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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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6 бьюти-блогеров из ЦА, которые помогут подобрать уход
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Не просто блогеры

Сегодня в 11:42

6 бьюти-блогеров из ЦА, которые помогут подобрать уход

Полезные бьюти-блоги для тех, кто интересуется косметикой и уходом.


Хади Шишкаева, @hadisaiid

Количество подписчиков: 92 600

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Одна из самых популярных бьюти-блогеров в СНГ, создатель проектов PureBeauty.Hub и Bemetic.co., гуру косметологии и биохакинга Хади имеет репутацию лучшего эксперта в сфере ухода за кожей, косметологии и оздоровления. С помощью ее блога можно узнать больше о том, как устроен ваш организм, кожа и о действии на нее косметических средств, разных компонентов и витаминов.


Мартин Алина, @martin_tips

Количество подписчиков: 104 000

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Превентивный врач, косметолог и нутрициолог ведет блог о красоте и здоровье. На ее странице можно найти много полезной информации о питании, витаминах и о том, как правильно подбирать препараты и косметические средства.


Алика Байбачинова, @blsssm.beauty

Количество подписчиков: 146 000

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Алика ведет страницы в Instagram и TikTok о красоте, косметике и женском бизнесе. У себя в блоге она делится отзывами на популярную косметическую продукцию, рассказывает о своих фаворитах и помогает подобрать подходящую косметику.


Меерим Толепберген, @meerisha

Количество подписчиков: 1 000 000

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Бьюти-блогер из Кыргызстана ведет блог о красоте и здоровье. Здоровый образ жизни, питание, уход и красота — все эти темы охватывает ее блог. На странице обзоры на популярную косметику, новинки средств от разных брендов и ее личные рекомендации по продуктам.


Кристина Грицаева, @gricayeva

Количество подписчиков: 32 600

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Бьюти-блогер из Узбекистана рассказывает о разных брендах косметики, новинках, делает обзоры на популярную продукцию, от декоративной до уходовой. Кристина также делится советами по подбору и использованию средств, своими фаворитами в косметике разных сегментов и также идеями для макияжа.


Индира Дуйсенова, @ademi_bol

Количество подписчиков: 113 400


Индира активно ведет аккаунт в TikTok на казахском языке, рассказывает о разных традиционных и новых косметических средствах, делится лайфхаками по красоте, уходу и макияжу.

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#красота #косметика #бьюти-блогеры #блогеры #бьютииндустрия
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