осознание: без цифровых навыков — никуда.

6. Чтобы хорошо отдохнуть, не обязательно ездить за границу, можно начать со своего региона

Отсутствие возможности путешествовать в любую точку мира сместило фокус с дальних зарубежных поездок на короткие пешие вылазки или автомобильные выезды за город, дачу или на ближайшие достопримечательности.

7. Беречь природу

Пандемия показала, что, несмотря на технический прогресс и развитие науки, человек остается частью природы. Поэтому, если вы еще не задумывались о рациональном использовании природных ресурсов и осознанном потреблении, начало года — самое подходящее время научиться жить экологичнее.

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