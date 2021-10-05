6 бьюти-блогеров из ЦА, которые помогут подобрать уход

Полезные бьюти-блоги для тех, кто интересуется косметикой и уходом.





Количество подписчиков: 92 600





Одна из самых популярных бьюти-блогеров в СНГ, создатель проектов PureBeauty.Hub и Bemetic.co., гуру косметологии и биохакинга Хади имеет репутацию лучшего эксперта в сфере ухода за кожей, косметологии и оздоровления. С помощью ее блога можно узнать больше о том, как устроен ваш организм, кожа и о действии на нее косметических средств, разных компонентов и витаминов.





Количество подписчиков: 104 000





Превентивный врач, косметолог и нутрициолог ведет блог о красоте и здоровье. На ее странице можно найти много полезной информации о питании, витаминах и о том, как правильно подбирать препараты и косметические средства.





Количество подписчиков: 146 000





Алика ведет страницы в Instagram и TikTok о красоте, косметике и женском бизнесе. У себя в блоге она делится отзывами на популярную косметическую продукцию, рассказывает о своих фаворитах и помогает подобрать подходящую косметику.





Количество подписчиков: 1 000 000





Бьюти-блогер из Кыргызстана ведет блог о красоте и здоровье. Здоровый образ жизни, питание, уход и красота — все эти темы охватывает ее блог. На странице обзоры на популярную косметику, новинки средств от разных брендов и ее личные рекомендации по продуктам.





Количество подписчиков: 32 600





Бьюти-блогер из Узбекистана рассказывает о разных брендах косметики, новинках, делает обзоры на популярную продукцию, от декоративной до уходовой. Кристина также делится советами по подбору и использованию средств, своими фаворитами в косметике разных сегментов и также идеями для макияжа.





Количество подписчиков: 113 400





Индира активно ведет аккаунт в TikTok на казахском языке, рассказывает о разных традиционных и новых косметических средствах, делится лайфхаками по красоте, уходу и макияжу.