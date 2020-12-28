6 детских книг, которые можно прочесть за 10 минут

Любовь к чтению закладывается с раннего детства. И если не читать ребенку на ночь, то трудно рассчитывать на то, что подросток будет самостоятельно и увлеченно читать книги. Но время и силы на вечернее чтение есть не всегда. Вашему вниманию список из 6 книг издательства «Манн, Иванов и Фербер», которые можно прочесть за 10 минут, и выполнить свою священную обязанность родителя.





«Что снится семечку?»





О чем книга

Если хотите рассказать детям о растениях кратко и образно — это то, что нужно. Это красивая история о том, как рождается жизнь из обычного семечка. После чтения ребенок точно захочет вырастить свой маленький огородик. На страницах арт-бука коллекция экзотических семян: пушистые семечки одуванчика, алые бобы софоры, небольшие семена секвойи и гигантские кокосы.

Каждая страница книги — отдельная история с потрясающими иллюстрациями и познавательными фактами. Например, вы узнаете, что парашютик одуванчика может преодолеть расстояние в 150 километров, а косточка финиковой пальмы легко прорасти через две тысячи лет. Самое маленькое семечко — у орхидеи, а самое большое — «морской кокос» сейшельской пальмы (оно весит целых 27 килограммов!).

Во время чтения ребенок получит ответы на многие вопросы. Как выглядят семечки самых разных растений? Как они путешествуют и ищут место, где смогут прорасти? Как устроено семечко изнутри, и как из него появляется растение? В книге ровно столько информации, сколько сможет усвоить дошкольник. Ничего лишнего. А после того как вы вместе прочитаете книгу, ребенок будет рассматривать ее еще очень долго. Иллюстрации тут действительно классные.

Для кого

Для детей 4-8 лет и всех, кто любит красивые книги о природе.

«Яйцо любит тишину»





О чем книга

Эта книга популярна во всем мире и признана лучшей по версии Библиотечного сообщества США, детских библиотек Нью-Йорка и Чикаго. Это еще одна книга Дианны Астон, которая знакомит с миром природы. Да, тема необычная — яйца. Но где еще вы встретите настолько красивую книгу, которая интересно и просто расскажет, как устроено яйцо, какие яйца бывают и как из яйца появляется цыпленок?

На первом развороте — многообразие яиц в природе, на последнем — кто из них вылупился. Читайте, как развиваются рыбы из икринок, цыплята и кузнечики. Как животные маскируют свои яйца, и что происходит под скорлупой день за днем. Вы знали, что яйцо страуса весит около двух килограммов? Оно такое тяжелое, что удержать его можно лишь двумя руками. А яйцо калипты Анны, маленькой птички из семейства колибри, размером с ягоду черной смородины. Таких фактов под обложкой много.

Для кого

Для малышей 4-8 лет и всех любителей природы.

«Путешествие»





О чем книга

Эта книга точно не отнимет много времени, но подарит самые яркие впечатления и научит фантазировать. В ней нет слов, одни картинки. Но в этом и ценность: чудесная сказка, рассказанная без текста, разовьет детское воображение. В 2014 году книга получила почетную премию Калдекотта, которой награждаются самые лучшие произведения для детей. Это история о мечтах, умении фантазировать и видеть волшебство в привычных вещах.

Книга рассказывает о девочке, которая решила раскрасить серые будни яркими красками и нарисовала на стене своей комнаты дверь, ведущую в сказку. За ней главную героиню ждут невероятные вещи, которые бывают только в волшебных историях: дворцы, полет на ковре-самолете и воздушном шаре, сказочный лес и встреча с необычными существами, удивительные превращения от соприкосновения с волшебными предметами. Она путешествует сквозь время и пространство, преодолевает трудности и попадает в пограничные миры.

Несмотря на то, что в книге нет текста, она воспринимается как волшебная чарующая сказка, которую стоит рассматривать перед сном. Кроме того, эта история очень полезна. Книги без текста — идеальный вариант для малышей. Они развивают визуальное мышление. Дети учатся мыслить картинками, и у них формируется образная память.

Для кого

Для маленьких и больших фантазеров и мечтателей.

«Жизнь минимотов»





О чем книга

Эта забавная короткая история станет отличной сказкой на ночь. Она рассказывает о вымышленных милых существах — минимотах. Кто это такие? Это не птицы и не звери, а диковинные существа, которые еще неизвестны науке.

«Минимоты» — это книга-шутка, написанная в жанре псевдоэнциклопедии. Авторы рассказывают о выдуманных существах так, будто они на самом деле есть на свете. Как выглядят минимоты, какими они бывают, где живут и чем питаются, какие у них привычки и предпочтения? Они невероятно милые и трогательные, у них есть рога, мягкие ушки, короткий хвостик и красные щечки. Бывают минимоты обыкновенные, пещерные, снежные или карликовые. Одни живут на горных вершинах, другие на вулканах или среди холмов. У одних кудрявая шерстка, а у других — мягкая и короткая.

Чтение этой книги доставит настоящее удовольствие всем членам семьи. Взрослые узнают в некоторых персонажах самих себя, дети будут с удовольствием придумывать истории из жизни минимотиков и фантазировать. А в конце книги ребят ждут игрушки — шаблоны, из которых можно создать свое стадо минимотов.

Для кого

Для малышей от 3 лет. Для пап и мам, которые в душе остались детьми.

«Большая книга природы»





О чем книга

Многие уверены: для того чтобы рассказать детям о природе, нужно очень много времени и сил. Но эта книга заставит вас передумать. Здесь, как на страницах рукотворного альбома, бережно собраны стихи и зарисовки о природе, рецепты, заметки о животных и растениях — все, что раскрывает истинную красоту природы.

Звездное зимнее небо, буйство осенних красок, нежность летнего утра, парящие в облаках птицы… Все это часть большого мира — мира природы. Это книга, которая сочетает в себе энциклопедию о временах года, сборник стихов о природе и арт-альбом с фактурными иллюстрациями, напоминающими гравюры.

Рисунки внутри винтажные и будто живые, фактурные, склеенные из кусочков ткани и бумаги. А предметы на них выглядят объемными. Кажется, что можно взять со страницы цветок или жука.

Для кого

Книга написана для ребят 3-7 лет. Но и детям помладше будет интересно разглядывать сказочные иллюстрации.

«Хорошие манеры»





О чем книга

Обучить ребенка этикету и хорошим манерам не так-то просто. Детям часто кажется, что правила — это скучно и нудно, а родителям не хватает времени на уроки этикета. Но бывают такие книги, которые быстро и с юмором показывают, что такое хорошо и что такое плохо. Книга «Хорошие манеры» — как раз такая.

Это оригинальный шутливый путеводитель по хорошим манерам от Филиппа Жальбера — автора, который особенно известен во Франции своими книгами для детей. По ним учатся ребята практически во всех французских семьях, а книги Жальбера принято дарить на рождение ребенка. Автор собрал под одной обложкой простые правила, понятные даже двухлетнему малышу, шутливые иллюстрации, незатейливые сюжеты и краткие правила этикета, написанные специально для детей.

Главные герои книги — забавные рисованные персонажи, которые попадают в смешные истории. Малышам нужно всего лишь наблюдать за зверятами и запоминать, как себя вести. В книге крупный шрифт, а значит, ребята постарше могут и сами прочитать ее.

Для кого

Для ребят 2-6 лет, которые очень хотят стать воспитанными.





Источник: mel.fm